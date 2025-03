Fußball Regionalliga Nordost Fußball Regionalliga Nordost: Hertha 03 ringt Jena einen Punkt ab, Altglienicke siegt erstmals seit November Stand: 12.03.2025 21:55 Uhr

In der Regionalliga Nordost trennten sich Hertha 03 Zehlendorf und der Tabellendritte Carl Zeiss Jena 2:2-Unentschieden. Die VSG Altglienicke schlug den FC Eilenburg mit 3:1 und feierte damit den ersten Sieg seit dem 9. November 2024.

Jena gibt zwei Führungen aus der Hand

Beim Gastspiel in Berlin begann Jena mit Elias Löder in der Startelf, der zuvor verletzungsbedingt monatelang passen musste. Früh setzte Löder ein Ausrufezeichen: Der Rückkehrer traf zum 0:1 (8. Minute). Hertha 03 Zehlendorf blieb trotz des Rückschlags dran. Nach Flanke von Cenker Yoldas köpfte Boca Baro zum 1:1 ein (25.). Offensivaktionen auf beiden Seiten prägten auch die restliche 1. Halbzeit – bis Erik Weinhauer kurz vor dem Pausenpfiff zur 2:1-Führung für Jena traf.



Während Jena in der zweiten Hälfte auf Treffer Nummer drei drückte, blieb Zehlendorf kaltschnäuzig und glich in Person von Louis Wagner – erneut nach Yoldas-Vorlage – zum 2:2 aus (67.). Ein Spielstand, der nach umkämpfter Schlussphase auch zum Endstand wurde. Wermutstropfen auf Seiten der Gäste: Comebacker Löder hielt sich in der zweiten Hälfte den Knöchel und musste den Platz verlassen.

Entscheidung in der Endphase

Philip Türpitz brachte Altglienicke mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern früh in Führung (7.) und auch der weitere überwiegende Teil der ersten Hälfte ging an die Gastgeber. Kurz vor der Pause legte Moritz Kretzer dann eine Ecke für Eilenburg mittig vors Tor – und Altglienicke-Keeper Luis Zwick patzte. Mit einem Eigentor glich Eilenburg zum 1:1 aus.



Die zweiten 45 Minuten waren vor allem eins: zäh. Doch dann kamen die Joker ins Spiel. Malick Sanogo, erst drei Minuten zuvor eingewechselt, traf zum 2:1 für Altglienicke (83.), bevor Abdulkadir Beyazit als zweiter Joker den 3:1-Endstand herstellte (90.+6). Die Brandenburger fuhren damit den ersten Dreier des Kalenderjahres ein.

