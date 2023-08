Transfer-Ticker für Berlin und Brandenburg Griechischer Nationalspieler Bouchalakis wechselt zu Hertha Stand: 31.08.2023 09:12 Uhr

Hertha hat das dünn besetzte Mittelfeld weiter verstärken können. Nach dem Transfer von Bilal Hussein am Tag zuvor hat der Zweitligist nun den griechischen Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis unter Vertrag genommen. Alle Zu- und Abgänge der Top-Vereine aus der Region im Transfer-Ticker.

31.08.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat den Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis verpflichtet. Das gab der Fußball-Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der 30 Jahre alte griechische Nationalspieler soll das defensive Zentrum der Berliner verstärken. Er erhält einen Vertrag bis 2025.



Zuvor stand Bouchalakis bei Olympiakos Piräus unter Vertrag, war dort allerdings mangels Perspektive bereits für das vergangene halbe Jahr an den türkischen Klub Konyaspor verliehen worden.

30.08.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat den schwedischen Mittelfeldspieler Bilal Hussein verpflichtet. Wie die Berliner mitteilten, unterschrieb der zweimalige schwedische Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Hussein war zuletzt für den schwedischen Erstligisten AIK Solna aktiv.



"Bilal ist ein technisch versierter, spielstarker und sehr entwicklungsfähiger Spieler. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für Hertha BSC zu begeistern", so Sportdirektor Benjamin Weber über den Mittelfeldspieler, der bei Hertha die Rückennumer acht tragen wird.

30.08.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat den Vertrag mit Innenverteidiger Filip Uremović aufgelöst. Das gaben die Blau-Weißen am Mittwochnachmittag bekannt.



"Filip kam mit dem Wunsch auf uns zu und in unseren Gesprächen sind wir schließlich übereingekommen, dass ein Ende der Zusammenarbeit die beste Lösung für alle Seiten ist. Wir bedanken uns für seinen stets aufopferungsvollen Einsatz und wünschen ihm alles Gute", wird Sportdirektor Benjamin Weber in der Meldung zitiert.



Uremović wechselte im Sommer 2022 zu Hertha und stand in insgesamt 23 Spielen auf dem Rasen.

30.08.2023, SC Potsdam

Die Volleyballerinnen vom Bundesligisten SC Potsdam haben die Lücke im Kader schnell geschlossen, die der überraschende Wechsel von Laura Emonts zum Schweriner SC hinterlassen hat. Am Mittwoch gab der Verein bekannt, dass er die finnische Nationalspielerin Suvi Kokkonen für den Außenangriff unter Vertrag genommen hat. Die 23-Jährige spielte in der vergangenen Saison für Liga-Konkurrent Rote Raben Vilsbiburg.

"Ich wollte mich aus sportlicher Sicht verbessern. Als da die Anfrage vom SC Potsdam kam, war ich sofort Feuer und Flamme", sagte die 1,82 Meter große Kokkonen zu ihrem künftigen Engagement beim deutschen Vizemeister. "Das ist genau die Herausforderung, die ich gesucht habe."

30.08.2023, Netzhoppers KW-Bestensee

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat den 22-jährigen Jonas Lind vom VC Olympia Berlin als neuen Zuspieler verpflichtet. Damit sind die Kaderplanungen der Brandenburger für die Saison 2023/24 abgeschlossen. Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit.



Dem neuen Netzhoppers-Trainer Alejandro Kolevich stehen damit jetzt zwei Zuspieler zur Auswahl. Für diese Position hatte der Verein zuvor bereits Djifa Amedegnato geholt, der zuletzt ebenfalls beim VCO Berlin spielte. Der 1,83 Meter große Lind ist der insgesamt elfte Neuzugang im völlig neu formierten Netzhoppers-Kader.

28.08.2023, 1. FC Union Berlin

Mittelfeldspieler Milos Pantovic verlässt Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin. Der 27-Jährige wechselt zum belgischen Erstligisten KAS Eupen, wie der Bundesliga-Spitzenreiter am Montagabend mitteilte. Über die Ablösemodalitäten machten die Berliner wie üblich keine Angaben.

Pantovic war im vergangenen Sommer vom VfL Bochum nach Köpenick gewechselt. Er konnte sich aber nicht durchsetzen und war zuletzt mit seiner Rolle unzufrieden. Insgesamt stand er für den FCU in 15 Pflichtspielen auf dem Rasen und erzielte dabei zwei Tore, eines davon am 1. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison, als Union mit 4:1 gegen den FSV Mainz 05 gewann.



"Milos hat bei uns nicht die Einsatzzeiten bekommen, die wir uns alle erhofft hatten", sagte Unions Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Der Wechsel zu Eupen ist daher nachvollziehbar und wir wünschen ihm für seine Zeit dort alles Gute."

24.08.2023, Hertha BSC

Der nächste prominente Abgang: Nach Marco Richter und Suat Serdar verlässt auch Dodi Lukebakio Hertha BSC. Nach monatelangen Transferspekulationen verabschiedet sich der Belgier vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC in Richtung Spanien.



Wie die Berliner am Donnerstag bekannt gaben, wechselt der 25-Jährige zum Erstligisten FC Sevilla. Als Ablösesumme soll der finanziell stark angeschlagene Verein Medienberichten zufolge etwa zehn Millionen Euro plus Boni erhalten. Offizielle Angaben wurden aber wie üblich nicht gemacht. Alles Weitere zu diesem Transfer lesen Sie hier.

24.08.2023, 1. FC Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin verleiht sein Eigengewächs Mathis Bruns für die laufende Saison zum Regionalligist Stuttgarter Kickers. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der 19-jährige Innenverteidiger wurde bereits letzte Saison verliehen, ein halbes Jahr spielte Bruns für den italienischen Klub US Lecce.



"Für Mathis bietet sich durch die Leihe zu den Stuttgarter Kickers die Möglichkeit, bei einem guten Regionalligisten Spielpraxis zu sammeln und sich dort zu beweisen. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg", kommentiert Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert den Wechsel.

22.08.2023, Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Suat Serdar für die laufende Saison an den italienischen Erstligisten Hellas Verona. Das teilte der Hauptstadtklub am Dienstagabend mit.



"Für Suat hat sich die Gelegenheit geboten, erstmals in seiner Karriere ins Ausland zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen. Wir wünschen ihm für die Zeit in Italien alles Gute und viel Erfolg", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert.



"Ich habe mich im Verein und in Berlin wohlgefühlt und besondere Menschen kennengelernt. Ich wünsche Hertha und allen Fans eine erfolgreiche Saison", sagte Serdar selbst.



Im Juli 2021 war Serdar vom FC Schalke 04 zu Hertha BSC gewechselt. Für die "Alte Dame" stand der Mittelfeldspieler in 69 Pflichtspielen auf dem Rasen (acht Tore, vier Vorlagen). In der laufenden Saison kam er für die Berliner lediglich im Pokal-Spiel gegen Carl Zeiss Jena zum Einsatz.

22.08.2023, Hertha BSC

Marco Richter wechselt von Hertha BSC zum Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Der bisherige Kapitän des Zweitliga-Schlusslichts unterzeichnete bei seinem neuen Klub einen "langfristigen Vertrag", wie die Rheinhessen am Dienstag mitteilten.



Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, Medienberichten zufolge soll es sich aber um einen Vierjahresvertrag handeln. Die Ablösesumme soll etwas mehr als drei Millionen Euro betragen.



"Für Marco hat sich die Möglichkeit ergeben, wieder in der Bundesliga zu spielen. Diese wollte er gerne wahrnehmen und wir haben am Ende eine faire Lösung gefunden", sagte Sportdirektor Benjamin Weber der Mitteilung zufolge. Der 25 Jahre alte Richter absolvierte bislang 168 Pflichtspiele in der Bundesliga, zweiten Liga und im DFB-Pokal und erzielte dabei 27 Tore für den FC Augsburg und die Hertha.

21.08.2023, Netzhoppers Königs Wusterhausen

Die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen haben einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der 22-jährige Mittelblocker Odin Gnilitza vom Zweitligisten PSV Neustrelitz nach Brandenburg.



Netzhoppers-Geschäftsführer Dirk Westphal würdigte bei Gnilitza "seine Geschwindigkeit und Fähigkeit, das Spiel voll im Blick zu haben". Vor wenigen Tagen hatten die Netzhoppers schon die Verpflichtung von Daniel Hähnert verkündet. Der 25 Jahre alte Außenangreifer kommt vom schwedischen Erstligisten Södertelge.



17.08.2023, Füchse Berlin

Die Handballer der Füchse Berlin setzen weiter auf die eigene Jugend. So verlängerten die Berliner den Vertrag mit dem 21-jährigen Nils Lichtlein bis 2026. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bei der Teampräsentation auf dem Badeschiff der Arena in Treptow bekannt.



Lichtlein hatte im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U21-Weltmeisterschaft in Berlin den Titel geholt und wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählt. "Ich hoffe, dass er dieses Selbstvertrauen aus der WM mitnimmt", sagte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar. "Ich freue mich, dass er jetzt eine wirkliche Alternative ist. Auf der Mitte den Ball schnell macht, genaue sichere Pässe spielt, Lücken für die anderen reißt und selber torgefährlicher geworden ist. Das sind Sachen, die uns helfen werden", lobte der 50-Jährige.



Lichtlein freut sich über das Vertrauen und die gestiegene Verantwortung. "Ich bin nach Berlin gekommen, um Profi zu werden, habe dann meinen ersten Vertrag unterschrieben und freue mich, den Weg hier weiterzugehen", sagte er. Dabei profitiert er auch vom Wechsel des dänischen Weltmeisters Jacob Holm nach Paris. "Des einen Leid, des anderen Glück. Und in dem Fall ist es natürlich mein Glück", sagte Lichtlein.

17.08.2023, 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat Kevin Volland verpflichtet. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der Ex-Nationalspieler wechselt von der AS Monaco aus der französischen Ligue 1 nach Köpenick.



Zuvor war der 31-Jährige bereits für Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim in der Bundesliga aktiv. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den Angreifer vier Millionen Euro betragen, weitere 1,5 Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen hinzukommen.



Volland bestritt bislang 15 Länderspiele, in denen ihm ein Treffer gelang. Seinen bislang letzten Einsatz im DFB-Trikot absolvierte der gebürtige Bayer im Juni 2021 beim EM-Spiel gegen Ungarn. In Monaco war Volland seit 2020 aktiv. Für die Monegassen absolvierte er insgesamt 115 Pflichtspiele und erzielte 39 Treffer.

16.08.2023, SC Potsdam

Überraschend verlässt Laura Emonts den SC Potsdam. In einer Mitteilung des Klubs wurde dieser Schritt mit "Uneinigkeit über getroffene Absprachen" begründet. "Jeder weiß, dass ich meine Karriere am liebsten beim SC Potsdam beendet hätte. Doch jetzt kommt es anders", wird Emonts darin zitiert.



Über die Details der Trennung wurde Stillschweigen vereinbart. Wohin Emonts wechselt, ist ebenfalls unklar. Die 32-Jährige spielte seit 2019 in Potsdam und hatte ihren Vertrag im Mai sogar verlängert.

16.08.2023: Netzhoppers Königs Wusterhausen

Der Volleyball-Bundesligist Netzhoppers Königs Wusterhausen hat sich mit Daniel Hähnert verstärkt. Der Außenangreifer war zuletzt beim schwedischen Erstligisten Södertelge VBK aktiv.



"So schön wie das Jahr in Schweden war, hatte ich doch immer als Ziel, irgendwann mal in der ersten deutschen Bundesliga zu spielen. Ich bin schon echt gespannt, wie wir uns als Team untereinander gegenseitig pushen und zu einem immer besseren Team entwickeln werden.", wird er 25-Jährige auf der Webseite des Vereins zitiert.

15.08.2023, 1. FC Union Berlin

Robin Gosens wechselt von Inter Mailand nach Berlin zum 1. FC Union. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bestätigte, spielt der 29 Jahre alte Nationalspieler ab sofort für das Team von Trainer Urs Fischer und wird die Trikotnummer Sechs tragen. Am Dienstag absolvierte der Verteidiger den Medizincheck und unterschrieb laut "Bild" einen Vertrag bis "mindestens 2027".



Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf 15 Millionen Euro. Damit ist Gosens Unions Rekordtransfer. Bislang gaben die Eisernen für Josip Juranovic und Taiwo Awoniyi mit jeweils rund 8,5 Millionen Euro am meisten Geld aus.



Für Gosens ist der Champions-League-Teilnehmer die erste Bundesliga-Station. Der gebürtige Rheinländer war 2017 von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch - für rund 27 Millionen Euro - zu Inter Mailand brachte. Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler, im verlorenen Finale der Champions League gegen Manchester City (0:1) wurde Gosens erst in der Schlussphase eingewechselt. Dennoch bringt Gosens die Erfahrung von 28 Champions League-Spielen mit nach Berlin.

15.08.2023, Alba Berlin

Mit der Erfahrung von 292 Einsätzen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wechselt Flügelspieler Sterling Brown zu Alba Berlin. Der 28-Jährige kommt als fünfte Neuverpflichtung des Sommers zum Bundesligisten und hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben, wie Alba am Dienstag mitteilte.



