European Club Association Hertha-Investor strebt Sitz in europäischer Fußballvertretung an

Der Chef des Hertha-Investors 777 Partners, Joshua Wander, kandidiert als Vertreter des belgischen Vereins Standard Lüttich für einen Sitz im Board der European Club Association (ECA). Lüttich gehört wie Hertha BSC zum Portfolio des US-Unternehmens. Bei der ECA handelt es sich um die Interessenvertretung der europäischen Fußballvereine.

Entscheidung in Berlin

Auch Oliver Mintzlaff, der ehemalige Geschäftsführer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig und heutige Angehörige der Vorstandsriege der Red Bull GmbH, kandidiert um einen Sitz in dem Board.



Die Entscheidung über die Mitwirkung im höchsten ECA-Gremium fällt am Donnerstag bei den Wahlen der Vereinigung in Berlin. Bereits am Mittwoch treffen sich die Vertreter der europäischen Topklubs in einem Nobelhotel der Hauptstadt gleich neben dem Zoologischen Garten.

