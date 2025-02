Vor dem Spiel in Düsseldorf Hertha bei Fortuna: Rettet das Team Trainer Fiél den Job? Stand: 13.02.2025 14:49 Uhr

Verschiedene Welten: Während Hertha immer tiefer abrutscht, ist der anstehende Gegner Fortuna Düsseldorf im Aufwind. Für den Berliner Trainer könnte es am Samstag (20:30 Uhr) eine entscheidende Partie werden.

Fakten zum Spiel

In den vergangenen elf Partien holte Hertha nur acht Punkte – Zweitliga-Negativwert

Die Berliner haben erstmals seit anderthalb Jahren drei Niederlagen in Folge kassiert

Gegner Fortuna Düsseldorf hat nach der Winterpause noch nicht verloren, holte acht Punkte aus vier Partien

Fortuna-Angreifer Dawid Kownacki traf zuletzt viermal in vier Partien

Die sportliche Situation in Düsseldorf

Die Fortuna ist ein Karnevalsverein. Der rheinischen Tradition mit Verkleidungen und Umzügen ohnehin eng verbunden, zeigt der Verein auch sportlich Monat für Monat – manchmal Spiel für Spiel – ein neues Gesicht: Im Mai der tragisch verfehlte Bundesliga-Aufstieg, trotz des 3:0-Hinspiel-Erfolgs in der Relegation gegen VfL Bochum. Dann der beeindruckende Start in die neue Saison 2024/2025 mit achtwöchiger Tabellenführung. Nur um dann kollektiv einzubrechen und zum Jahresende ins Nirgendwo der Tabelle abzugleiten. Und nun? Scheint es seit einigen Wochen bergauf zu gehen. Der Zweitligist verlor in diesem Jahr noch kein Spiel.



"Auch wenn das Team vielleicht hier und da ein paar Gegentore zu viel bekommen hat, sehen wir eine stabilisierte Fortuna, mit der wieder zu rechnen ist", sagt Torsten Wiese vom Fan-Podcast "Gebrabbel Rot Weiß". Nach einem personellen Umbruch im Sommer, mit schmerzhaften Abgängen wie dem von Toptorjäger Christos Tzolis sowie einigen Verpflichtungen im Winter, habe sich die Mannschaft nun gefunden. Insgesamt habe Fortuna den tragisch gescheiterten Bundesliga-Aufstieg vom Vorjahr besser weggesteckt als so manch anderer Zweitligaklub in der Vergangenheit. Podcast-Kollege Andreas Urlichs betont: "Die Mannschaft hat zur Zeit sogar mehr Punkte als letztes Jahr zum selben Zeitpunkt gesammelt." 34, um genau zu sein. Macht aktuell Platz fünf für das taktisch flexibel auftretende Team von Trainer Daniel Thioune.

Auf diese Spieler sollte Hertha achten

Der im Sommer von AZ Alkmaar ausgeliehene Myron van Brederode hat nach der Winterpause bereits zwei Tore erzielt und eines aufgelegt. Der niederländische U20-Nationalspieler habe eine Weile gebraucht, um sich einzufinden, sagt Thorsten Wiese. Nun aber sei er gesetzt, wäre in der Offensive variabel einsetzbar auf dem linken Flügel oder im offensiven Mittelfeld. "Er ist ein begnadeter Dribbler, enorm schwer vom Ball zu trennen und hat die spielerische Übersicht für entscheidende Pässe." Ebenfalls in starker Form befindet sich der polnische Angreifer Dawid Kownacki, der im noch jungen Jahr bereits zwei Doppelpacks schnürte.

Das bewegt die Fans

Die Aktion "Fortuna für alle", bei der zu vier Heimspielen keine Ticketpreise erhoben werden, ist unter Fans umstritten, so Urlichs. Ein Erfolg sei, dass die Arena bei den entsprechenden Partien bislang stets prallgefüllt gewesen sei - was im Düsseldorfer Stadion bei fast 55.000 Plätzen nicht selbstverständlich ist. Gleichzeitig ziehe das Angebot viele Menschen an, "die eine gewisse Erwartungshaltung haben, unterhalten zu werden", statt selber für Stimmung zu sorgen, auch wenn es mal nicht so für Fortuna läuft.



Wirtschaftlich sei die Aktion, die im Vorjahr anlief, als Erfolg zu werten, glaubt Thorsten Wiese. Für Sponsoren sei das ganze attraktiv, der Merchandise-Verkauf werde angekurbelt, außerdem habe das Angebot einen inklusiven Charakter, weil Menschen ins Stadion können, für die der Eintrittspreis ansonsten eine Hürde darstellen könnte.

So könnte Hertha spielen

Nur 25 Punkte, Tabellenplatz 13. Für die Berliner ist es in der 2. Bundesliga die schlechteste Zwischenbilanz seit 29 Jahren. Zehn Niederlagen nach 21 Spieltagen sind so viele wie zuvor noch nie in Herthas Zweitliga-Historie. Kann der angezählte Trainer Cristian Fiél die Talfahrt von Hertha BSC aufhalten? Und wie will er das tun?



Klar sei ihm, dass die Mannschaft nach den schwachen Vorstellungen in den Vorwochen "dieses Spiel gewinnen" müsse, so Fiél am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz. "In meinem Kopf ist nur: Was können wir tun, um die Mannschaft so auf den Platz zu schicken, um zu gewinnen?"



Fehlen werden ihm für das Vorhaben Jeremy Dudziak und Bilal Hussein sowie Kevin Sessa. Für den zentralen Mitteldspieler könnte der Trainer am Samstag erneut auf Michal Karbownik setzen, der bereits vorige Woche gegen den 1. FC Kaiserslautern eingewechselt wurde.



Die mögliche Startelf: Gersbeck - Gechter, Leistner, M. Dardai - Kenny, Karbownik , Cuisance, Reese - Maza - Niederlechner, Scherhant

Die Prognose

Der Tipp der Gegner-Experten: Thorsten Wiese und Andreas Urlichs können sich schnell auf ein Ergebnis einigen: Mit einem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC unterstreicht ihr Klub am Samstagabend seine Aufstiegsambitionen.



Der Redaktionstipp: Die Berliner zeigen in Düsseldorf eine Trotzreaktion und mauern sich zum überraschenden 1:0-Sieg.