Alba ist für den US-Amerikaner die erste Station in Europa. In der NBA lief Brown seit 2017 für die Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers auf. In der

vergangenen Saison spielte der Profi bei den Lakers viermal an der Seite des deutschen Nationalmannschaftskapitäns Dennis Schröder. "Ich mag Sterling, seitdem ich ihn 2017 zum ersten Mal live spielen gesehen habe", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: "Mit seinen Skills wird er uns in vielerlei Hinsicht helfen, auch wenn er etwas Zeit brauchen wird, um sich an den europäischen Basketball zu gewöhnen."



09.08.2023, Hertha BSC

Torhüter Oliver Christensen verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und wechselt zum AC Florenz. Das teilte der italienische Erstligist am Mittwoch mit. Die Ablösesumme für den 24-jährigen liegt nach rbb-Informationen bei 4,5 Millionen Euro und kann mit Bonuszahlungen auf fünf Millionen Euro ansteigen.



Von den zu Saisonbeginn sechs Torhütern im Hertha-Kader verbleiben nun nur noch drei. Marius Gersbeck ist suspendiert, Alexander Schwolow wechselte zu Union Berlin, Christensen heuert in Florenz an. Zur Verfügung stehen nur noch die Nachwuchskräfte Tjark Ernst, Robert Kwasigroch und Tim Goller.

09.08.2023, Alba Berlin

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sich für die kommende Spielzeit mit dem Italiener Matteo Spagnolo verstärkt. Der 20-Jährige kommt "im Zuge einer Vereinbarung mit Real Madrid" nach Berlin und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26, wie Alba am Mittwoch mitteilte. Derzeit bereitet sich Spagnolo mit der italienischen Nationalmannschaft auf die anstehende WM vor.



"Matteo ist sehr talentiert und hat enormes Potenzial, deshalb freuen wir uns ehr über seine Verpflichtung", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

09.08.2023, Netzhoppers Königs Wusterhausen

Die Netzhoppers Königs Wusterhausen haben sich mit vier Spielern des VCO Berlin verstärkt. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Künftig werden Mittelblocker Carl Möller, Außenangreifer Jannes Wiesner, Libero Tim Türpe und Diagonalangreifer Lovis Homberger mit einem Doppelspielrecht für die Brandenburger spielen.



"Unsere Neuzugänge sind voll ausgebildete und motivierte Spieler, die in die erste Bundesliga gehören und perfekt in unser Profil passen. Doch aufgrund schulischer Verpflichtungen oder Langzeitverletzungen wären sie jetzt beim VCO noch eine Saison weitergeführt worden", so der angehende Geschäftsführer der Netzhoppers Dirk Westphal. Der VC Olympia Berlin ist der Bundesstützpunkt für den deutschen Volleyball-Nachwuchs. Die Mannschaften nehmen mit Sonderspielrechten am Profi-Spielbetrieb, um Erfahrungen sammeln zu können.

08.08.2023, Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich auf der Linksverteidiger-Position weiter verstärkt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der 22-jährige Pole Michał Karbownik vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion verpflichtet. Über die gezahlte Ablösesumme machten die Berliner keine Angaben.



Karbownik wurde bei Legia Warschau ausgebildet und wechselte 2020 zu Brighton & Hove Albion. Für die Engländer absolvierte er seitdem nur zwei Pflichtspiele und verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf. Dort verzeichnete er in 26 Zweitliga-Einsätzen ein Tor und fünf Vorlagen. Außerdem stand er bereis viermal für die polnische A-Nationalmannschaft auf dem Rasen.



Nach Anderson Lucoqui und Jeremy Dudziak ist Karbownik bereits der dritte Linksverteidiger, den Hertha im aktuellen Transferfenster verpflichtet hat.

07.08.2023, Alba Berlin

Der Umbruch bei Alba Berlin schreitet weiter voran. Der Basketball-Bundesligist hat den NBA-erfahrenen US-Amerikaner Matt Thomas verpflichtet. Der 29 Jahre alte Shooting Guard habe einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnet, teilten die Berliner am Montag mit. Thomas spielte in der besten Basketball-Liga der Welt zwischen 2019 und 2022 in 121 Partien für die Toronto Raptors, Utah Jazz und Chicago Bulls. In der vergangenen Saison lief der 1,91 Meter große Profi für das griechische Euroleague-Team Panathinaikos Athen auf.



Thomas hat einen guten Drei-Punkte-Wurf, will bei Alba aber auch seine Allround-Fähigkeiten mehr zur Geltung bringen. Der US-Amerikaner ist für die Berliner kein Unbekannter. Er spielte 2019 im Europacup-Finale mit Valencia gegen Alba. Der Haupstadt-Club steckt nach mehreren namhaften Abgängen in einem Umbruch.

07.08.2023, Hertha BSC

Stürmer Wilfried Kanga verlässt den Berliner Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der 25-Jährige wird an den belgischen Erstligisten Standard Lüttich verliehen, wie der Hauptstadtclub am Montagabend mitteilte. Der Ivorer hatte den Berliner Verantwortlichen nach Aussage von Sportdirektor Benjamin Weber kurz vor dem Saison-Auftakt bei Fortuna Düsseldorf mitgeteilt, "dass er sich nicht bereit fühlt, zu spielen."



Kanga war im vergangenen Sommer von den Youngs Boys Bern aus der Schweiz an die Spree gewechselt. Bei Hertha konnte der bullige Stürmer anschließend allerdings nur selten überzeugen. In insgesamt 23 Pflichtspielen für die Charlottenburger erzielte Kanga lediglich zwei Tore und blieb ohne Torvorlage. Zuletzt trainierte er mit der U23-Mannschaft der Hertha. Bemerkenswert ist sein Wechsel zu Standard Lüttich, weil sein neuer Klub – wie auch Hertha – zum Fußball-Netzwerk des Investors 777 Partners gehört.

04.08.2023, BR Volleys

Der australische Nationalspieler Nehemiah Mote hat seinen Vertrag bei den BR Volleys vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Das teilte der deutsche Volleyball-Meister am Freitag mit.



Der 30 Jahre alte Mittelblocker wechselte 2021 vom VfB Friedrichshafen zu den BR Volleys und wurde mit den Berlinern seither zweimal deutscher Meister sowie einmal Pokalsieger. "Er ist ein erfahrener, vielseitiger Spieler. Mit seinen menschlichen und den großen sportlichen Qualitäten ist er ein wichtiger Baustein für unser Team", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über den 2,04-Meter-Hünen.



Ihr erstes Saison-Spiel in der Bundesliga bestreiten die BR Volleys am 27. Oktober daheim gegen die Grizzlys Giesen. Die Trainings-Vorbereitungen auf die Saison unter dem neuen Trainer Joel Banks beginnen am 23. August.

02.08.2023, Netzhoppers KW

Die Netzhoppers Königs Wusterhausen haben Alejandro Kolevich als neuen Chef-Trainer verpflichtet. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der Argentinier folgt auf Tomasz Wasilkowski, der nach Straubing geht.



"Alejandro ist ein Trainer, der bereits Bundesliga-Erfahrung sammeln konnte und gezeigt hat, dass er eine junge Mannschaft erfolgreich führen kann. Somit passt er natürlich sehr gut in unser Profil", so Dirk Westphal, der angehende Geschäftsführer der Netzhoppers. In der vergangenen Saison trainierte Kolevich den argentinischen Erstligisten Paracao Voley. Der 35-Jährige konnte bereits Erfahrung in der deutschen Liga sammeln. Für die Volleyball Bisons Bühl war er erst als Co- und später Chef-Trainer aktiv. Nach der Saison 2020/21 zog sich der Verein aus der Bundesliga zurück.

02.08.2023, Alba Berlin

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Louis Olinde hat seinen Vertrag bei Alba Berlin um drei Jahre bis 2026 verlängert. Das gab der elfmalige Meister am Mittwoch bekannt. Der 25-Jährige war 2020 von Brose Bamberg in die Hauptstadt gewechselt und hat seitdem mit dem Klub zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg geholt.



Der Forward, Sohn des früheren Bundesliga-Profis Wilbert Olinde, bereitet sich in Bonn derzeit mit der Nationalmannschaft auf die WM (25. August bis 10. September) vor. Zuletzt war Olinde in der NBA Summer League für die Phoenix Suns aufgelaufen, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen.



"Louis hat sich in den drei Spielzeiten bei uns enorm verbessert und seine Entwicklung in der letzten Saison mit tollen Leistungen unterstrichen", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda: "Ich bin mir sicher, dass er in Zukunft ein noch größerer Leistungsträger wird und noch mehr Verantwortung übernimmt."

02.08.2023, Alba Berlin

Basketball-Bundesligist Alba Berlin und Center Ben Lammers gehen nach drei Spielzeiten getrennte Wege. Wie der Hauptstadtklub am Dienstagabend mitteilte, wechselt der 27 Jahre alte US-Amerikaner zum spanischen Eurocup-Sieger CB Gran Canaria. Mit Alba gewann Lammers zwei Meisterschaften und einmal den BBL-Pokal.



"Er ist ein toller Spieler und Teammate, der uns geholfen hat, große Dinge zu erreichen", sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Lammers betonte bei seinem Abschied, dass "meine Frau und ich uns sehr in die Stadt verliebt" haben. Im Berliner Trikot bestritt der Center insgesamt 181 Pflichtspiele, in denen er 1.360 Punkte sammelte.

01.08.2023, Eisbären Berlin

Vize-Weltmeister und Eigengewächs Jonas Müller bleibt den Eisbären Berlin langfristig erhalten. Der Verteidiger verlängerte seinen bisher bis Sommer 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2028, wie der DEL-Klub am Dienstag mitteilte. Der gebürtige Berliner spielt bereits seine gesamte Karriere beim Hauptstadtclub.



2021 und 2022 gewann der 27-Jährige mit den Eisbären die deutsche Meisterschaft. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte er bei den Olympischen Spielen 2018 und der Weltmeisterschaft 2023 jeweils die Silbermedaille.

01.08.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat sich kurz nach dem Saisonstart in der 2. Liga noch einmal im Angriff verstärkt. Von Austria Wien wechselt Stürmer Haris Tabakovic in die Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Damit reagierte der Verein auf den zuletzt geäußerten Wunsch von Trainer Pal Dardai nach Verstärkung für die Offensive.



"Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun", sagte Sportdirektor Benjamin Weber über den Transfer des 1,94 Meter großen Stürmers.

01.08.2023, 1. FC Union Berlin

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin und Mittelfeldspieler Morten Thorsby gehen nach einem Jahr wieder getrennte Wege. Die Berliner verleihen den norwegischen Nationalspieler für die kommende Saison nach Italien zum CFC Genua. Wie der Verein mitteilte, wurde auch eine Kaufpflicht vereinbart. Weitere Details wurden nicht genannt.



Für die Köpenicker kam er insgesamt auf 34 Einsätze, spielte aber nur zwei Mal über die volle Distanz und konnte sich nicht als Stammspieler etablieren. "Mortens Leihe nach Genua ist eine gute Möglichkeit für alle Seiten, davon zu profitieren", sagte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Trotz vieler Einsätze bei uns war die letzte Saison - auch aufgrund diverser persönlicher Umstände - nicht einfach und der Konkurrenzkampf nun erneut sehr hoch. Wir wünschen Morten viel Erfolg und nur das Beste."

Der 1. FC Union Berlin sucht seine Taktik für die Champions League Der 1. FC Union bereitet sich im österreichischen Trainingslager auf die neue Saison vor. Dabei geht es nicht zuletzt um taktische Feinheiten für die schweren Aufgaben in der Champions League. Von Jakob Rügermehr

27.07.2023, Turbine Potsdam

Der Bundesliga-Absteiger 1. FFC Turbine Potsdam kann einen namhaften Neuzugang vermelden. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, kehrt die frühere Fußball-Nationalspielerin Bianca Schmidt zu den Brandenburgerinnen zurück.



Die 33 Jahre alte Schmidt spielte bereits von 2006 bis 2012 und von 2015 bis 2021 für Turbine und bestritt insgesamt 232 Spiele für den Verein. In dieser Zeit wurde sie unter anderem Champions-League-Siegerin (2010) und viermal deutsche Meisterin. Die zweimalige Europameisterin, die insgesamt 51 Mal für Deutschland auflief, spielte zuletzt für den FC Rosengard in Schweden.



"Vor 17 Jahren als junges Mädchen begann für mich bei Turbine Potsdam meine sportliche Karriere in der 1. Frauen-Bundesliga. Ich habe mit Turbine fast alles gewonnen, was man nur gewinnen kann und bin hier in den Jahren erwachsen geworden", wird Schmidt in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Jetzt möchte ich durch meinen Erfahrungsschatz Turbine Potsdam dabei helfen, wieder den Weg zurück in die 1. Liga zu finden - da, wo Turbine auch hingehört."

27.07.2023, Netzhoppers KW

Der finanziell angeschlagene Volleyball-Bundesligist Netzhoppers Königs Wusterhausen hat sich von drei weiteren Spielern getrennt. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Libero Moritz Eckardt, Zuspieler Mario Schmidgall und Außenspieler Max Schulz verlassen den Verein. Darüber hinaus ist nun auch offiziell, dass Trainer Tomasz Wasilkowski geht. Er trainiert in Zukunft NawaRo Straubing.



Die Netzhoppers hatten Ende April Insolvenz angemeldet. Ende Juni erteilte die Volleyball-Bundesliga den Netzhoppers aber die vorläufige Lizenz, am Dienstag zog sie dem Bundesligisten aber sechs Punkte ab. Jetzt bemüht sich der Verein aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald), eine Mannschaft aufzubauen. Die Netzhoppers starten am Freitag, 27. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg in die neue Saison.

