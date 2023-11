Auslosung Hertha empfängt im Pokal-Achtelfinale den Hamburger SV Stand: 05.11.2023 16:06 Uhr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Hertha BSC im heimischen Olympiastadion auf den Zweitligisten Hamburger SV. Das ergab am Sonntag die Auslosung.



Die Begegnung wird am 5. oder 6. Dezember stattfinden. In der Runde der letzten 32 hatte Hertha sich am Mittwoch gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 durchgesetzt.

Die Begegnungen im Überblick

Hertha BSC - Hamburger SV



Bayer Leverkusen - SC Paderborn



VfB Suttgart - Borussia Dortmund



1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt



FC Homburg - FC St. Pauli



1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf



1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg



Borussia M'Gladbach - VfL Wolfsburg





Sendung: rbb UM6, 05.11.2023, 18 Uhr