Transfer Hertha holt Mittelfeldspieler Bouchalakis Stand: 31.08.2023 09:03 Uhr

Am vorletzten Tag der Transferperiode hat Hertha BSC eine weitere Neuverpflichtung bekannt gegeben. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstagmorgen mitteilte, wechselt der griechische Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis von Olympiakos Piräus nach Berlin. Der 30 Jahre alte Nationalspieler erhält einen Vertrag bis 2025.

36 Länderspiele für Griechenland

"Er hat nicht nur über 300 Pflichtspiele in Griechenland, England und der Türkei bestritten, sondern auch Erfahrungen im Europapokal und in der griechischen Nationalmannschaft gesammelt, die er auf und neben dem Platz an unsere jungen Spieler weitergeben kann", ließ sich Sportdirektor Benjamin Weber zitieren.



Bouchalakis bestritt bislang 36 Länderspiele für die griechische Auswahl. In der vergangenen Rückrunde war der zentrale Mittelfeldspieler in die türkische Süper Lig zu Konyaspor verliehen worden.



Bei Hertha ist für Bouchalakis die Rückennummer 5 vorgesehen, die in der Vorsaison Filip Uremovic getragen hatte. Der Vertrag des kroatischen Verteidigers bei den Berlinern wurde am Mittwoch aufgelöst. Er soll vor einem Wechsel zu Hajduk Split stehen. Ebenfalls am Mittwoch hatte der Hauptstadtverein den Zugang des Mittelfeldspielers Bilal Hussein verkündet.