27.07.2023, Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt Benedict Hollerbach mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Wehen Wiesbaden zum Champions-League-Teilnehmer aus Berlin. Nach Medienberichten soll die Ablöse ungefähr zwei Millionen Euro betragen. Über die Vertragslaufzeit machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben. Der Vertrag des Stürmers wäre in Wiesbaden noch bis zum Sommer 2024 gelaufen.



Damit wird die Konkurrenzsituation in der Offensive bei Union immer größer. Neben Mikkel Kaufmann, David Datro Fofana und Brenden Aaronson ist Hollerbach bereits der vierte Neuzugang für den Angriff. In seinen 41 Spielen für Zweitliga-Aufsteiger Wiesbaden in der abgelaufenen Saison erzielte Hollerbach 19 Tore und fünf Assists. Besonders in den beiden erfolgreichen Relegationsduellen gegen Arminia Bielefeld konnte der 22-Jährige mit drei Toren glänzen.

26.07.2023, Union Berlin

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat sich erneut bei Stadtrivale Hertha BSC bedient und Torhüter Alexander Schwolow verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit. Zuvor hatten sich Hertha und Schwolow auf eine Vertragsauflösung geeinigt.



"Union hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und bietet ein ganz hervorragendes Umfeld, in dem hochprofessionell, mit Ruhe und viel Sachverstand gearbeitet wird. Ich bin ein überzeugter Teamplayer, weiß was ich kann und freue mich sehr, hier einen aktiven Beitrag zu leisten, damit die kommende Saison für die Eisernen wieder eine erfolgreiche wird“, erklärt Schwolow seinen Wechsel innerhalb Berlins.



"Alex ist ein gestandener Bundesliga-Torwart. Trotz seiner zuletzt nicht einfachen Situation war er schnell bereit, die Herausforderung Union anzunehmen, um selbst zu alter Stärke zurückzufinden", kommentiert Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Mit der nötigen Geduld sind wir sicher, dass dies gelingen wird und er unsere Optionen erhöht." Nur wenige Tage zuvor hatte Union bereits Lucas Tousart von Stadtrivale Hertha verpflichtet.

26.07.2023, Alba Berlin

Basketball-Bundesligist Alba Berlin arbeitet weiter an seinem Kader für die bevorstehende Saison. Wie der Verein am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt gab, wurde der Vertrag von Christ Koumadje bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert. "Christ hat sich in den zweieinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und hat gezeigt, was für ein großer Faktor er in unserem Spiel sein kann", wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Mitteilung zitiert.



Der aus dem Tschad stammende Koumadje war zur Spielzeit 2020/2021 zunächst bei Estudiantes Madrid in der ACB und Ende Dezember bei Avtodor Saratov in Russland aktiv, bevor er von dort nach nur zwei Monaten nach Berlin wechselte. In zweieinhalb Spielzeiten bei Alba konnte er zwei deutsche Meisterschaften und einen deutschen Pokaltitel gewinnen. In der Zeit habe er "die Philosophie und die Aufrichtigkeit des Clubs sowie die traditionell gute Teamchemie sehr zu schätzen gelernt", sagte der 27-Jährige.

26.07.2023, Hertha BSC

Hertha BSC und Torhüter Alexander Schwolow haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das teilte der Berliner Zweitligist am Mittwochmorgen mit. Ursprünglich war das Arbeitspapier des 31-Jährigen noch zwei Jahre gültig.



"Wir haben die Situation offen mit Alex besprochen und in den vergangenen Wochen gemeinsam versucht, eine Lösung zu finden. Dies ist uns nun gelungen", kommentiert Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber die gemeinse Entscheidung. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine weitere Laufbahn sowie privat alles Gute."



Der Torhüter wechselte im Sommer 2020 vom SC Freiburg nach Berlin, damals soll er rund sieben Millionen Euro gekostet haben. Sportlich konnte Schwolow nur selten überzeugen, weshalb er seinen Status als Stammtorwart streckenweise bereits innerhalb seiner ersten Spielzeit bei Hertha einbüßte. Nachdem er auch in der darauffolgenden Saison starke Formschwächen zeigte, wurde er in der abgelaufenen Spielzeit an den FC Schalke 04 verliehen. Wettbewerbsübergreifand kam Schwolow zu 55 Einsätzen für die "alte Dame". Nun folgt die endgültige Trennung.

25.07.2023, Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC verstärkte seine Abwehr: Anderson Lucoqui hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, wie der Verein am Dienstag bekanntgab. Der 26-Jährige spielte bislang für den Erstligisten FSV Mainz 05.



In der vergangenen Saison spielte der Linksfuß auf Leihbasis beim FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga. Mit seiner Athletik und seinem Tempo vergrößere Lucoqui die Möglichkeiten von Hertha in der Defensive, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber.

25.07.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat am Dienstag die Rückkehr von Palko Dardai verkündet. Der Mittelfeldspieler wechselt vom ungarischen Erstligisten Ferhevar FC zurück nach Berlin. Bis Januar 2021 war Palko, Sohn von Trainer Pal Dardai, beinahe zehn Jahre bei Hertha. Nach 89 Spielen für Ferhevar, in denen ihm 16 Tore und 26 Vorlagen gelungen waren, kehrt er zu seinem Ausbildungsverein zurück. Der 24-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026.



"Wir haben uns schon lange mit ihm beschäftigt. Nun sind wir sehr froh, dass es uns gelungen ist, Palkó nach Hause zu holen. Er war nicht nur Stammspieler in Ungarn, sondern hat auch internationale Erfahrungen gesammelt und in der Nationalmannschaft gespielt. Er ist ein Berliner Junge, identifiziert sich mit Stadt und Verein", erklärt Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber die Verpflichtung.



"Ich freue mich unheimlich, wieder ein Teil von Hertha BSC zu sein. Ich habe mich in Ungarn fußballerisch und menschlich weiterentwickelt - bin als Junge hier weggegangen und komme als gereifter Spieler zurück", kommentiert Dardai seine Rückkehr an die Spree.

24.07.2023, Hertha BSC

Offensivspieler Derry Scherhant bleibt Hertha BSC erhalten. Der 20-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis 2027, wie der Hauptstadtklub am Montag mitteilte.



"Derry spielt in unseren Planungen eine wichtige Rolle. Er hat in der vergangenen Saison bereits Bundesliga-Erfahrungen gesammelt, jetzt trauen wir ihm den nächsten Entwicklungsschritt zu", sagte Sportdirektor Benjamin Weber der Mitteilung zufolge.



Scherhant ist im Angriff im Zentrum und auf dem linken Flügel einsetzbar. Der gebürtige Berliner wechselte 2020 zur U19 der Hertha und machte später auch in der U23 auf sich aufmerksam. Im vergangenen Jahr debütierte er in der Bundesliga für die Blau-Weißen. In insgesamt zehn Einsätzen gelang ihm ein Tor.

22.07.2023, Alba Berlin

Maodo Lo verlässt den Basketball-Bundesligisten Alba Berlin und schließt sich Armani Mailand an. Das gab der Hauptstadtklub am Samstag bekannt. Lo unterschrieb beim Euroleague-Konkurrenten einen Zweijahresvertrag.



Der Point Guard wechselte im Sommer 2020 nach Berlin. Für Alba Berlin absolvierte er insgesamt 201 Spiele und machte 2059 Punkte. Mit Alba holte Lo zwei Deutsche Meisterschaften und einmal den Pokal.



21.07.2023, Turbine Potsdam

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat eine neue Torhüterin. Der Bundesliga-Absteiger präsentierte am Freitagnachmittag Laura Droz als nächsten Neuzugang. Die 23-Jährige kommt vom Schweizer Pokalsieger Servette Genf nach Potsdam.



"Ich freue mich sehr für Turbine Potsdam spielen zu dürfen und hoffe einen neuen Schritt in der Geschichte des Vereins schreiben zu können. Ich kann es kaum erwarten in die neue Saison mit Turbine zu starten", sagt Droz über ihren Wechsel nach Deutschland.

21.07.23, Alba Berlin

Alba Berlin setzt weiter auf die eigene Jugend. Am Freitag verkündete der Klub, dass der 19 Jahre alte Elias Rapieque einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat. "Elias ist sehr talentiert und hat alle Eigenschaften entwickelt, die für unser Spiel wichtig sind", wird Sportdirektor Himar Ojeda in der Mitteilung zitiert. "Wir freuen uns sehr über einen weiteren Spieler, der sich in unserem Programm entwickelt hat und dort gewachsen ist."



"Bei Alba Profi zu werden, ist mein Traum, seit ich mit sieben Jahren in der Alba-Jugend angefangen habe Basketball zu spielen", sagte der Small Forward, der auch schon bei der deutschen U18 und U20-Nationalmannschaft Erfahrungen sammeln konnte. Außerdem kam er

bei Alba bereits zu ersten EuroLeague-Einsätzen und war bei Kooperationspartner Lok Bernau aktiv.



20.07.2023, Alba Berlin

Jaleen Smith verlässt den Basketball-Bundesligisten Alba Berlin und wechselt nach Italien zu Virtus Bologna. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Smith zog die Ausstiegsoption in seinem Dreijahresvertrag.



Smith wechselte vor zwei Jahren aus Ludwigsburg in die Hauptstadt. In 142 Spielen machte der Guard 1.590 Punkte für Berlin. 2022 gewann Smith mit Alba die deutsche Meisterschaft und den Pokal.

20.07.2023, BR Volleys

Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys hat den finnischen Nationalspieler Jiri Hänninen für die Außen-Annahme-Position verpflichtet. Der 25-Jährige unterzeichnete beim Hauptstadtklub einen Einjahresvertrag. Das bestätigte der Verein der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.



Hänninen soll bei den Volleys positionsgetreu seinen Landsmann Antti Ronkainen ersetzen, der zu Le Plessis-Robinson Volley-Ball nach Frankreich gewechselt ist. Hänninen ist nach Leon Dervisaj, Daniel Malescha und dem Esten Timo Tammemaa der vierte und wohl auch letzte

Neuzugang der Berliner für die kommende Saison.



Der 1,93 Meter große Finne spielte zuletzt beim belgischen Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Decospan Volley Team Menen. Zu seinem Wechsel nach Berlin trug maßgeblich der neue Volleys-Cheftrainer Joel Banks bei, der zugleich Coach der finnischen

Nationalmannschaft ist. Banks hält den Neuzugang für einen "technisch sehr versierten und geschickten Spieler, der über eine gute Annahme verfügt und smart in Aufschlag und Annahme agiert".



19.07.2023, Hertha BSC und 1. FC Union Berlin

Lucas Tousart wechselt von Hertha BSC zum Stadtrivalen Union Berlin. Der Fußball-Erstligist aus Köpenick und der Zweitligist aus Charlottenburg gaben den Transfer am Mittwochnachmittag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte der 1. FC Union Berlin keine Angaben.



Tousart wechselte 2020 von Olympique Lyon zu Hertha BSC. Für die Hertha war Tousart mit rund 25 Millionen Euro Ablöse der Rekordeinkauf. Der 26-Jährige absolvierte 96 Spiele für die Blau-Weißen. Mit fünf Treffern war Tousart Herthas drittbester Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit. In der Saison 2023/24 wird Tousart nun für den 1. FC Union Berlin antreten.

19.07.2023, Alba Berlin

Alba Berlin hat den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Die Berliner verpflichten den 26-jährigen US-Amerikaner Justin Bean. Der Forward wurde an der Utah State University ausgebildet und legte dort in seinem Senior-Jahr 17,4 Punkte und 9,9 Rebounds pro Partie auf.



In der vergangenen Saison spielte er bei Memphis Hustle in der G-League, wo er im Schnitt auf 10,3 Punkte und 7,4 Rebounds kam. Zuletzt war er in der Summer League 2023 für die Boston Celtics aktiv.



"Justin ist ein Spieler, den ich schon seit seiner Zeit im College bei Utah State verfolge. Mit 26 Jahren ist er schon etwas erfahrener, wird aber trotzdem ein bisschen brauchen, um sich an das Spiel in der EuroLeague anzupassen. Auf dem Court bringt er von allem etwas mit. Er kann gut werfen, hat einen starken Zug zum Korb und kämpft um jeden Rebound", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.

18.07.2023, Hertha BSC

Stürmer Krzysztof Piatek verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, wechselt der 28-Jährige in die Türkei zu Basaksehir FK. Bereits in der vergangenen Saison war Piatek nach Italien ausgeliehen.



Insgesamt hat der polnische Stürmer seit seinem Wechsel zu Hertha im Sommer 2020 nie wirklich die großen Erwartungen an ihn erfüllen können. Nachdem Hertha 24 Millionen Euro Ablöse für Piatek bezahlt hatte, absolvierte dieser in den vergangenen drei Spielzeiten lediglich 58 Pflichstspiele für die Berliner. Nach zuletzt zwei Leihen in anderthalb Jahren wurde Piatek diesen Sommer schnell als Verkaufskandidat deklariert. Nicht zuletzt, weil Hertha sich das üppige Gehalt des Top-Verdieners in Folge des Abstiegs nicht mehr leisten konnte.





