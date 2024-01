Hallenfußball-Liga von Mats Hummels und Lukas Podolski Hallenfußball-Liga von Mats Hummels und Lukas Podolski: So funktioniert die neue "Baller League" Stand: 20.01.2024 16:50 Uhr

Deutschland hat eine neue Hallenfußball-Liga. Die von Mats Hummels und Lukas Podolski gegründete "Baller League" startet am Montag. Sie ist gespickt mit Stars aus Fußball und Unterhaltung. Auch bekannte Berliner Gesichter sind dabei.

Was ist die Baller League?

Bei der Baller League handelt es sich um eine neue Indoor-Fußballliga. Insgesamt zwölf Mannschaften treten auf Kleinfeldern gegeneinander an und spielen um den Einzug in das entscheidende Final-Four-Turnier. Das Besondere: Die Teams werden dabei von bekannten Gesichtern aus Fußball und Unterhaltung gemanget und wurden auch von diesen zusammengestellt.

Gegründet wurde das neue Fußball-Projekt von BVB-Verteidiger Mats Hummels und Ex-Nationalspieler Lukas Podolski. Die Inspiration dafür dürften sich die beiden wohl in Spanien geholt haben. Dort gründete der Welt- und Europameister Gerad Pique bereits im Jahr 2022 die "Kings League", die ein ähnliches Konzept verfolgt und sich großer Beliebtheit erfreut.

Wo und wann wird gespielt?

Die elf Spieltage der Baller League werden allesamt in Köln ausgetragen. In der "Motorworld" treten die Teams ab kommender Woche jeden Montag gegeneinander an, bis jeder einmal gegen jeden gespielt hat. Die besten vier Mannschaften qualifizieren sich am Ende für das Final-Four-Turnier, das am 8. April in einem Bundesliga-Stadion stattfinden soll. Dort wird dann der Meister bestimmt.

Welche Regeln und Besonderheiten gibt es?

Je sechs Spieler pro Team treffen auf einem 50 x 29 Meter großen Feld aufeinander, das keine Bande, sondern normale Auslinien hat. Gespielt werden zwei Mal 15 Minuten mit durchlaufender Uhr und einer fünfminütigen Halbzeitpause. Steht es am Ende Unentschieden, gibt es ein Shootout bei dem die Spieler auf das Tor zu laufen und den Keeper im Eins-gegen-eins schlagen müssen, bis es einen Sieger gibt.



Gestoppt wird die Zeit nur zu einem einzigen Zeitpunkt: bei exakt 17 Minuten und 37 Sekunden. Dann wird an einem Glücksrad gedreht, das darüber entscheidet, welche besondere Regel für das restliche Spiel eingeführt wird. So wird zum Beispiel nur noch drei gegen drei weitergespielt oder der Ball darf nur noch einmal berührt werden. Zudem sollen die Zuschauer Vorschläge für Regeländerungen einbringen können.



Zusätzlich soll es auch in der Schlussphase jedes Spiels überraschende Regeländerungen geben, um für mehr Spannung zu sorgen. So können in der letzten Minute zum Beispiel die Tore doppelt zählen.

Wer ist mit dabei?

Zwölf Teams gehen in der ersten Saison in der Baller League an den Start. Geleitet werden diese von den sogenannten Team-Managern, die entweder Prominente aus dem Fußballkosmos oder der Unterhaltung sind. Unter ihnen befinden sich auch aus Berlin und Brandenburg bekannte Gesichter. So haben zum Beispiel der Ex-Herthaner Kevin-Prince Boateng, der Ex-Unioner Max Kruse und die Ex-Turbine-Spielerin Selina Cerci ein Manager-Amt in der Hallenliga übernommen.



Dazu kommen diverse Influencer und Stars aus der Unterhaltungsbranche, wie zum Beispiel das Duo aus Comedian Felix Lobrecht und Rapper Kontra K, die das Team "Beton Berlin" leiten. Auch der bereits aus dem E-Sport bekannte Verein Eintracht Spandau des Influencers HandOfBlood stellt eine Mannschaft in der Baller League. Mit an Bord ist dabei Fußball-Kultfigur Hans Sarpei.

Woher kommen die Spieler?

Über 16.000 Spieler hatten sich im Vorfeld um einen Platz in der Baller League beworben. Ein Teil von ihnen wurde zu einem Combine eingeladen, bei dem sie ihr Können in verschiedenen Übungen unter Beweis stellen konnten. Im Rahmen eine Drafts am 15. Januar haben die Teammanager dann jeweils neun Spieler für ihre Mannschaft ausgewählt.



Der Spielerpool besteht dabei größtenteils aus Amateurkickern, es sind aber auch ehemalige Bundesliga-Profis wie Moritz Leitner oder Christian Clemens mit dabei.

Wie kann man die Baller League verfolgen?

Wer live in der Rheinmetropole mit dabei sein will, kann sich online um eines der Tickets für den jeweils anstehenden Spieltag bewerben. Die Eintrittskarten werden unter allen Teilnehmenden verlost und sind kostenfrei. Außerdem werden die Partien der Baller League live auf YouTube und Twitch gestreamt und das Top-Spiel jeden Montag um 20:15 Uhr im TV auf ProSieben Maxx übertragen.

Sendung: rbb24, 20.01.2024, 21:45 Uhr