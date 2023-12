Jetzt live hören und im Ticker Gelingt das Bundesligadebüt von Union-Trainer Bjelica gegen Mönchengladbach? Stand: 09.12.2023 15:08 Uhr

Nach dem witterungsbedingten Ausfall der Partie in München am vergangenen Wochenende können die Unioner gut erholt in die Partie gegen Mönchengladbach gehen. Für Union-Trainer Nenad Bjelica ist es das erstes Bundesligaspiel als Trainer.

Seit Ende August und dem 4:1-Erfolg in Darmstadt wartet der 1. FC Union auf einen Pflichtspielsieg. Weil das Spiel beim Meister Bayern München in der Vorwoche wegen des Schneechaos ausgefallen ist, dürften die Unioner recht ausgeruht in die Partie gehen. Anders als der Gegner vom Niederrhein, der unter der Woche im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg antreten musste, nach 120 kräftezehrenden Minuten aber immerhin als Sieger vom Platz ging.



Zuletzt präsentierten sich die Borussen in guter Form. Aus den letzten fünf Bundesligapartien holten sie zehn Punkte. Mit entsprechend viel Respekt geht Union-Coach Bjelica in die Partei: "Sie kommen mit Selbstbewusstsein und sind zuletzt in guter Form. Es ist ein Gegner, der sehr gefährlich sein kann. Wir müssen unser Top-Level erreichen, um dieses Spiel zu gewinnen."

Zwei Neue in der Startelf

Im Vergleich zu Unions letztem Auftritt, dem 1:1 in der Champions League in Braga, ändert Bjelica seine Startelf auf zwei Positionen. Janik Haberer und Benedict Hollerbach sind statt Lucas Tousart und Aissa Laidouni dabei.



Union: Rönnow - Juranovic, Knoche, Diogo Leite, Roussillon - Khedira, Hollerbach, Haberer, Gosens, Volland - Behrens



Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Wöber - Weigl, Honorat, Reitz, Kramer, Netz - Cvancara, Plea

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 09.12.2023, 13:00 Uhr