"Wir haben gemeinsam mit Krzysztof eine gute Lösung gefunden und wünschen ihm bei seinem neuen Club sportlich und persönlich alles Gute", kommentiert Herthas Sportdirektor Benjamin Weber den Abgang in einer kurzen Vereinsmitteilung. Ob Hertha BSC für Piatek, der in Istanbul einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat, eine Ablöse gezahlt bekommt, konkretisierte der Verein am Dienstag nicht.

18.07.2023, Alba Berlin

Kapitänin Lena Gohlisch bleibt dem Frauen-Bundesligisten Alba Berlin ein weiteres Jahr erhalten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat die 29-Jährige ihren Vertrag verlängert. Für die gebürtige Berlinerin, die bereits ihre Jugend bei Alba verbrachte, wird es die fünfte Spielzeit in der Hauptstadt nach der Rückkehr im Sommer 2019.

"Wir sind stolz darauf, eine Kapitänin zu haben, die selbst als Mädchen bei uns mit dem Basketballspielen angefangen hat und mit ihrem Weg hoffentlich viele weitere Mädchen hier bei Alba und in ganz Berlin inspiriert", sagte Sportdirektor Himar Ojeda.



Auch Gohlisch freut sich darüber, weiter in ihrer Heimatstadt Basketball spielen zu können. "Es hieß auch oft, dass es hier kein Interesse an Frauenbasketball gibt, weil die Konkurrenz so groß ist. Aber wir haben in der vergangenen Saison gezeigt, dass das anders aussieht: Das Interesse wächst, und mit der Sömmeringhalle haben wir dafür unseren eigenen Ort mit einer tollen Atmosphäre geschaffen. Die neue Saison kann ich deshalb kaum erwarten", wird sie in der Vereinsmitteilung zitiert.

18.07.2023, Hertha BSC

Der bosnische Stürmer Smail Prevljak hat beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Das gaben die Berliner am Dienstag bekannt. Der 28-Jährige stand in den letzten dreieinhalb Jahren für die KAS Eupen in der belgischen Pro League auf dem Platz, wo er in 99 Spielen 42 Treffer erzielte. Zudem absolvierte er 25 Länderspiele für Bosnien & Herzegowina. Da sein Vertrag in Belgien auslief, konnte Hertha den Angreifer ablösefrei verpflichten.



"Smail stellt einen wichtigen Baustein für unsere Mannschaft dar und wir freuen uns darauf, ihn bald in unserem blau-weißen Trikot zu sehen. Er ist ein technisch starker Spieler, der auf seinen vorherigen Stationen und in der bosnischen Nationalmannschaft seine Torjägerqualitäten bewiesen hat", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber die Verpflichtung.

14.07.2023, Hertha BSC

Wie Hertha BSC am Freitagmorgen offiziell mitteilte, verlässt Jessic Ngankam den Verein in Richtung Eintracht Frankfurt. Das Berliner Eigengewächs verlässt seinen Ausbildungsklub somit nach 16 Jahren und bleibt dadurch in der Bundesliga.



"Es ist kein Geheimnis, dass wir viel und lange mit Jessic gesprochen haben und ihn gerne gehalten hätten. Leider hat er eine andere Entscheidung getroffen, die wir respektieren müssen", erklärt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. "Jessic ist ein waschechter Berliner, der schon als kleines Kind zu uns gekommen ist, bereits im Kleinfeld in unserer Akademie ausgebildet wurde und von dort seinen Weg bis in den Profibereich gegangen ist. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich und privat alles Gute."



"Ich habe mir diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, aber ich habe mich für eine neue Herausforderung entschieden. Nichtsdestotrotz werde ich Hertha BSC natürlich weiterverfolgen", kommentiert der 22-jährige Ngankam seinen Wechsel.

13.07.2023, Alba Berlin

Nach sechs Spielzeiten in der Hauptstadt verlässt Luke Sikma Basketball-Bundesligist Alba Berlin und schließt sich zur neuen Saison Olympiakos Piräus an. Bei dem griechischen Top-Klub unterzeichnete der langjährige Alba-Spieler und -Kapitän einen Zwei-Jahres-Vertrag, nachdem sein Kontrakt in Berlin Ende Juni ausgelaufen war. Das teilte Olympiakos Piräus am Donnerstagnachmittag mit.



Sikma war im Jahr 2017 aus Valencia an die Spree gewechselt. 2018 wurde der US-Amerikaner zum wertvollsten Spieler der Basketball-Bundesliga (BBL) gewählt. Außerdem gewann der Forward im Alba-Trikot drei Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft (2020, 2021, 2022) und zwei Mal den Pokal.

13.07.2023, 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin verleiht Offensivspieler Jamie Leweling für die kommende Saison an den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Das gaben die beiden Clubs am Donnerstag bekannt.



Der zehnmalige U21-Nationalspieler Leweling war im vergangenen Sommer von Greuther Fürth zu Union gewechselt. In der abgelaufenen Saison bestritt er 25 Pflichtspiele für die Köpenicker, stand dabei aber kein einziges Mal in der Startelf. "Wir sind überzeugt, dass er dort seinen Wunsch nach mehr Spielzeit in der Bundesliga umsetzen kann", so Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.



12.07.2023, Hertha BSC

Peter Pekarik bleibt Hertha BSC auch in der 2. Fußball-Bundesliga treu. Der 36 Jahre alte Abwehrspieler verlängerte seinen Vertrag erwartungsgemäß bis zum Sommer 2024. Das teilte der Verein am Mittwochabend offiziell mit. "Peka ist Herthaner durch und durch und kennt diesen Verein aus dem Effeff. Auch wenn er nicht mehr in vorderster Reihe steht, wird er sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben. Nach der Karriere bieten wir ihm die Möglichkeit an, erste Schritte als Trainer in unserer Akademie zu gehen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.



Pekarik kam 2012 vom VfL Wolfsburg nach Berlin, ist der dienstälteste Profi der Blau-Weißen und bestritt bisher 226 Pflichtspiele für Hertha, in denen dem 119-maligen slowakischen Nationalspieler sechs Treffer gelangen. Hertha-Trainer Pal Dardai bezeichnete den Verteidiger als "Musterprofi, Vorbild und wichtige Ansprechperson" für die jungen Spieler: "Er wird der Gruppe nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine helfen."

12.07.2023, Netzhoppers KW

Der finanziell angeschlagene Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW hat den Vertrag mit Gian-Luca Berger um eine weitere Saison verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 20-jährige Libero spielt seit 2021 für die Netzhoppers. Er ist der vierte Spieler im Aufgebot der Brandenburger für die neue Saison.



Die Netzhoppers hatten Ende April Insolvenz angemeldet. Ende Juni erteilte die Volleyball-Bundesliga den Netzhoppers aber die vorläufige Lizenz. Jetzt bemüht sich der Bundesligist aus Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald), eine Mannschaft aufzubauen. "Mit Gianni haben wir ein echtes Eigengewächs der Netzhoppers im Kader", sagte der angehende Geschäftsleiter der Bundesliga-Abteilung, Dirk Westphal, zur Vertragsverlängerung. "Über die letzten zwei Jahre hat sich Gianni wahnsinnig entwickelt." Berger habe gezeigt, "dass er in der Bundesliga als Libero standhalten kann".



Die Netzhoppers starten am Freitag, 27. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg in die neue Saison.

12.07.2023, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin haben das 16-jährige Talent Rio Kaiser nach Berlin zurückgeholt. Der Abwehrspieler kommt von der Red Bull Hockey Akademie aus Salzburg und wird mit einer Doppellizenz ausgestattet, wie der DEL-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte. Der zwei Meter lange Abwehrspieler gilt als große Nachwuchshoffung.



Kaiser besitze "weiteres Entwicklungspotenzial, das er bei uns abrufen möchte. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns und den Lausitzer Füchsen sehr gut weiterentwickeln wird", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.



Der U18-Nationalspieler spielte von 2017 bis 2020 bereits für die Eisbären Juniors und kommt aus der Jugend des ECC Preussen Berlin. Anschließend wechselte Kaiser nach Salzburg und spielte dort sowohl in der U18- als auch in der U20-Mannschaft, mit der er auch die Meisterschaft holte. Zum Titel steuerte Kaiser in 25 Partien sechs Tore und neun Vorlagen bei.



Die Eisbären haben nun 28 Spieler im Kader und dabei neun von insgesamt elf Ausländerlizenzen vergeben.

11.07.2023, Union Berlin

Innenverteidiger Rick van Drongelen wechselt vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin zum türkischen Süper-Lig-Aufsteiger Samsunspor. Der 24-Jährige war zuletzt an Hansa Rostock ausgeliehen, der Zweitligist hätte den Niederländer gerne gehalten. Laut einem Bericht der "Ostsee-Zeitung" war der Abwehrspieler aber zu teuer für Hansa.



Van Drongelen, dessen Vertrag bis 2025 lief, bestritt für Union seit seiner Verpflichtung im Sommer 2021 kein einziges Pflichtspiel. "Auch wenn ich mich hier bei Union nicht so zeigen konnte wie geplant, werde ich die Zeit und die Menschen in guter Erinnerung behalten", sagte er.



"Rick hat sich im letzten Jahr gut entwickelt, hat sich durchgebissen und in Rostock gute Leistungen gezeigt. Auch aufgrund unserer aktuellen Kaderzusammenstellung haben wir gemeinsam mit Rick entschieden, dass es für ihn gut ist, nun einen anderen Weg einzuschlagen", kommentiert Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, den Wechsel.

11.07.2023, Alba Berlin

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den zweiten Abgang des Sommers bekanntgegeben: Nach Yovel Zoosman verlässt auch dessen israelischer Landsmann Tamir Blatt den Club nach zwei Spielzeiten. Wohin es den 26-jährigen Aufbauspieler zieht, verkündete Alba am Dienstag nicht. Allerdings heißt es übereinstimmenden Medienberichten zufolge, dass Blatt sich mit Albas Euroleague-Konkurrenten Maccabi Tel Aviv einig sei.



Insgesamt absolvierte Tamir Blatt 70 Bundesliga- und Pokalspiele sowie 60 Euroleague-Partien im Alba-Trikot. In der Saison 2021/22 gewann er mit den Berlinern das Double aus Meisterschaft und Pokal. Vor allem in der abgelaufenen Saison entwickelte er sich auch auf europäischem Parkett zu einem Leistungsträger.



"Wir wünschen Tamir alles Gute für seinen nächsten Schritt. In seinen zwei Jahren bei uns hat er sehr hart gearbeitet, um zu zeigen, dass er in der Euroleague bestehen kann. Und spätestens in der letzten Saison hat er bewiesen, dass er dieser Herausforderung auch gewachsen ist", kommentiert Albas Sportdirektor Himar Ojeda den Wechsel.

11.07.2023, Hertha BSC

Nach nur sechs Monaten in der Hauptstadt verlässt Mittefeldspieler Tolga Cigerci Hertha BSC schon wieder. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, schließt sich der 31-Jährige dem türkischen Klub MKE Ankaragücü an, von welchem er im vergangenen Winter nach Berlin gewechselt war.



Für Cigerci ist es der zweite Abschied von Hertha. Bereits von 2013 bis 2016 spielte er für die Berliner und kommt in seiner Karriere auf insgesamt 50 Einsätze im blau-weißen Trikot. In der Rückrunde der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit stand er elfmal auf dem Rasen.



"Bei Tolgas Transfer im Winter haben wir vereinbart, im Falle eines Abstiegs die Situation gemeinsam zu bewerten. Jetzt hat sich für Tolga die Möglichkeit ergeben, zu seinem vorherigen Verein zurückzukehren. Und wir haben für alle Seiten eine gute und faire Lösung gefunden. Wir danken Tolga für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber den Abgang.





11.07.2023, Union Berlin

Union Berlin hat sich im Angriff verstärkt. Wie der Champions-League-Starter am Dienstag mitteilte, kommt David Datro Fofana per Leihe für ein Jahr vom FC Chelsea nach Köpenick.



Der 20 Jahre alte Ivorer war erst Anfang des Jahres für 12 Millionen Euro vom norwegischen Klub Molde FK nach London gewechselt. Dort kam er jedoch bislang nur auf drei Kurzeinsätze in der Premier League und einen Auftritt im FA-Cup.



"Davids Tempo und seine flexiblen offensiven Qualitäten sind für uns hochinteressant. Wir wollen einen weiteren torgefährlichen Spieler, der unserem Angriffsspiel zusätzliche Impulse verleihen wird", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Fofana selbst fügte an: "Der Klub hat sich lange und intensiv um mich bemüht, und das will ich jetzt mit guten Leistungen zurückzahlen."

10.07.2023, Union Berlin

Union Berlin verleiht seinen Ersatztorwart Lennart Grill in der kommenden Spielzeit an den Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück. Beim Aufsteiger soll der 24-jährige Spielpraxis sammeln, wie die Köpenicker am Montag mitteilten. Grill war in der vergangenen Saison zunächst von Bayer Leverkusen ausgeliehen worden, ehe der einstige U21-Torhüter im März fest verpflichtet wurde.



In der abgelaufenen Spielzeit kam Grill in acht Partien zum Einsatz. Nach der Leihe von Grill stehen bei Union somit Stammtorhüter Frederick Rönnow und Jakob Busk als Torhüter für die Profi-Mannschaft unter Vertrag.

09.07.2023, Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Brenden Aaronson verpflichtet. Der Amerikaner kommt vom Premier League-Absteiger Leeds United nach Köpenick, wie Union am Sonntag mitteilte. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wird für eine Spielzeit ausgeliehen. Zu den Konditionen, etwa ob eine Kaufoption bestehe, machte Union keine Angaben.



