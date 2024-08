Fußball Fußball: Wann die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost wird Stand: 20.08.2024 06:12 Uhr

Der 1. FC Union und Hertha BSC haben ihre Tickets für die zweite Pokal-Runde gelöst. Schon Anfang September wissen die Berliner Vereine, auf wen sie als nächstes treffen. Fragen und Antworten zur Auslosung.

Wann und wo findet die Auslosung statt?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Auslosung der zweiten Hauptrunde für Sonntag, den 1. September 2024 angesetzt. Wie gewohnt werden die Lose im Dortmunder Fußballmuseum gezogen. Beginnen soll die Veranstaltung um 17:10 Uhr.



Als Losfee wird Sonja Greinacher fungieren, die bei den Olympischen Spielen in Paris zusammen mit Svenja Brunckhorst von Alba Berlin die Goldmedaille im 3x3-Basketball gewann. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Hertha BSC zieht in Rostock mit erstem Saisonsieg in die nächste Runde ein Die Berliner mussten am Sonntag kurz zittern, nach einem Patzer von Torhüter Gersbeck. Letztlich setzte sich Hertha BSC in der ersten Runde des DFB-Pokals aber souverän mit 5:1 beim FC Hansa Rostock durch.mehr

Wie setzen sich die Lostöpfe zusammen?

In der zweiten Runde des DFB-Pokals mischen noch insgesamt 32 Teams mit, die auf zwei Lostöpfe verteilt werden. Alle verbliebenen Vereine aus 1. und 2. Bundesliga setzen einen der beiden Töpfe zusammen, im anderen landen die Teams aus der 3. Liga sowie alle unterklassigen Mannschaften.



Beginnend mit dem "Amateurtopf" werden abwechselnd Lose gezogen. Für den Fall, dass in einem der beiden Lostöpfe keine Kugel mehr enthalten sein sollte, werden alle übrigen Teams aus dem anderen Topf ausgelost, um die Paarungen zu ermitteln. Es könnte somit schon in der zweiten Runde zum Hauptstadtderby zwischen den Eisernen und der "Alten Dame" kommen.



Die Mannschaft, die jeweils als erstes gezogen wird, darf vor heimischer Kulisse auflaufen. Drittligisten und unterklassige Teams haben somit in jedem Fall Heimrecht.

Union Berlin müht sich beim Viertligisten Greifswald in die zweite Runde Lange biss sich der 1. FC Union in der ersten Runde des DFB-Pokals am Greifswalder FC die Zähne aus. In der zweiten Hälfte erlöste Joker Vertessen die Eisernen, sorgte für den 1:0-Endstand und bescherte Trainer Svensson einen gelungenen Einstand.mehr

Wer sind die potenziellen Gegner für Union und Hertha?

Stand Montagabend (21 Uhr) haben sich die folgenden Vereine für die zweite Runde qualifiziert:



1. Bundesliga: 1. FC Union Berlin, 1. FSV Mainz 05, FC St. Pauli, FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Heidenheim, RB Leipzig, SC Freiburg, Borussia Dortmund, KSV Holstein, FC Augsburg, SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg





2. Bundesliga: Hertha BSC, SpVgg Greuther Fürth, 1. FC Kaiserslautern, FC Schalke 04, 1. FC Nürnberg, Jahn Regensburg, SC Paderborn, SV Elversberg, SV Darmstadt 98, 1. FC Köln, Karlsruher SC, Hamburger SV



3. Liga: DSC Arminia Bielefeld, SG Dynamo Dresden



Regionalliga: Kickers Offenbach

Wann werden die Zweitrunden-Partien ausgetragen?

Die Duelle finden am Dienstag, den 29. Oktober, und Mittwoch, den 30. Oktober, statt. Für beide Tage sind jeweils acht Spiele vorgesehen.

Ist die Auslosung im Fernsehen zu sehen?

Ja, das ZDF überträgt die Auslosung live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.