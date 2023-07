Verstärkung im Angriff Hertha BSC verpflichtet Smail Prevljak Stand: 18.07.2023 09:54 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat für die neue Saison Verstärkung im Angriff gefunden. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der bosnische Stürmer Smail Prevljak einen Vertrag bis 2025 bei den Berlinern.



"Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf den Club, die Stadt, die neuen Kollegen und natürlich die Fans im Olympiastadion", wird der Neuzugang in der Vereinsmitteilung zitiert.

Jugend bei RB Leipzig

Prevljak durchlief die Jugendmannschaften von RB Leipzig und schaffte 2014 den Sprung in den Profibereich. Nach verschiedenen Stationen in Österreich spielte der 28-Jährige zuletzt bei der KAS Eupen in der belgischen Pro League, wo er in dreieinhalb Jahren 99-mal auf dem Platz stand und 42 Treffer erzielte. Zudem absolvierte er 25 Länderspiele für Bosnien & Herzegowina.



"Smail stellt einen wichtigen Baustein für unsere Mannschaft dar und wir freuen uns darauf, ihn bald in unserem blau-weißen Trikot zu sehen. Er ist ein technisch starker Spieler, der auf seinen vorherigen Stationen und in der bosnischen Nationalmannschaft seine Torjägerqualitäten bewiesen hat", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber die Verpflichtung.