"Brendens Zusage hat uns sehr gefreut, er ist ein Spielertyp, den wir nicht haben, der unserem Offensivspiel gut tun wird", sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer. "Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über viel internationale Erfahrung und wird unseren Kader auf hohem Level ergänzen.“

07.07.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat für die Mission Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga Innenverteidiger Toni Leistner verpflichtet. Die Berliner teilten am Freitagabend mit, dass der 32-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterschrieben habe. Leistner, der unter anderem für Herthas Lokalrivalen Union Berlin (119 Partien zwischen 2014-2018), den 1. FC Köln und den Hamburger SV gespielt hat, war zuletzt bei VV St.Truiden in Belgien aktiv.



Dort war sein Vertrag am 30. Juni ausgelaufen. "Toni ist ein Leader, der sich sowohl am Boden als auch in der Luft zu behaupten weiß und die 2. Bundesliga bestens kennt. Außerdem verfügt er über reichlich Erfahrung, die unserer Mannschaft guttun wird", sagte Hertha Sportdirektor Benjamin Weber.

07.07.2023, Energie Cottbus

Fußball-Regionalligist Energie Cottbus hat sich mit dem 21-jährigen Flügelspieler Alexander Prokopenko verstärkt. Der Deutsch-Ukrainer kommt von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg aus der 3. Liga. Jedoch kennt der in Bad Hersfeld geborene Neuzugang die Regionalliga Nordost bereits aus seiner Zeit bei Carl Zeiss Jena, für die er 30 Ligaspiele absolvierte.



Auf der Homepage der Cottbuser wird Trainer Claus-Dieter Wollitz mit den Worten zitiert: "Alex bringt enormes Tempo mit, ist technisch versiert und beidfüßig. Das macht unser Offensivspiel variabler und gibt uns mehr Möglichkeiten."

07.07.2023, SC Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat die Olympiasiegerin Justine Wong-Orantes unter Vertrag genommen. Wie der Vizemeister und Supercup-Gewinner am Freitag mitteilte, ist der nahezu vollständig umgebaute Kader für die am 7. Oktober beginnende Bundesliga-Saison damit komplett.



Die 27-jährige Wong-Orantes ist Libera. Sie gehört seit 2016 zum Kreis der US-Nationalmannschaft, die bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Goldmedaille gewann. Am Ende des olympischen Turniers wurde sie als beste Libera ausgezeichnet. Zuletzt spielte Wong-Orantes für den französischen Erstligisten und aktuellen Pokalsieger Beziers Angels.



"Über diese Spielerin braucht man nicht viele Worte zu verlieren, Ihre Erfolge sprechen für sich", sagte der neue Potsdamer Trainer Riccardo Boieri. "Ihre Stärke liegt nicht nur in der Annahme, sondern auch im Passspiel."



Die Bundesliga ist für Wong-Orantes indes kein Neuland. In der Vergangenheit spielte sie bereits für den Schweriner SC sowie den VC Wiesbaden.

07.07.2023, Turbine Potsdam

Nach dem Abstieg aus der Frauen-Fußball-Bundesliga vermeldet Turbine Potsdam zwei weitere Abgänge: Wie der Verein am Freitag mitteilte, haben Sophie Weidauer und Noemi Gentile den Brandenburger Traditionsklub verlassen.



Weidauer hatte die Jugendmannschaften bei Turbine durchlaufen und schließlich 94 Pflichtspiele für die erste Mannschaft bestritten. Gentile war erst vor einem Jahr nach Potsdam gekommen und konnte verletzungsbedingt nur drei Partien absolvieren. Wohin Weidauer und Gentile wechseln, ist bislang nicht bekannt.

05.07.2023, Netzhoppers KW

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat Außenangreifer Linus Engelmann verpflichtet. Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Internetseite mit. Der 21-Jährige spielte zuletzt zwei Jahre lang für den Liga-Konkurrenten Grizzlys Giesen.

"Mit ihm bekommen wir einen jungen, hungrigen Spieler, der sich in der Bundesliga weiter beweisen möchte", sagt der künftige Netzhoppers-Geschäftsführer Dirk Westphal über den Neuen. Er hält Engelmann für "technisch sehr versiert, und er ist in allen Belangen ein zuverlässiger Spieler".



Die Netzhoppers befinden sich nach einer im April angemeldeten Insolvenz in einem kompletten Neuaufbau. Der 1,93 Meter große Engelmann ist erst der dritte Spieler, der bei den Brandenburgern für die am 27. Oktober beginnende Bundesliga-Saison angeheuert hat. Zuvor hatte der Verein Charlie Peters (TSGL Schöneiche) für den Diagonalangriff und Djifa Amedegnato (VC Olympia Berlin) als neuen Zuspieler unter Vertrag genommen.

04.07.2023, SC Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat für die kommende Saison die spanische Nationalspielerin Raquel Lazaro Castellanos verpflichtet. Das teilte der Club am Dienstag mit. Der weitgehend neu formierte Kader des Vizemeisters und Supercup-Gewinners sei damit nahezu komplett.



Die 23 Jahre alte Castellanos stand zuletzt bei Ondulati Del Savio Vallefoglia, einem Club aus Italiens Serie A, unter Vertrag. Zuvor spielte sie in amerikanischen Universitätsmannschaften. Auf ihrer Position im Zuspiel wird die 1,80 Meter große Spanierin mit der ebenfalls neu gekommenen Bulgarin Kristina Guntschewa konkurrieren.



"Sie ist eine sehr dynamische Spielerin. Obwohl sie noch recht jung ist, bringt sie aufgrund ihrer Einsätze in Italien und in der spanischen Nationalmannschaft eine gewisse Erfahrung im europäischen Volleyball mit", sagte der neue SCP-Trainer Riccardo Boieri über Castellanos.

03.07.2023, Alba Berlin

Nach zwei Jahren in der Hauptstadt wird Yovel Zoosman den Basketball-Bundesligisten Alba Berlin wieder verlassen. Wie der Verein am Montag bekannt gab, hat der 25-jährige Forward von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, die es ihm ermöglicht, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden.



"Es ist natürlich immer traurig, wenn uns ein Spieler verlässt, aber gleichzeitig freuen wir uns auch sehr für Yovel. In den letzten zwei Jahren in Berlin hat er unsere Kultur komplett verinnerlicht und gelebt. Dank seines Arbeitseifers und mit der Unterstützung unserer Coaches hat Yovel in seiner Zeit hier gezeigt, dass er auf dem höchsten Level bestehen kann. Für seine Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste", kommentierte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda den Abgang.



Zoosman lief insgesamt in 70 Bundesliga- und Pokalspielen sowie 58 Euroleague-Partien für die Berliner auf und gewann in seiner ersten Saison mit Alba das Double aus Meisterschaft und Pokal.

03.07.2023, Union Berlin

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht Offensivspieler Keita Endo ein weiteres Jahr an Zweitligist Eintracht Braunschweig. Das teilten die Köpenicker am Montag mit. Die Berliner hatten den 25 Jahre alten Japaner 2020 zunächst von Yokohama F-Marinos ausgeliehen und ein Jahr später fest verpflichtet. Endo konnte sich bei Union aber nicht dauerhaft in die Mannschaft spielen und wurde daraufhin an die Niedersachsen verliehen.



In Braunschweig kam der Japaner in der vergangenen Spielzeit in 18 Ligaspielen zum Einsatz, elfmal von Beginn an.

30.06.2023, Hertha BSC

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC baut seinen Kader weiter um. Die Berliner haben Jeremy Dudziak vom Ligarivalen SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2024.



"Jeremy ist ein erfahrener und vielseitiger Spieler, der seine Stärken als Außenverteidiger besitzt und im Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist", sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber. Zuletzt war Dudziak an den türkischen Club Hatayspor ausgeliehen.

30.06.2023, Turbine Potsdam

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln haben die polnische Nationalspielerin Martyna Wiankowska vom Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam verpflichtet.



Die 26-Jährige, die auf der offensiven Außenbahn spielt, unterschrieb bei dem Bundesligisten einen Vertrag bis 2025. Das teilte der Club am Freitag mit. Für Potsdam erzielte Wiankowska im Vorjahr in 20 Einsätzen drei Treffer. "Ich freue mich sehr auf meine Zeit in Köln. Der FC ist ein Traditionsklub und die Wertschätzung für den Frauen-Fußball ist hier sehr groß", sagte Wiankowska.

28.06.2023, Füchse Berlin

European-League-Gewinner und Handball-Bundesligist Füchse Berlin verliert mit Jacob Holm einen wichtigen Leistungsträger. Wie der Hauptstadt-Klub am Mittwoch bekannt gab, wechselt der dänische Weltmeister mit sofortiger Wirkung zum französischen Meister Paris St. Germain.



Der Rückraumspieler war zur Saison 2018/19 zu den Füchsen gekommen, in 158 Bundesliga-Spielen erzielte der 27-Jährige 573 Tore. "Jacob hat uns über seine Wechselabsichten schon frühzeitig informiert", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: "Ich bedauere den Abgang sehr und hätte mir gewünscht, dass er noch einige Jahre für die Füchse gespielt hätte." Holm, in der abgelaufenen Spielzeit mit 137 Treffern bester Werfer der Berliner, sei "sehr stolz darauf,

fünf Jahre Teil dieses Vereins gewesen zu sein".



26.06.2023, Hertha BSC

Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius wird den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC nach nur einer Saison wieder verlassen. Das gaben die Berliner am Dienstag bekannt. Der Niederländer war im vergangenen Sommer in die Hauptstadt gekommen und bestritt in der abgelaufenen Saison 21 Bundesliga-Spiele im blau-weißen Trikot, allerdings ohne eine einzige Torbeteiligung.



"Wir danken Djanga für seinen Einsatz für Hertha BSC und wünschen ihm für seinen weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute", kommentierte Sportdirektor Benjamin Weber den Abgang des 29-Jährigen. Bei welchem Verein Boetius seine Karriere fortsetzen wird, steht derzeit noch nicht fest.

26.06.2023, Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin und Mittelfeldspieler Kevin Möhwald gehen nach knapp zwei Jahren getrennte Wege. Wie die Köpenicker am Montag bekannt gaben, schließt sich der 29-Jährige dem belgischen Erstligisten KAS Eupen an.



"Was der Verein in den letzten Jahren erreicht hat, ist unglaublich", sagte Möhwald: "Sicher hätte ich gerne mehr dazu beigetragen, aber trotzdem bin ich dankbar für die Erfahrungen und Erlebnisse."



Der gebürtige Erfurter war im Sommer 2021 von Werder Bremen nach Berlin gewechselt. Bei den Köpenickern, die sich in der abgelaufenen Spielzeit erstmals für die Champions League qualifizierten, konnte sich Möhwald jedoch nicht nachhaltig durchsetzen. In Eupen trifft er nun auf seinen ehemaligen Werder-Coach Florian Kohfeldt.



25.06.2023, Netzhoppers KW

Der von finanziellen Problemen gebeutelte Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW verabschiedet sich von gleich sechs Spielern und damit sämtlichen, ausländischen Akteuren. Während der Australier Malachi Murch schon vor Saisonende wegen Schulterproblemen ausschied, wechselt der kanadische Zuspieler Byron Keturakis ins polnische Czestochowa.



Mittelblocker Max Chamberlain und den Diagonalangreifer Raymond Barsemian (beide USA) beenden ihre Karrieren, während die Zukunft von Mittelblocker Kyler Presho und den Diagonalangreifer Randy Deweese (ebenfalls beide USA) noch offen ist.

23.06.2023, Turbine Potsdam

Torhüterin Anna Wellmann verlässt Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam und kehrt zum deutschen Fußball-Meister Bayern München zurück. Die 28-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2026, wie die Münchner am Freitag mitteilten. Wellmann war bereits von 2016 bis 2019 für die zweite Mannschaft des FC Bayern aktiv.



"Wenn ein Angebot vom FC Bayern kommt, schlägt man das nicht aus", sagte Wellmann zu ihrer Entscheidung. Die Torhüterin kommt bislang auf 32 Bundesliga-Einsätze, Stammkraft im Bayern-Tor ist Mala Grohs.

23.06.2023, SC Potsdam

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam werden mit einer neuen Zuspielerin in die kommende Bundesliga-Saison gehen. Für diese Position hat der Vizemeister aus Brandenburg die Bulgarin Kristina Gunchewa verpflichtet. Das teilte der Verein am Freitag mit. Über die Vertragsdauer wurde nichts bekannt.



Die 29-jährige Gunchewa stand zuletzt beim französischen Erstligisten VBC Chamalieres unter Vertrag. Beim SC Potsdam soll sie Sarah van Aalen ersetzen, die sich nach der abgelaufenen Saison für einen Wechsel zum türkischen Champions-League-Sieger VakifBank Istanbul entschieden hat.



"Wir hatten Kristina schon mehrfach im Auge, konnten sie aber in der Vergangenheit nicht so recht für unseren Verein begeistern. Das ist jetzt anders", wird Potsdams neuer Trainer Riccardo Boieri in der Mitteilung des Klubs zitiert. Gunchewa sei "eine Zuspielerin mit riesiger Erfahrung und sauberer Technik. Obendrein besitzt sie Führungsqualitäten."

