Jetzt live hören und im Ticker Hertha BSC startet bei Fortuna Düsseldorf in die Zweitligasaison

Hertha BSC startet bei Fortuna Düsseldorf in die Zweitligasaison Stand: 29.07.2023 19:58 Uhr

Zwei Monate nach dem Abstieg ist Hertha BSC zum Auftakt der 2. Bundesliga zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Auch diese Saison hören Sie alle Bundesliga- und Zweitligaspiele von Hertha und Union in voller Länge.

Nach zehn Jahren sind die Fußballer von Hertha BSC zurück in der 2. Bundesliga. Zwei ereignisreiche Monate liegen seit dem Abstieg aus der Bundesliga hinter den Charlottenburgern, die heute in Düsseldorf in die Zweitligasaison 2023/24 starten. Auch wenn der Umbruch im Kader noch nicht abgeschlossen ist, fühlt sich Hertha gut vorbereitet auf den Saisonstart. Der beschert der Mannschaft von Trainer Pal Dardai gleich eine schwere Aufgabe: In Düsseldorf wartet mit der dort beheimateten Fortuna der letztjährige Tabellenvierte auf die Berliner.



Wie die Hertha-Startelf zum Zweitliga-Auftakt aussehen könnte - und warum Fußball-Zweitligist Hertha BSC startet am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Saison. Zuletzt waren die Berliner damit beschäftigt, eine konkurrenzfähige Mannschaft zu formen. Ist das rechtzeitig gelungen? Von Marc Schwitzkymehr

Umso wichtiger wird es für Herthas Akteure sein, die turbulenten vergangenen Wochen hinter sich zu lassen und mit kühlem Kopf in die Saison zu starten. Trainer Dardai jedenfalls ist optimistisch: Wechselgerüchte, spät verpflichtete Zugänge, die Suspendierung von Torwart Marius Gersbeck - all das hätte seine Schützlinge kaltgelassen. "Egal, was man gelesen und gehört hat: Die Mannschaft hat alles verkraftet. Es hat uns nichts gestört", beteuerte der Ungar unter der Woche.



Dennoch wird sich zum Auftakt erst noch zeigen müssen, wie gefestigt und eingespielt Herthas Mannschaft nach einer durchaus chaotischen Vorbereitung bereits ist. Zumal ihre Düsseldorfer Kontrahenten diesen Sommer kein einziges Testspiel verlor. Was hingegen für die Gäste aus Berlin spricht, ist die bisherige Zweitligabilanz der Klubs im direkten Duell: Von den bis dato acht gespielten direkten Duellen in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf hat Hertha kein einziges verloren.



Sendung: rbb24 Inforadio, 29.07.2023, 20:30 Uhr