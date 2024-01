Fußball Hertha BSC feiert Testspiel-Sieg gegen Rangers Stand: 13.01.2024 18:08 Uhr

Hertha BSC ist zum Abschluss des Trainingslagers die Generalprobe für den Start in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gelungen. Gegen den schottischen Erstligisten Glasgow Rangers kamen die Berliner am Samstag in La Manga zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg. Den Treffer erzielte Marc Oliver Kempf in der 45. Minute. Glasgow-Trainer Philippe Clement sah in der 53. Minute die Rote Karte.



Hertha-Trainer Pal Dardai schonte Spieler wie Kapitän Toni Leistner, Marton Dardai und Jonjoe Kenny und kehrte im Vergleich zur 0:3-Niederlage im ersten Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KV Mechelen von der Fünferkette zur Viererkette zurück. Die Abwehr stand gegen den schottischen Erstligisten sicher und ließ kaum Chancen zu.

Kempf trifft nach Eckball

Hertha selbst konnte sich in den ersten 45 Minuten auch keine zwingenden Möglichkeiten erarbeiten, sodass die Führung kurz vor dem Seitenwechsel recht überraschend kam. Nach einer Ecke von Marten Winkler köpfte der als Kapitän aufgelaufene Kempf den Ball ins lange Eck. Nach dem Wechsel wurden die Blau-Weißen gegen die nicht in Bestbesetzung angetretenen Schotten stärker. Derry Scherhant hatte nach 64 Minuten die große Chance auf den zweiten Treffer, die der Angreifer aber allein vor dem Rangers-Schlussmann Jack Butland kläglich vergab. Es blieb letztlich beim Stand von 1:0.



Die Herthaner reisen am Sonntag nach Berlin zurück. Mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar (13:30 Uhr) startet der Hauptstadtklub in die Rückrunde. Nach der Hinserie rangiert das Team nach schwachem Start mittlerweile auf dem siebten Platz mit sechs Zählern Rückstand auf den Relegationsrang.

