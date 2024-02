Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Herbe Niederlage für Hertha II Stand: 02.02.2024 21:32 Uhr

Zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat die zweite Mannschaft von Hertha BSC eine empfindliche 1:4-Niederlage beim FSV Zwickau hinnehmen müssen. Das einzige Berliner Tor im Gastspiel des Tabellenachten beim Tabellenzwölften erzielte Maurice Covic (50. Minute) zum zwischenzeitlichen 1:1. Allerdings war dieser Treffer mit einem Wermutstropfen versehen, da Kapitän Covic sich dabei verletzte und anschließend ausgewechselt werden musste.



Dass die Partie vor 4.166 Zuschauern letztlich derart deutlich an die Gastgeber ging, deutete sich im ersten Durchgang keinesfalls an. Die Berliner begannen dominant, verpassten aber trotz mehrerer guter Chancen den Führungstreffer. Umso bitterer für die Gäste, dass Zwickau quasi mit dem Halbzeitpfiff und aus dem Gewühl heraus durch Veron Dobruna mit 1:0 in Führung ging.



In den zweiten 45 Minuten wendete sich das Blatt. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs der Hertha war Zwickau nun spielbestimmend und siegte letztlich verdient durch weitere Tore von Kilian Senkbeil (57.), Jahn Herrmann (74.) und erneut Dobruna (76.).

Viktoria klettert auf Platz drei

Viktoria Berlin hingegen machte es auswärts besser und siegte mit 2:1 beim Berliner AK. Die Treffer für die Gäste erzielten Union-Leihgabe Laurenz Dehl (9.) sowie Lucas Falcao (60.). Der Anschlusstreffer durch Hendrik Wurr (86.) kam zu spät. Der BAK bleibt somit Tabellen-Letzter. Viktoria, das damit seit vier Spielen ungeschlagen ist, rückt zumindest vorläufig auf Rang drei vor.

