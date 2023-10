Jetzt live hören und im Ticker Gelingt Union Berlin gegen Stuttgart der Schritt aus der Krise? Stand: 21.10.2023 15:10 Uhr

Der 1. FC Union Berlin steht unter Druck: Nach sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Folge brauchen die Köpenicker im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart dringend wieder Punkte. Doch die Schwaben reisen in Topform an. Union macht ein Rückkehrer-Duo Mut.

Nach sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hofft der 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart auf ein Ende der Negativserie. Die Eisernen empfangen die Schwaben am Samstag am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei. Die Gäste sind aktuell bestens aufgelegt - allen voran 13-Tore-Stürmer Serhou Guirassy. So viele Treffer hatte zuvor noch nie ein Bundesliga-Spieler nach sieben Spieltagen auf dem Konto.

Khedira und Knoche sind zurück

Hoffnung macht den Unionern, dass Abwehrchef Robin Knoche und Mittelfeld-Stabilisator Rani Khedira nach längeren Verletzungspausen in dieser Woche wieder voll mit der Mannschaft von Trainer Urs Fischer trainieren konnten.



Beide wurden vom Schweizer Trainer auch umgehend wieder in die Startelf beordert. Knoche nimmt im Abwehrzentrum den Platz von Leonardo Bonucci ein, Khedira ersetzt im defensiven Mittelfeld Alex Kral. Zudem gibt es noch zwei weitere Wechsel im Vergleich zur 2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund vor der Länderspielpause: Lucas Tousart startet für Aissa Laidouni und in der Doppelspitze stürmt neben Nationalmannschafts-Debütant Kevin Behrens statt Sheraldo Becker nun Kevin Volland.



In dieser Formation werden sich die Eisernen gegen die drohenden unliebsamen Rekorde stemmen: Drei Heimniederlagen in Folge gab es für das Team von Trainer Urs Fischer seit dem Bundesliga-Aufstieg noch nie. Zudem würden die Eisernen bei einer Pleite gegen Stuttgart - der dann achten in Folge - einen 19 Jahre alten Negativrekord einstellen. Im Jahr 2004 verloren die Köpenicker acht Pflichtspiele nacheinander, eins im Pokal und sieben in der Liga, damals noch in der Regionalliga.