21.06.2023, Turbine Potsdam

Der Erstliga-Absteiger Turbine Potsdam hat zur neuen Saison die Stürmerin Ena Taslidza verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Taslidza wechselt von Eintracht Frankfurt nach Potsdam. Für die dritte Mannschaft der Hessen erzielte Taslidza in der Regionalliga Süd in der vergangenen Saison 13 Tore. Für die zweite Mannschaft von Frankfurt kam die Angreiferin in elf Spielen in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Taslidza ist Nationalspielerin für Bosnien-Herzegowina und gab mit 16 Jahren ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft.



"Ich bin sehr dankbar und froh darüber ein Teil der Turbine-Potsdam-Familie zu sein. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zeit in Potsdam. Wir haben alle gemeinsam ein Ziel und werden alles geben, um dieses zu erreichen", sagte Taslidza nach ihrem Wechsel.

20.06.2023, 1. FC Union Berlin

Mittelfeldspieler Paul Seguin verlässt Union Berlin. Am Mittwochmorgen vermeldete die Köpenicker Fußballer, dass der 28-jährige Magdeburger ab sofort für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auflaufen wird. Dort dürfte Seguin ausgestattet mit einem Vertrag bis 2026 allen voran auf mehr Spielzeit als zuletzt bei Union hoffen. Medienberichten zufolge überweist Schalke als Ablöse für Seguin einen mittleren sechsstelligen Betrag.



Im vergangenen Sommer war Seguin von Greuther Fürth in die Hauptstadt gewechselt. Er absolvierte insgesamt 23 Pflichtspiele für Union. Während er in der Europa League nicht zum Einsatz kam, war Seguin in der Bundesliga an vier Toren von Union beteiligt (ein Treffer, drei Vorlagen). Sein einziges Tor im Trikot von Union Berlin erzielte er dabei zum Rückrundenauftakt im Derby gegen Hertha BSC. Insgesamt kam Seguin allerdings sehr selten über die Rolle des Einwechselspielers hinaus.



So ordnete auch Oliver Ruhnert den Abgang nach nur einer Saison ein: Es sei klar, dass der Kampf um die Plätze im Mittelfeld in der kommenden Saison eher größer als kleiner werde, sagte Unions Geschäftsführer Profifußball, "deshalb verstehen wir seine Veränderung und wünschen ihm nur das Beste beim FC Schalke 04." Seguin selbst spricht von einem schweren Abschied. "Das, was ich in diesem Jahr bei Union erlebt habe, ist unbeschreiblich. Wir haben als Team Historisches geschafft und darauf bin ich sehr stolz", wird er in einer Vereinsmitteilung zitiert.

19.06.2023, SC Potsdam

Der Volleyball-Bundesligist SC Potsdam verpflichtet die rumänische Nationalspielerin Rodica Buterez. Das teilte der Vize-Meister und Pokalfinalist der Vorsaison am Dienstagnachmittag mit. Die 23-jährige Außenangreiferin wechselt aus Rumänien von CSM Târgoviste nach Potsdam und wird dort kommende Saison erstmals außerhalb ihrer Heimat spielen.



"Ich weiß, die Mannschaften in Deutschland sind sehr ausgeglichen. Deshalb kann ich es kaum abwarten, vor Ort zu sein und gemeinsam mit den anderen Spielerinnen nach Titeln zu greifen", wird Buterez in einer Mitteilung des SC Potsdam zitiert. Zumal es in der brandenburgischen Landeshauptstadt zu einem Wiedersehen mit dem neuen Chefcoach Riccardo Boieri kommt, der Buterez bereits aus der rumänischen Nationalmannschaft kennt. "Sie ist eine sehr komplette Spielerin. Sie ist ein guter Mensch, mit einer sehr professionellen Einstellung zum Volleyball. Obwohl sie recht jung ist, ist sie auf dem Spielfeld unheimlich abgezockt", sagt er.



Mit Buterez komplettiert der SC Potsdam seinen Außenangriff, wo im Kader bereits Laura Emonts, Antonia Stautz und Greta Kiss zur Verfügung stehen.

19.06.2023, 1. FC Union Berlin

Stürmer Sven Michel vom 1. FC Union Berlin wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten FC Augsburg. Das teilten die Eisernen am Montag mit. Der 32 Jahre alte Michel war im Winter 2022 vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn zu Union gewechselt und zumeist nur als Joker zum Einsatz gekommen. Einen Stammplatz konnte er sich dauerhaft nicht erarbeiten. Insgesamt stand er 44 Mal für den FCU auf dem Rasen und war dabei an zwölf Treffern beteiligt.



"Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Zeit bei Union war die erfolgreichste meiner Karriere. Die Erfolge in der Liga, die Reisen durch Europa und natürlich die irre Atmosphäre an der Alten Försterei werde ich nie vergessen. Mir ist jedoch auch wichtig, dass ich regelmäßig auf dem Platz stehe", wurde Michel in einer Pressemitteilung der Köpenicker zitiert. In Augsburg unterzeichnete der Stürmer einen Zweijahresvertrag.

19.06.2023, 1. FC Union Berlin

Union Berlin bastelt weiter am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird Außenverteidiger Tymoteusz Puchacz für eine Saison zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern wechseln. Laut "transfermarkt.de" hat der 24-Jährige bei den Köpenickern noch einen Vertrag bis 2025. Der Verein selbst macht zu den Vertragslaufzeit für gewöhnlich keine Angaben.



Nach seinen Leihstationen bei Trabzonspor in der Türkei und bei Panathinaikos Athen in Griechenland wird der Pole damit zum dritten Mal seit seiner Vertragsunterschrift bei den Eisernen verliehen.



In seiner Zeit bei Union konnte sich Puchacz bisher nicht durchsetzen. Für den Hauptstadtklub kommt er bislang lediglich auf 10 Einsätze. In Kaiserslautern soll er im nächsten Jahr die nötige Spielpraxis sammeln, um sich für Einsätze beim Champions-League-Teilnehmer zu empfehlen.

16.06.2023, SC Potsdam

Die 23-jährige Amerikanerin Breland Morrissette hat bei Volleyball-Vizemeister SC Potsdam ihren ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Die Mittelblockerin spielte zuletzt für die Technische Universität des US-Bundesstaates Georgia in Atlanta. "Ich bekam den Tipp, sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie hat mich dann sehr beeindruckt. Sie ist stark im Block und hat eine gute Auffassungsgabe", sagte Cheftrainer Riccardo Boieri in einer Mitteilung am Freitag.



Die Umstellung vom amerikanischen Collegespiel auf das europäische Profi-Dasein sollte Morrissette keine großen Probleme bereiten, meinte der Coach. Auf der Position der Mittelblockerin sei der SC Potsdam dank Morrissette, Anastasia Cekulaev und Veronika Djokic

komfortabel besetzt, hieß es weiter in der Mitteilung.



15.06.2023, Berlin Volleys

Die BR Volleys haben den Esten Timo Tammemaa verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb beim deutschen Volleyball-Meister einen Einjahresvertrag, wie der Klub am Donnerstag in einer Mitteilung mit der Überschrift "Wunschkandidat Tammemaa" bekanntgab.



Man habe Tammemaa schon seit einigen Jahren auf dem Radar, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand: "Sowohl unser ehemaliger Trainer als auch unser neuer Headcoach haben bereits mit ihm zusammengearbeitet und sind von seinen Allrounder-Qualitäten überzeugt."



Tammemaa soll mit Nehemiah Mote und Saso Stalekar in der kommenden Saison ein "blockstarkes Trio" bilden. Zuletzte spielte der 2,04 große Profi in Polen für Cerrad Radom. "Für mich ist bis auf den Trainer alles neu. Ich kenne weder meine Teamkollegen noch die Bundesliga besser", sagte der Nationalspieler seines Heimatlandes.

14.06.2023, Turbine Potsdam

Der Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam hat Lina Vianden verpflichtet. Das gab der mehrmalige frühere Deutsche Meister am Mittwoch bekannt.



Vianden spielte 13 Jahre bei der Frauenmannschaft des 1. FC Köln und durchlief dort alle Jugendteams. In der vergangenen Saison lief die 20-Jährige für die zweite Mannschaft der Kölner in der 2. Bundesliga auf. Für die deutsche U15- bis U17-Nationalelf absolvierte die Abwehrspielerin 13 Spiele. "Ich freue mich sehr, ein Teil von Turbine Potsdam zu sein. Der Verein hat viel Tradition und gehört in die Bundesliga", so Vianden.

14.06.2023, Alba Berlin

Alba Berlin hat den Vertrag mit Jonas Mattisseck um weitere drei Jahre verlängert. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der alte Vertrag des 23 Jahre alten Co-Kapitäns endete in diesem Sommer. Der gebürtige Berliner Mattisseck gewann mit Alba bisher dreimal die deutsche Meisterschaft und wurde zweimal Pokalsieger.



2019 erhielt das Eigengewächs, das 2016 zu Alba stieß und zunächst mit einer Doppellizenz auch für Lok Bernau auflief, seinen ersten Profivertrag. In sechs Saisons hat Mattisseck 176 Bundesliga- sowie 109 Euroleague- und Eurocup-Spiele für Alba bestritten. In der abgelaufenen Saison erzielte der 1,94 Meter lange Guard in der BBL in 16 Minuten pro Partie im Schnitt 5,2 Punkte, 1,3 Rebounds und 1,0 Assists.



"Trotz seines jungen Alters hat Jonas schon sehr viele Erfahrungen in der EuroLeague und der BBL gesammelt", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. "Und er hat immer noch Potenzial, um sich weiter zu verbessern. Jonas ist auch menschlich und charakterlich eine große Bereicherung für das Team".

13.06.2023, SC Potsdam

Der SC Potsdam treibt seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran: Danielle Harbin wird künftig für den Volleyball-Bundesligisten auflaufen. Die 27 Jahre alte Amerikanerin wechselt vom VfB Suhl zu den Pokalsiegerinnen und Vizemeisterinnen. "Danielle ist eine Spielerin, die ich unbedingt haben wollte", wurde Potsdams Cheftrainer Riccardo Boieri am Dienstag in einer Vereinsmitteilung zitiert. Harbin sei eine sehr komplette Spielerin, "eine fantastische Persönlichkeit und passt hervorragend in unser Spielsystem. Auch wenn sie sich in den letzten Jahren großartig entwickelt hat, verfügt sie noch über viel Potenzial", so der Coach weiter.



Harbin spielte von 2013 bis 2017 für die Universität Arkansas, ehe sie nach Stationen bei TS Volley Düdingen in der Schweiz und P2P Baronissi in Italien im Jahr 2020 nach Suhl gewechselt war. "Ich schaue sehr optimistisch auf ein neues Kapitel meines Lebens - bei einem Club, der sich während meiner Zeit in Deutschland sehr weiterentwickelt hat", sagte die 1,85 Meter große Diagonalangreiferin über ihren Wechsel nach Potsdam.

13.06.2023, Union Berlin

Mittelfeld-Talent Tim Maciejewski verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin und wechselt zum SV Sandhausen in die dritte Liga. Der Zweitliga-Absteiger vermeldete am Dienstagnachmittag die Verpflichtung des 22-Jährigen, der sich in den vergangenen Jahren in Köpenick nie wirklich durchsetzen konnte.



Nach Stationen im Nachwuchs des SC Staaken und von Hertha BSC war Maciejewski zur U17 in die Jugend von Union Berlin gewechselt. Insbesondere in zwei U19-Jahren wusste er dort durchaus zu überzeugen, erzielte in 26 Partien 13 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. In der Saison 2020/21 kam Maciejewski zu seinem ersten und bislang einzigen Bundesliga-Einsatz, wurde anschließend allerdings gleich zweimal nach Österreich verliehen.



"Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SVS liefen sehr positiv und haben mich von einem Wechsel an den Hardtwald überzeugt. Ich möchte mich in Sandhausen weiterentwickeln, viele Spiele machen und dem Verein bei der Rückkehr in die 2. Bundesliga helfen", wird Maciejewski in einer Mitteilung des SV Sandhausen zu seinem Wechsel zitiert.



13.06.2023, Hertha BSC

Zurück zu den Wurzeln: Hertha BSC holt Torwart Marius Gersbeck nach Berlin zurück. Der 27-Jährige wechselt vom Karlsruher SC zum Fußball-Zweitligisten und unterschreibt dort einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Das bestätigten die Berliner am Dienstagnachmittag.



"Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, im Profibereich in der Heimat spielen zu dürfen. Nun möchte ich meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen und der Mannschaft so gut wie möglich weiterhelfen", wird Gersbeck in einer Vereinsmitteilung zitiert. Alles Weitere zu diesem Transfer ist hier nachzulesen.

13.06.2023, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin bauen weiter an ihrem Kader für die kommende Eishockey-Saison. Am Dienstag gab der Klub die Verpflichtung von Torhüter Jake Hildebrand bekannt. Der 29-jährige US-Amerikaner wechselt vom Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt zu den Eisbären, wo er einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieben hat.



Zuvor hatten die Berliner bereits unter anderem die Nationalspieler Kai Wissmann und Frederik Tiffels sowie den Ex-NHL-Spieler Lean Bergmann und Torhütertalent Jonas Stettmer verpflichtet. Letzterer soll nun auch von Hildebrand als neuer Nummer eins profitierten: "Jake ist ein erfahrener Torhüter, der sein Können unter Beweis gestellt hat", sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über den Zugang, der bei den Eisbären die Trikotnummer 30 bekommen wird, und ergänzt: "Unsere jungen Torhüter Nikita Quapp und Jonas Stettmer werden von seiner Erfahrung profitieren. Die drei werden ein gutes Trio bilden."





