Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Füchse Berlin feiern Sieg in Lemgo beim Comeback von Paul Drux Stand: 16.12.2023 21:10 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben in der Bundesliga auswärts beim TBV Lemgo Lippe gewonnen. Am Samstagabend setzten sich die Berliner mit 32:29 (17:16) durch. Kapitän Paul Drux feierte nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit zehn und Lasse Andersson mit sieben Toren. Mit dem Sieg bleiben die Füchse am Tabellenführer Magdeburg dran.



Füchse Berlin verlängern mit Siewert und Kretzschmar mehr

Der Spielverlauf

Das Spiel war zunächst ausgeglichen und beide Offensivreihen dominierten. Die Füchse Berlin hatten immer wieder Probleme im Rückzugsverhalten und kassierten mehrfach zu leichte Gegentore. Zudem landeten Abpraller immer wieder bei Lemgo. So konnte sich zunächst kein Team absetzen.



Beim Stand von 10:10 nahm Füchse-Trainer Jaron Siewert eine Auszeit. Und die zahlte sich aus. Nach einem kleinen 3:0-Lauf konnten sich die Füchse erstmalig etwas absetzen. Die Probleme im Abwehrzentrum blieben aber und Lemgo konnte bis zur Pause wieder verkürzen.



Lemgo nahm bei Angriffen oft den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers herunter. Das konnten die Füchse zu Beginn der zweiten Hälfte nutzen und nach Ballgewinnen einfache Tore machen. Nach 36 Minuten setzten sie sich auf fünf Tore ab (22:17). Dass die Berliner den Vorsprung bis zum Ende halten konnten, war vor allem den zahlreichen Paraden von Keeper Dejan Milosavljev zu verdanken.



Ihr nächstes Spiel bestreiten die Füchse Berlin am Dienstag, 19. Dezember. Dann ist Stuttgart in der Max-Schmeling-Halle zu Gast.



Sendung: rbb24, 16.12.2023, 21:45 Uhr