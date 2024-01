Handball-Europameisterschaft Handball- Europameisterschaft: Deutschland feiert Auftaktsieg gegen die Schweiz vor Rekordkulisse Stand: 10.01.2024 22:52 Uhr

Vor einer Weltrekordkulisse von 53.586 Fans sind Deutschlands Handballer mit einem souveränen Sieg in die Heim-Europameisterschaft gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich am Mittwoch im Düsseldorfer Fußballstadion gegen die Schweiz mit 27:14 (13:8) durch und machte damit den ersten Schritt in Richtung Hauptrunde. Bester deutscher Werfer war Spielmacher Juri Knorr mit sechs Toren.

Was Sie zur Handball-EM in Deutschland wissen müssen Deutschland ist im Handball-Fieber: Am Mittwoch startet die Europameisterschaft im eigenen Land. Auch Berlin wird dabei zum Schauplatz des Turniers. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um Spielplan, Tickets und Favoriten bei der Heim-EM.mehr

Füchse-Youngstar Lichtlein nicht berücksichtigt

Berauscht von der atemberaubenden Atmosphäre liefen die DHB-Stars zur Höchstform auf. Hinten kratzte Torwart Andreas Wolff einen Ball nach dem anderen aus den Ecken, vorne brillierten Knorr und seine Mitspieler mit spektakulären Toren und rissen so die Fans immer wieder von den Sitzen.



Nicht mit dabei war Füchse-Youngstar Niels Lichtlein. Der 21-jährige Rückraumspieler ist der einzige nominierte Berliner in der DHB-Auswahl, wurde allerdings von Bundestrainer Gislason nicht für das erste Vorrundenduell in der Gruppe A berücksichtigt.



Durch den imponierenden Auftaktsieg gegen die Eidgenossen um Spielmacher-Oldie Andy Schmid nahm das deutsche Team direkt Kurs auf die Hauptrunde. Schon ein Sieg am Sonntag (20.30 Uhr) in Berlin gegen Nordmazedonien, das sein erstes EM-Spiel gegen Frankreich mit 29:39 verlor, könnte für den Einzug in die nächste Turnierphase reichen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 10.01.2023, 22:15 Uhr