12.06.2023, Union Berlin

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verpflichtet den Dänen Mikkel Kaufmann. Am Montagnachmittag verkündeten die Köpenicker, dass das 22-jährige dänische Sturmtalent zur kommenden Saison nach Berlin wechselt. Zuletzt war der Däne in der 2. Bundesliga für den Karlsruher SC aktiv.





"Mit Mikkel bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer, der sowohl im Sturmzentrum als auch neben einer Keilspitze agieren kann. Seine Entwicklung in den letzten Monaten zeigt steil nach oben, seine Torgefährlichkeit wird er auch bei uns zeigen", kommentiert Unions Geschäftsführer Sport, Oliver Ruhnert, die Verpflichtung.





Die Grundlage für seine Profikarriere legte Kaufmann beim dänischen Klub Aalborg BK. Bereits mit 19 stand er dort im Profikader und empfahl sich für einen Wechsel zum FC Kopenhagen. Es folgten zwei Leihen zum Hamburger SV sowie zum besagten Karlsruher SC und nun der Wechsel zu Union und in die Bundesliga.

09.06.2023, SC Potsdam

Außenangreiferin Greta Kiss wechselt vom französischen Erstligisten Terville Florange Olympique Club zum SC Potsdam. Die ungarische Nationalspielerin ist damit nach Tara Taubner und Antonia Stautz der nunmehr dritte Neuzugang für den Volleyball-Bundesligisten, den nach der vergangenen Saison elf Spielerinnen verlassen hatten.



"In Deutschland für Potsdam zu spielen, wird - nachdem ich Spiele der Volleyball-Bundesliga gesehen habe - wie ein Traum für mich sein", wird Kiss in der Vereinsmitteilung zitiert. "Daher musste ich auch nicht lange überlegen, als sich die Gelegenheit ergab, in das Team zu wechseln."



Potsdams neuer Chefcoach Riccardo Boieri lobte den Neuzugang. "Greta spielt derzeit mit Ungarn in der European Golden League und gehörte zuletzt beim Sieg gegen Frankreich zu den Schlüsselspielerinnen ihres Teams", so der 35-Jährige. Man habe Kiss bereits seit längerer Zeit beobachtet. "Sie ist eine sehr komplette Spielerin. Denn sie ist gut in der Annahme und stark im Angriff. Sie hat in Frankreich eine exzellente Saison gespielt und scheint auch menschlich zu uns zu passen."

07.06.2023, Hertha BSC

Hertha BSC wird die Mission Wiederaufstieg in der neuen Spielzeit ohne Maximilian Mittelstädt angehen. Der 26-Jährige wechselt nach elf Jahren im blau-weißen Trikot zum VfB Stuttgart. Das teilte der Absteiger der Fußball-Bundesliga am Mittwoch mit.



"Jeder kennt meine Verbindung zum Verein, der etwas Besonderes für mich ist und bleibt. Ich wünsche Hertha von Herzen nur das Beste", sagte Mittelstädt über seine Entscheidung.

Der Flügelspieler stieß im Jahr 2012 zur Hertha-BSC-Fußball-Akademie. Mit seinen Leistungen in den verschiedenen U-Mannschaften empfahl sich der gebürtige Berliner für seinen ersten Profivertrag, den er 2015 unterschrieb. Insgesamt bestritt Mittelstädt in Bundesliga, DFB-Pokal und Europapokal 157 Pflichtspiele für den Hauptstadt-Klub. Dabei erzielte er vier Treffer und gab 19 Vorlagen.

06.06.2023, SC Potsdam

Volleyball-Nationalspielerin Antonia Stautz verlässt nach zwei Jahren Schwarz-Weiß Erfurt und kehrt zum SC Potsdam zurück. Die 29-Jährige spielte bereits von 2017 bis 2021 bei den Brandenburgerinnen, kommt nach zwei Jahren in Thüringen als Nationalspielerin nach Potsdam, wie der Verein am Dienstag mitteilte.



"Wir sind mit ihr nach ihrem Wechsel zu Erfurt weiter in Kontakt geblieben", sagte SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger über die 1,80 Meter große Außenangreiferin, "gerade auf ihrer Position braucht man vier gute Spielerinnen, die normalerweise im Laufe der Saison alle auf Einsatzzeiten kommen. Das hat auch die vergangene Spielzeit bei uns wieder bewiesen." Potsdam hatte die letzte Saison als Vizemeister abgeschlossen.



02.06.2023, 1. FC Union Berlin

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seinen ersten Sommerneuzugang verkündet. Der 25 Jahre alte tschechische Nationalspieler Alex Kral, der zuletzt an den FC Schalke 04 verliehen war, kommt von Spartak Moskau. Hierfür nutzen die Köpenicker die Ausweitung der Transfersonderregelung des Fußball-Weltverbands Fifa, die erlaubt, ausländische Spieler und Trainer von ukrainischen und russischen Klubs ohne Ablöseverhandlungen erneut leihweise wechseln zu lassen.



Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagt zu dem Transfer: "Mit Alex Kral kommt ein Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft zu uns, der durch seine intensive Spielweise, seinen technischen Fähigkeiten und seiner Mentalität gut zu uns passen wird und auf den wir uns sehr freuen."

02.06.2023, Turbine Potsdam

Abwehrspielerin Teninsoun Sissoko wird Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam verlassen. Das teilte der Frauenfußball-Verein am Donnerstag mit. Die Französin kam vor zwei Jahren nach Potsdam und absolvierte seitdem 32 Pflichtspiele - sechs davon als Kapitänin.



"Vielen Dank Turbine, für eine unvergessliche und erfüllende Erfahrung. Ich habe hier tolle Menschen getroffen und Emotionen erlebt, die nur Fußball in unser Leben bringen kann. Ein großes Dankeschön gilt allen Fans für ihre unglaublichen Unterstützung. Einmal Turbine, immer Turbine", sagte Sissoko zum Abschied.

01.06.2023, 1. FC Union Berlin

Abwehrspieler Diogo Leite bleibt beim 1. FC Union Berlin. Der Fußball-Bundesligist meldete am Donnerstag, dass er die Kaufoption für Leite gezogen habe. Der 24 Jahre alte Portugiese war vor der Saison 2022/23 vom FC Porto zunächst ausgeliehen worden.



"Diogo etablierte sich bei uns direkt als Stammspieler und hat im ersten Jahr mit wenigen Ausnahmen bereits sehr leistungsstark agiert. Für uns war deshalb klar, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft im Club behalten wollten", so Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert. Diogo Leite absolvierte 40 von 48 möglichen Partien für den 1. FC Union Berlin in der vergangenen Saison.



01.06.2023, Eisbären Berlin

Eishockey-Nationalspieler Kai Wissmann kehrt zu den Eisbären Berlin zurück. Der Verteidiger hatte im Vorjahr einen Vertrag beim NHL-Klub Boston Bruins unterschrieben, aber nur für das "Farmteam" in Providence gespielt.



Der 26-Jährige Wissmann, der bereits von 2014 bis 2022 für die Berliner aufgelaufen war, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Details gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht bekannt. "Der Kontakt mit Kai ist im vergangenen Jahr nie abgerissen. Er gehört zu den deutschen Top-Verteidigern, das hat er auch bei WM bewiesen. Daher sind wir froh, ihn wieder in unserer Mannschaft zu haben", sagte Sportdirektor Stephane Richer.



Vizeweltmeister Wissmann absolvierte für die Providence Bruins in der American Hockey League (AHL) 31 Partien (ein Tor, acht Assists). Bei der Weltmeisterschaft steuerte er neun Scorerpunkte (ein Treffer, acht Vorlagen) bei und wurde als einer der drei besten Spieler des DEB-Teams ausgezeichnet.



30.05.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat mit dem Dänen Gustav Christensen seinen nächsten Neuzugang verkündet. Der 18-jährige Angreifer wechselt vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland zum Berliner Zweitligisten und unterschrieb bei Hertha laut Vereinsangaben einen Vierjahresvertrag bis 2027. Christensen gilt als vielseitiger Offensivspieler, der im Angriff variabel einsetzbar ist. Bei Midtjylland kam er in der vergangenen Saison hauptsächlich in der U19 zum Einsatz, absolvierte allerdings auch schon Spiele für die Profi-Mannschaft der Dänen.



"Wir freuen uns, dass wir mit Gustav einen ebenso talentierten wie spannenden offensiven Außenbahnspieler für unseren Verein gewinnen konnten, der neben seinen fußballerischen Fähigkeiten Schnelligkeit, Kampfeswille und Zielstrebigkeit mitbringt", kommentiert Herthas Sportdirektor Benjamin Weber die Verpflichtung. Nachdem Hertha bereits im Winter die Verpflichtung von Holstein Kiels Fabian Reese zur neuen Saison bekannt gab, ist Christensen der zweite Neuzugang der Berliner.

30.05.2023, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin haben Offensivspieler Ty Ronning von Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt verpflichtet. Der 25-jährige Kanadier unterzeichnete einen Zweijahresvertrag, wie die Berliner am Dienstag mitteilten. In 29 DEL-Spielen erzielte Ronning für den ERC elf Tore und war an zehn weiteren Treffern beteiligt.



Zuvor hatten die Ingolstädter mitgeteilt, dass sie Angreifer Jan Nijenhuis von den Eisbären verpflichtet haben. Der 21-Jährige unterschrieb beim ERC einen Vertrag bis 2025. Die Eisbären hatten den Abschied von Nijenhuis bereits im März angekündigt. Sein Ziel war bisher noch unbekannt.

29.05.2023, SC Potsdam

Volleyball-Vizemeister SC Potsdam hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison vermeldet: Der Champions-League-Teilnehmer aus Brandenburg verpflichtete die Serbin Tara Taubner. Die 20-Jährige stand zuletzt bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag. "Tara ist eine Spielerin mit sehr viel Potenzial", erklärte SCP-Cheftrainer Riccardo Boieri am Montag. "Meiner Meinung nach ist sie der perfekte Ersatz für Anett Németh, die uns ja in Richtung Italien verlassen wird." Für Taubner ist Potsdam die erste Station außerhalb Serbiens. Aktuell ist die 1,86 Meter große Diagonalspielerin mit der serbischen Nationalmannschaft in der Volleyball Nations League im Einsatz.

29.05.2023, Hertha BSC

Hertha BSC hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Pascal Klemens bis 2026 verlängert. Der 18-jährige Innenverteidiger hatte am Samstag beim Saisonabschluss gegen den VfL Wolfsburg (2:1) sein Bundesliga-Debüt gefeiert. "Wir freuen uns, dass sich der nächste Spieler aus unserer Akademie für uns und unseren Weg entschieden hat. Pascal gehört zweifellos zu den größten Talenten des 2005-Jahrgangs und hat enormes Potenzial", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

29.05.2023, Eisbären Berlin

Verstärkung für die Eisbären Berlin: Stürmer Frederik Tiffels, der mit der deutschen Nationalmannschaft sensationell WM-Silber gewann, wird ab der kommenden Saison für die Berliner auflaufen. Wie der Klub am Montag bekanntgab, unterschrieb der gebürtige Kölner einen "langjährigen Vertrag". Tiffels hatte in dieser Saison mit München die Meisterschaft gewonnen.

28.05.2023, Hertha BSC

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC verabschiedet ein Stürmer-Trio aus Charlottenburg. Wie die Berliner am Sonntag bekanntgaben, verlassen Stevan Jovetic, Chidera Ejuke und Ivan Sunjic den Verein. Der Vertrag von Jovetic läuft zum 30. Juni aus, die ausgeliehenen Chidera Ejuke (ZSKA Moskau) und Ivan Sunjic (Birmingham City) kehren zu ihren Stammklubs zurück. Sunjic war zuletzt nach einem Disput mit Trainer Pal Dardai suspendiert worden.

26.05.2023, Turbine Potsdam

Turbine Potsdam hat am Freitag einen weiteren Abgang vermeldet: Der Bundesliga-Absteiger wird die nächste Saison ohne Offensivspielerin Laura Radke bestreiten müssen. Wohin die 23-Jährige wechselt, wurde nicht mitgeteilt.



Für Turbine endet die Spielzeit am Sonntag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter Bayern München. Der Abstieg des Frauenfußball-Traditionsklubs ist allerdings bereits seit dem 20. Spieltag besiegelt.

26.05.2023, 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat am Freitag, einen Tag vor dem Saisonfinale gegen den SV Werder Bremen, mehrere Abgänge bekanntgegeben. Timo Baumgartl, Niko Gießelmann, Tim Maciejewski und Levin Öztunali werden die Eisernen am Saisonende verlassen. Alles Weitere dazu ist hier zu lesen.

25.05.2023, Hertha BSC

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC darf sich, nach dem Abgang von Santiago Ascacibar, über weitere Transfer-Einnahmen freuen. Der spanische Fußball-Club FC Getafe hat die Kaufoption für den Paraguayer Omar Alderete gezogen. Das teilte der Tabellen-16. der Primera Division am Donnerstag mit.



