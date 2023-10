Mitgliederversammlung im Liveticker Hertha- Aufsichtsratschef Brüggemann zurückgetreten Stand: 15.10.2023 11:47 Uhr

In Messehalle 21 läuft die Mitgliederversammlung von Hertha BSC - und es gibt gleich Aufregung: Unmittelbar vor dem Start der Veranstaltung hat der Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann seinen Rücktritt erklärt. Wir sind live für Sie dabei.

11:44 Uhr

Nun erklärt Sitzungsleiter Dr. Dirk Lentfer das Prozedere der Veranstaltung und die Tagesordnung, die insgesamt 18 Punkte umfasst. Aufgrund dieses Umfangs wird das von den letzten beiden Mitgliederversammlungen bekannte Talk-Format dieses Mal gestrichen und es soll deutlich formeller ablaufen, um Zeit zu sparen. Vor den Berichten des Präsidiums und der Vorlage der Bilanz der vergangenen Saison, steht zuerst die Ehrung verstorbener, verdienter und langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Danach soll über die diversen Anträge abgestimmt werden, bevor die Verantwortlichen der Profifußball-Abteilung den Mitgliedern Rede und Antwort stehen.

11:28 Uhr

Unter tosendem Applaus betritt nun Trainer Pal Dardai die Bühne. In seiner kurzen Rede verspricht er, den eingeschlagenen "Berliner Weg" weiter gehen zu wollen. Außerdem formuliert er ein klares Ziel bis zur Winterpause. "Bis Weihnachten wollen wir den vierten oder fünften Platz erreichen", sagt der Trainer und erntet dafür Zustimmung aus dem Saal.

11:26 Uhr

Brüggemann selbst äußert sich derweil auch gegenüber rbb|24:

Es ist bitter, wenn man eine Haltung hat und hinterfragt, ausgegrenzt wird und für viele Eitelkeiten und Machtanspruch wichtiger als der Verein ist.

11:24

In Abwesenheit von Kay Bernstein eröffnet Vize-Präsident Fabian Drescher die Mitgliederversammlung um 11:07 Uhr. Er springt für den verletzten Präsidenten ein und richtet diesem seine Genesungswünsche aus. Im Saal ertönt Applaus. Auch die sportlichen Verantwortlichen Andreas Neuendorf, Benjamin Weber und Trainer Pal Dardai werden lautstark von den Fans begrüßt. Danach bestätigt Drescher den Mitgliedern den Rücktritt Brüggemanns und liest dessen Erklärung dazu vor. Darin äußert Brüggemann vor allem scharfe Kritik am Präsidenten Kay Bernstein. Dieser sei privat zwar bestimmt ein netter Mensch, mit seinem Präsidentschaftsamt aber sichtlich überfordert. Brüggemann wolle sich nicht verbiegen und den Verein deshalb verlassen. Zeitgleich habe auch Aufsichtsratsmitglied Renate Döhmer ihren Rücktritt erklärt, berichtet Drescher danach.

11:06 Uhr

Die Mitgliederversammlung hat noch gar nicht richtig begonnen, da gibt es schon den ersten Paukenschlag: Unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung hat der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Brüggemann seinen Rücktritt erklärt. Das berichteten zunächst "kicker" und "Bild". "Wenn Eitelkeiten und Machtansprüche wichtiger sind als der Verein, dann läuft einiges schief bei unserer Alten Dame", sagte Brüggemann dem "kicker" am Sonntagmorgen und fügte an: "Ich verbiege mich nicht, dann gehe ich lieber." Eigentlich hätten die Mitglieder heute über eine Abwahl Brüggemanns entscheiden sollen.

10:50 Uhr

Herzlich Willkommen beim Liveticker der Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Die Türen der Messehalle 21 sind geöffnet und so langsam strömen die Fans hinein. Die Stimmung ist entspannt und die meisten scheinen noch guter Dinge. Vor ihnen liegt nun eine wohl tagesfüllende Veranstaltung mit vielen wichtigen Programmpunkten. Präsidiumsmitglieder sollen nachgewählt werden, der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Brüggemann steht zur Abwahl und Torwart Marius Gersbeck will zu den Mitgliedern sprechen. Um 11 Uhr soll die Veranstaltung hier beginnen.

Was auf der Mitgliederversammlung wichtig wird

Ohne Präsident Kay Bernstein wird Fußball-Zweitligist Hertha BSC seine Mitgliederversammlung am Sonntag durchführen. Nach einem Unfall auf der Geschäftsstelle am vergangenen Mittwoch befindet sich der 43-Jährige im Martin-Luther-Krankenhaus und wird sich per Video an die anwesenden Mitglieder in die Messehalle 21 zuschalten.

Bernstein steht nach der Begnadigung von Torhüter Marius Gersbeck, der im Sommer im Trainingslager in Österreich einen 22-Jährigen krankenhausreif geprügelt hatte, in der Kritik. Der 28 Jahre alte Schlussmann selbst wird sich in der Messehalle den Mitgliedern stellen.



Daneben wird der Zweitligist sein Präsidium komplettieren und der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Brüggemann muss sich - mal wieder - einem Abwahlantrag stellen. Bereits im vergangenen November musste der 64 Jahre alte Sportmanager und Unternehmer einen solchen Antrag überstehen. Damals wurde die nötige Dreiviertelmehrheit verfehlt, 51,6 Prozent der anwesenden Mitglieder hatten für eine Abwahl gestimmt.



