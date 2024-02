Europameisterschaft in Berlin Hallenhockey-EM der Frauen in Berlin: Deutsche Hallenhockey-Frauen feiern 4:2-Auftaktsieg gegen Spanien Stand: 08.02.2024 15:18 Uhr

Die deutschen Hockey-Frauen sind mit einem überzeugenden Sieg in die Hallen-EM in Berlin gestartet. Der Titelverteidiger bezwang Spanien mit 4:2 (2:0), einzig zwei Gegentore im letzten Viertel trübten das Bild. Laura Saenger (14.), Elisa Gräve (17.), Kapitänin Fenja Poppe (21.) und Tara Duus (32.) sorgten zunächst für eine klare 4:0-Führung der von Hallen-Bundestrainer Dominic Giskes betreuten Mannschaft. Estel Petchame Hernandez (35.) und Berta Agullo Sanchez (40.) verkürzten spät.

Ein Turnier zwischen internationaler Randnotiz und nationaler Hockey-DNA Rekord-Europameister Deutschland startet die nächste Mission Gold: Am Donnerstag beginnt in Berlin die Hallenhockey-EM der Frauen. Über eine Disziplin mit viel Potenzial, die mit ihrem internationalen Stellenwert zu kämpfen hat. Von Anton Fahlmehr

Zweites Gruppenspiel gegen die Türkei am Abend

Noch am Abend folgt das zweite Gruppenspiel gegen die Türkei (19:45 Uhr). Rekord-Europameister Deutschland peilt in Berlin den 17. Erfolg der Verbandsgeschichte an. Damit würden die Frauen wieder mit den DHB-Männern gleichziehen. Diese hatten am vergangenen Wochenende im belgischen Leuven im Finale gegen Polen (5:2) triumphiert.



Die weiteren Vorrundengegner sind Tschechien (Freitag, 19:45 Uhr) und Belgien (Samstag, 12:45 Uhr). Die Halbfinals werden am Samstagabend ausgetragen, das Endspiel findet am Sonntag (14:00 Uhr) statt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 08.02.2024, 15:15 Uhr