Die Ablösesumme soll schätzungsweise rund vier Millionen Euro betragen. Der Abwehrspieler war zu Saisonbeginn von Hertha an Getafe ausgeliehen worden, entwickelte sich dort zum Leistungsträger und unterschrieb nun einen Vertrag bis 2028. Die Berliner hatten Alderete im Oktober 2020 vom FC Basel verpflichtet. Nach etwas mehr als einem halben Jahr wurde er aber bereits an den FC Valencia ausgeliehen, ehe schließlich das Leihgeschäft mit Getafe folgte.

25.05.2023, Turbine Potsdam

Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam hat zwei weitere Abgänge vermeldet: Wie der Brandenburger Frauenfußball-Verein am Donnerstag mitteilte, werden auch Mittelfeldspielerin Amelie Woelki sowie Abwehrspielerin Paige Culver den Klub zum Saisonende verlassen.



Die 20-jährige Woelki gab in dieser Saison ihr Bundesliga-Debüt für Turbine. Die Kanadierin Culver wurde erst in der Winterpause geholt. Wohin die beiden Spielerinnen wechseln, wurde nicht mitgeteilt.

24.05.2023, Turbine Potsdam

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga hat der 1. FFC Turbine Potsdam die ersten Abgänge verkündet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, werden die beiden Mittelfeldspielerinnen Onyinyech Zogg und Anna Gerhardt Turbine zum Saisonende verlassen.

Gerhardt war 2019 vom FC Bayern München zu den Brandenburgerinnen gewechselt und absolvierte insgesamt 69 Pflichtspiele für Turbine. "Natürlich hätte ich mir ein anderes Ende meiner Zeit hier in Potsdam gewünscht. Trotzdem hatte ich eine wirklich schöne Zeit mit vielen tollen Momenten", wird die 25-Jährige in der Mitteilung zitiert. "Turbine wird immer einen Platz in meinem Herzen haben", sagte derweil die 26 Jahre alte Schweizerin Zogg, die seit Januar 2022 für die Potsdamerinnen auflief.

24.05.2023, Eisbären Berlin

Stürmer Yannick Veilleux wird den Eisbären Berlin auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurde der Vertrag des Kanadiers um eine weitere Spielzeit verlängert. Veilleux wechselte zur Saison 2021/22 erstmals nach Europa und lief die beiden vergangenen Spielzeiten für die Eisbären auf. In insgesamt 90 DEL-Partien sammelte der Linksschütze bislang 51 Scorerpunkte (23 Tore, 28 Assists).



"Er hat seine Qualitäten bereits bewiesen und stellt sich immer ausnahmslos in den Dienst der Mannschaft. Mit seiner körperlich präsenten Spielweise passt er sehr gut in unser Team", begründet Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Vertragsverlängerung.

Der Verein verlassen wird hingegen Alexandre Grenier. Die Eisbären hätten sich mit dem 31-jährigen Stürmer einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des laufenden Vertrages geeinigt, heißt es in der Mitteilung. Grenier war erst im vergangenen Oktober in die Hauptstadt gewechselt und erzielte seitdem in 32 DEL-Spielen sechs Treffer und gab 16 Torvorlagen.



"Wir danken Alex für sein Engagement bei den Eisbären. Er kam in einer schwierigen Phase zu uns und hatte dann leider auch noch eine langfristige Verletzung. Alex hat mit seiner Erfahrung einen Beitrag geleistet, dass wir die anspruchsvolle Situation angenommen hatten und uns aus dieser herausarbeiten konnten. In offenen Gesprächen sind wir übereingekommen, dass die Vertragsauflösung für alle Beteiligten am besten ist. Wir wünschen Alex auf seinem weiteren Weg alles Gute", so Sportdirektor Richer.

19.05.2023, Hertha BSC

Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann Santiago Ascacibar von der Gehaltsliste streichen. Der Heimatclub des 26 Jahre alten Argentiniers, Estudiantes de la Plata, zog die Kaufoption für den defensiven Mittelfeldspieler und verpflichtete den Profi bis Dezember 2026, wie der Verein am Freitag mitteilte.



Ascacibar war im Januar an seinen Heimatclub ausgeliehen worden, nachdem er bei seiner halbjährigen Leihe beim italienischen Erstligisten US Cremonese und zuvor in Berlin nicht glücklich geworden war.



Wie Estudiantes weiter mitteilte, übernimmt der Verein 90 Prozent der Rechte, sodass Hertha mit zehn Prozent bei einem möglichen Weiterverkauf beteiligt ist. Ascacibar war im Januar 2020 vom damaligen Kurzzeit-Trainer Jürgen Klinsmann verpflichtet worden und kam vom VfB Stuttgart nach Berlin. Für Hertha stand er insgesamt 53 Mal auf dem Rasen.

19.05.2023, SC Potsdam

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam stehen vor einem großen Umbruch. Wie der Vizemeister am Freitag verkündete, werden gleich elf Spielerinnen den Verein verlassen. So wechselt Sarah van Aalen in die Türkei, Bundesliga-MVP Anett Németh zieht es nach Italien, Fleur Savelkoel nach Schwerin und Weltmeisterin Aleksandra Jegdic zum Dresdner SC.



"Auch Maja Savic, Kim Robitaille, Florien Reesink, Hester Jasper, Rica Maase, Pia Leweling und Selma Hetmann werden in der neuen Saison nicht mehr für uns spielen", bestätigt SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger. "Wir wünschen diesen Spielerinnen alles Gute – ob bei ihren neuen Vereinen oder für das Leben nach dem Sport. In den kommenden Wochen werden wir nach und nach unser neues Team präsentieren."



Weiter zählen können die Potsdamerinnen in der neuen Spielzeit hingegen auf Kapitänin Laura Emonts. Die 32-jährige Außenangreiferin verlängerte ihren Vertrag um ein weiteres Jahr. "Der Verein – so glaube ich – weiß, was er an mir hat. Umgekehrt weiß ich genauso, was ich am SC Potsdam habe", erklärt Emonts.

17.05.2023, SC Potsdam

Der SC Potsdam verliert seinen Erfolgscoach: Guillermo Naranjo Hernandez wechselt in die Türkei. Das teilte der Volleyball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der Vertrag mit dem 45-Jährigen hätte eigentlich noch bis 2024 Bestand gehabt.

Gleichzeitig gab der Klub bereits seinen Nachfolger bekannt. Riccardo Boieri wird befördert und übernimmt den Job des Spaniers. Der 35-jährige Italiener war bislang als Co-Trainer unter Hernandez tätig.



Boieri war seit 2019 Co-Trainer unter Hernandez, hatte diese Funktion zudem bereits von 2014 bis 2018 in Potsdam inne. "Natürlich ist es gewissermaßen ein Neuanfang. Doch Riccardo kennt den SC Potsdam aus dem Effeff und war mit seiner Arbeit maßgeblich an den erfolgreichen letzten Jahren beteiligt", sagte SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger.



Hernandez hatte den SC Potsdam im Dezember 2018 übernommen und Schritt für Schritt an die Spitze des deutschen Volleyballs geführt. Im November 2022 holte der Klub mit ihm den Supercup. Es war der erste Titel der Vereinsgeschichte.



Zudem wurden die Brandenburgerinnen in dieser Saison zum zweiten Mal in Folge Vizemeisterinnen und standen im Pokalfinale. Auf europäischer Ebene nahmen sie erstmals an der Champions League teil.

16.05.2023, Eisbären Berlin

Rekordspieler Frank Hördler wird die Eisbären Berlin verlassen. Nach 20 Jahren beim Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kehrt Hördler zu seinem Heimatklub Selber Wölfe zurück. Der Zweitligist aus dem bayerischen Oberfranken stellte den prominenten Neuzugang am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Hördler bestritt insgesamt 1.026 DEL-Spiele für die Berliner, die er in den vergangenen drei Spielzeiten als Kapitän aufs Eis führte. Damit ist der 38-Jährige auch Rekordspieler des Hauptstadtklubs. Hördlers Trikotnummer 7 wird nicht mehr vergeben, vermeldeten die Eisbären am Dienstag.



2003 war der gebürtige Bad Muskauer im Alter von 18 Jahren vom ERC Selb nach Berlin gewechselt. Im selben Jahr gab er sein Debüt bei den Eisbären und war danach bei allen neun DEL-Meisterschaften des Klubs dabei. Damit ist er zugleich alleiniger Rekordhalter der Liga. 2018 gewann Hördler zudem mit dem deutschen Nationalteam die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.



In der enttäuschenden letzten Saison bei den Eisbären konnte Frank Hördler auch noch ein persönliches Highlight feiern. Im September stand der Routinier erstmals gemeinsam mit seinem 18 Jahre alten Sohn Eric in einem Ligaspiel auf dem Eis.

15.05.2023, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin haben mit Patrice Cormier einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der Angreifer wechselt von Awtomobilist Jekaterinburg aus der Kontinental Hockey League (KHL) nach Berlin. Der Kanadier hat bei den Eisbären einen Vertrag über die kommende Spielzeit 2023/24 unterschrieben.

Cormier, der 2008 vom NHL-Klub New Jersey Devils in der zweiten Runde gedraftet wurde, gab in der Saison 2010/11 sein Debüt in der besten Eishockey-Liga der Welt. Anschließend kam er für die Atlanta Thrashers und die Winnipeg Jets zu insgesamt 49 Partien (ein Tor, vier Assists).



Zudem bestritt der 32-jährige Stürmer in Summe 467 AHL-Spiele in Nordamerika. Zur Spielzeit 2018/19 wechselte der 1,87 Meter große und 100 Kilogramm schwere Offensivspieler in die KHL nach Russland und Kasachstan. In den vergangenen fünf Saisons bestritt der U20-Weltmeister von 2009 insgesamt 292 Spiele für Astana, Kazan und Jekaterinburg. In diesen Partien sammelte der Center 128 Scorerpunkte (53 Tore, 75 Assists).



"Wir freuen uns, dass sich Patrice Cormier den Eisbären anschließt. Er wird uns auf der Center-Position verstärken und auch mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Patrice hat bewiesen, dass er eine Führungspersönlichkeit ist. Er kann körperbetont auftreten und ist zudem auch ein starker Bullyspieler, der in jeglicher Spielsituation eingesetzt werden kann", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer auf der Webseite des Vereins zu der Neuverpflichtung.



12.05.2023, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin haben einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben. Michael Bartuli wechselt zur kommenden Spielzeit vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 zum Hauptstadtklub. Der 20 Jahre alte Angreifer hat einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.



Bartuli spielte von der U16 bis zur Deutschen Nachwuchsliga bei der Düsseldorfer EG, bevor er zu den Kölner Junghaien wechselte. 2020 gab der gebürtige Hamburger für die Domstädter sein DEL-Debüt und absolvierte seitdem sieben Partien in der höchsten deutschen Spielklasse. Durch eine Förderlizenz lief er parallel bereits für Bad Nauheim in der DEL2 auf und wechselte in der abgelaufenen Saison fest zu den Kurstädten. In 76 Zweitliga-Spielen brachte es der Linksschütze auf sieben Tore und sechs Assists.



"Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, mit Michael ein weiteres deutsches Talent zu verpflichten. Er möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere nehmen. Michael ist ein junger Stürmer, in dem wir viel Potential sehen", kommentierte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer den Neuzugang.

10.05.2023, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin haben Stürmer Lean Bergmann verpflichtet. Der Nationalspieler unterschrieb in Berlin einen Zweijahresvertrag. Der 24-Jährige war zuletzt bei DEL-Konkurrent Adler Mannheim aktiv und sammelte auch schon erste Erfahrungen in der National Hockey League (NHL).



Bergmann, der 13 NHL-Partien für die San Jose Sharks bestritt, vertrat die deutsche Nationalmannschaft bei zwei Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022. Für die WM vom 12. bis zum 28. Mai in Finnland und Lettland steht er nicht im deutschen Kader.

09.05.2023, BR Volleys

Nationalspieler und Mittelblocker Anton Brehme von den BR Volleys wechselt in die erste italienische Liga zu Modena. Das gab der Volleyball-Bundesligist im Rahmen seiner Meisterfeier bekannt. Ebenso werden Angel Trinidad, Antti Ronkainen und Matheus Krauchuk nicht mehr für die BR Volleys auflaufen.



Auch erste erste Neuzugänge wurden bereits verpflichtet: Leon Dervisaj wechselt von den United Volleys Frankfurt nach Berlin, Daniel Malescha kommt von Arcada Galati und den Esten Timo Tammemaa zieht es vom polnischen Verein Czarni Radom in die deutsche Hauptstadt.



Der Abgang des Cheftrainers Cedric Enard stand indes schon vor den Playoffs fest. Auch Enards Assistent Lucio Oro wird die BR Volleys verlassen. Der Meister gab bereits bekannt, dass der Brite Joel Banks den Cheftrainerposten zur kommenden Saison übernehmen werde.

07.05.2023, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin haben Torhüter Jonas Stettmer vom Vizemeister ERC Ingolstadt verpflichtet. Wie der Eishockey-Bundesligist am Sonntag mitteilte, hat der Goalie einen Zweijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer Eins.



Der 21-jährige Stettmer lief in der vergangenen Spielzeit per Förderlizenz für die Ravensburg Towerstars in der DEL2 auf, mit denen er Zweitliga-Meister wurde. In den DEL-Playoffs kam der gebürtige Straubinger zudem für Ingolstadt in der Finalserie zu vier Einsätzen.

Sendung: rbb24, 12.05.2023, 18 Uhr