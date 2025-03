Fußball-Regionalliga Fußball-Regionalliga: Nullnummern bei BFC Dynamo und Babelberg 03

Fußball-Regionalliga Fuß ball-Regionalliga: Nullnummern bei BFC Dynamo und Babelberg 03 Stand: 11.03.2025 22:17 Uhr

Fußball-Regionalligist BFC Dynamo hat auch sein drittes Spiel nacheinander nicht gewonnen. Gegen den Abstiegskandidaten FSV Luckenwalde kam das Team von Dennis Kutrieb am Dienstagabend nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.



Während die Weinroten damit im Tabellenmittelfeld feststecken, bedeutet das Remis für den Vorletzten aus Luckenwalde einen weiteren Punktgewinn gegen den Abstieg. Für die Mannschaft von Michael Braune ist es bereits das dritte Unentschieden in Folge.

Babelsberg trennt sich mit 0:0 von Chemnitz

Auch der SV Babelsberg 03 spielte am Dienstag 0:0-Remis. Gegen die Gäste vom Chemnitzer FC waren die Hausherren aber über weite Strecken die bessere Mannschaft, scheiterten jedoch mehrmals am gegnerischen Torhüter Daniel Adamczyk.



In der Schlussphase hatten die Babelsberger dann Glück, dass ein Freistoß von Leon Damer nur die Latte traf (78. Minute).



In der Tabelle bleibt das Team von Ronny Ermel auf Platz elf.

