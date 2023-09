European Club Association Hertha-Investor Josh Wander erhält Sitz in europäischer Fußballvertretung Stand: 07.09.2023 12:29 Uhr

Der Chef des Hertha-Investors 777 Partners, Joshua Wander, hat als Vertreter des belgischen Vereins Standard Lüttich einen Sitz im Board der European Club Association (ECA) erhalten. Dies ergab die Wahl bei einer Generalversammlung der europäischen Topklubs am Donnerstagmorgen in Berlin.



Lüttich gehört wie Hertha BSC zum Portfolio des US-Unternehmens. Bei der ECA handelt es sich um die wohl mächtigste Interessenvertretung der europäischen Fußballvereine.

Hertha-Investor will Fans "nicht mehr nur Bier, sondern Versicherungen" verkaufen mehr

Bundesliga prominent vertreten

Die Bundesliga ist im Vorstand der European Club Association weiterhin mit Spitzenpersonal vertreten. Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Oliver Mintzlaff von RB Leipzig wurden wie erwartet in das Board der ECA gewählt. Eintracht Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann zudem mit einem Beobachterposten im Führungsgremium bedacht.



Die ECA hat sich in den vergangenen Jahren zu einem mächtigen Verbund im Vereinsfußball entwickelt und bringt im Rahmen einer Kooperation die Interessen der Klubs in den Kontinentalverband UEFA ein. So trieben die Vereine maßgeblich die Reform der Champions League mit mehr Spielen und noch höheren Umsätzen ab der Saison 2024/25 voran und verhinderten gemeinsam mit der UEFA die Gründung einer Super League, an der nur ausgewählte Top-Teams hätten teilnehmen sollen.

Sendung: rbb24, 7.9.2023, 18 Uhr