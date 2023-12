Heim-EM im kommenden Januar Heim-EM im kommenden Januar: Füchse-Profi Lichtlein bei Handball-EM dabei Stand: 21.12.2023 11:03 Uhr

Handballer Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin steht im Kader für die Heim-Europameisterschaft. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler ist einer von vier U21-Weltmeistern, auf die Alfred Gislason beim Saisonhöhepunkt vom 10. bis 28. Januar in Deutschland setzt. Das gab der Bundestrainer am Donnerstag bekannt. Neben Lichtlein schafften es auch die U21-Helden David Späth, Renars Uscins und Justus Fischer ins Aufgebot.

Beneke gehört zum Reserve-Aufgebot

Beim Testspiel im November hatte Lichtlein nach einem beeindruckenden Saisonverlauf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben. Im Sommer führte der Handball-Jungstar die U21 zum WM-Titel. Inzwischen eilt der schmale Ballverteiler mit den Füchsen Berlin in der Bundesliga von Sieg zu Sieg.



Füchse-Spieler Max Beneke, der aktuell beim Partnerverein VfL Potsdam spielt, steht zumindest für eine etwaige Nachnominierung in der Reserve. Für gerade genesenen Paul Drux kommt die Heim-EM zu früh, er steht nicht zur Verfügung - ebenso Fabian Wiede.

Zwei deutsche Vorrunden-Spiele in Berlin

Die deutsche Mannschaft startet direkt nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem Kurzlehrgang in Frankfurt am Main (27. bis 29. Dezember) in die EM-Vorbereitung. Die heiße Phase samt zweier Härtetests gegen Portugal beginnt dann am Neujahrstag in Brunsbüttel. Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen steigt am 4. Januar (16 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe dann am 6. Januar (18 Uhr) in Kiel.



In der Vorrunde trifft das DHB-Team zunächst in Düsseldorf am 10. Januar auf die Schweiz (20:45 Uhr), es folgen Spiele in Berlin gegen Nordmazedonien (14. Januar, 20:30 Uhr) und Frankreich (16. Januar, 20:30 Uhr). Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ab dem 18. Januar in Köln ausgetragen wird.

Sendung: rbb24, 21.12.2023, 18 Uhr