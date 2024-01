Handball-Europameisterschaft Handball- Europameisterschaft: Deutschland verpasst Bronze und direktes Olympia-Ticket Stand: 28.01.2024 16:52 Uhr

Die deutschen Handballer mit Nils Lichtlein von den Berliner Füchsen haben bei der Heim-EM die Bronzemedaille und das direkte Ticket für die Olympischen Spiele verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor am Sonntag gegen den entthronten Titelverteidiger Schweden mit 31:34 (12:18) und muss für die Teilnahme an den Sommerspielen in Frankreich ein Qualifikationsturnier spielen. Vor 19.750 Zuschauern in Köln war Renars Uscins mit acht Toren der beste deutsche Werfer.



In der Olympia-Qualifikation im März trifft Deutschland in einer Vierer-Gruppe auf Kroatien, Algerien und Österreich und muss mindestens Zweiter werden.

Deutschlands Handballer verpassen das EM-Finale mehr

Das Warten auf eine Medaille geht weiter

Nach der Niederlage gegen Rekord-Europameister Schweden wartet die deutsche Mannschaft weiter auf ihre erste Medaille bei einem großen Turnier seit Olympia-Bronze 2016 in Rio de Janeiro. Bei der WM 2019 hatte das DHB-Team das Spiel um Platz drei ebenfalls verloren.

Sendung: rbb24, 28.01.2024, 18 Uhr