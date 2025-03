Fußball-Bundesliga Harmloses Union Berlin verliert zu Hause mit 0:1 gegen Kiel Stand: 02.03.2025 17:42 Uhr

Union Berlin hat das dritte Bundesligaspiel in Folge verloren. Gegen Aufsteiger Holstein Kiel unterlag die Mannschaft mit 0:1 und zeigte eine vor allem offensiv schwache Leistung.

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin gegen den bis dahin Tabellenletzten Holstein Kiel mit 0:1 (0:1) verloren. Das Tor des Tages erzielte Armin Gigovic kurz vor Ende der ersten Halbzeit (43.). Durch die Niederlage rutschen die Berliner auf Rang 14 ab, bei sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.



Debakel in Elversberg: Hertha BSC rutscht tiefer in den Tabellenkeller Die Abstiegsgefahr bei Hertha BSC wird immer größer. Nach einer heftigen Pleite bei der SV Elversberg steht die Leitl-Elf nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Im Saarland lagen die Berliner zur Halbzeit bereits mit 0:4 hinten.

Der Spielverlauf

Im Vergleich zum 0:6 in Dortmund stellte Unions Trainer Steffen Baumgart auf Dreierkette um und tauschte seine Mannschaft auf zwei Positionen aus. Für Andras Schäfer und Andrej Ilic starteten Leopold Querfeld und Marin Ljubicic. Spielerisch ging aber ebenso wenig wie in der Vorwoche. Eine missglückte Direktabnahme von Tom Rothe (10.) sollte die einzige Berliner Chance der ersten Halbzeit bleiben. Zudem nötigte Kiels Max Geschwill nach einer Union-Ecke seinen eigenen Torhüter zu einer Glanzparade (12.). Ansonsten kamen vor allem Freunde von Zweikämpfen und Fehlpässen auf ihre Kosten. Auch Kiel fand offensiv überhaupt nicht statt. Bis zur 43. Minute, als Armin Gigovic nach einer abgefälschten Hereingabe aus fünf Metern gegen Diogo Leite zum Tanz bat und dem Portugiesen den Ball anschließend durch die Beine ins Tor schoss.



Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte Union im Sturmzentrum auf Andrej Ilic anstelle von Marin Ljubicic. Das Spielgeschehen jedoch änderte sich nicht. Union versuchte, den Gegner zu stressen, spielte dabei aber kaum strukturierten Fußball. Spätestens im letzten Drittel wurde es fahrig. Trainer Baumgart reagierte erneut, brachte Laszlo Benes für Woo-Yeong Jeong und Jerome Roussillon für Tom Rothe (65.). Berliner Chancen blieben aber weiterhin aus. Stattdessen setzte Kiels Shuto Machino einen Distanzschuss an den Pfosten (73.). Nach einem letzten Doppel-Wechsel (Kevin Volland und Tim Skarke für Benedict Hollerbach und Lucas Tousart) in der 74. Minute setzten die Gastgeber nochmals alles auf Offensive. Klare Torchancen jedoch blieben bis zum Schlusspfiff aus.

Spieler des Tages

Bei einem Spiel, das eigentlich 0:0 hätte enden müssen und zwar auch in dieser Höhe verdient, fällt der Blick automatisch auf die Abwehrspieler. Und tatsächlich stach da vor allem der neu in die Mannschaft gerückte Innenverteidiger Leopold Querfeld heraus. Der Österreicher gab einen soliden Mittelpart in der Dreier-Reihe, klärte immer wieder entscheidend, war stabil in seinen Zweikämpfen und überzeugte auch durch sein Passspiel, wobei er sich nicht nur auf den sicheren Kurzpass beschränkte.

Was war denn da los?

Sagen, was ist: An den Fans hat es (mal wieder und wie immer) nicht gelegen. Unions Anhänger röhrten 90 plus sieben Minuten in die Welt und sangen gegen jeden Fehlpass an. Noch stimmungsvoller war da nur die Choreo vor Anpfiff der Partie, die das halbe Stadion einbezog und rot-weiß ankündigte, immer hinter dem Verein zu stehen. Und siehe da: Selbst bei und nach einem 0:1 gegen Holstein Kiel hielten sie Wort.

