Fußball-Oberliga Fußball-Oberligist Tennis Borussia und Trainer Benjamin Eta trennen sich nach nur einer Saison

Fußball-Oberliga Fuß ball-Oberligist Tennis Borussia und Trainer Benjamin Eta trennen sich nach nur einer Saison Stand: 16.04.2025 13:55 Uhr

Der Fußball-Oberligist Tennis Borussia Berlin und Trainer Benjamin Eta gehen nach dem Ablauf der Saison 2024/25 getrennte Wege. Das teilte der Verein am späten Dienstagabend mit.



"Zu diesem Ergebnis sind Verein und Trainer in einem gemeinsamen Gespräch gekommen", heißt es in der Mitteilung des Klubs. Genaue Gründe für die Trennung wurden nicht genannt.

Diese Spieler und Trainer mischen den Amateurfußball in Berlin und Brandenburg auf Ob man es glaubt oder nicht: Im Berliner und Brandenburger Amateurfußball wimmelt es nur so von Stars und Sternchen. Darunter Weltmeister, Spielertrainer und Teilzeit-Shisha-Raucher. Eine Auswahl. Ob man es glaubt oder nicht: Im Berliner und Brandenburger Amateurfußball wimmelt es nur so von Stars und Sternchen. Darunter Weltmeister, Spielertrainer und Teilzeit-Shisha-Raucher. Eine Auswahl. mehr

TeBe aktuell auf Platz 8

Aktuell belegt Tennis Borussia in der NOFV-Oberliga Nord den achten Tabellenplatz. Bis zum Saisonende stehen noch sieben Partien an. "Wir bedanken uns bei Benjamin Eta für seine Arbeit und sein Engagement. Für den Saisonabschluss setzen wir weiterhin auf seine positive Einstellung und seinen professionellen Anspruch", heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.



Der gebürtige Hamburger Eta hatte TeBe erst zu Saisonbeginn übernommen. Seine Ehefrau Marie-Louise Eta fungiert beim 1. FC Union Berlin aktuell als Individualtrainerin der Frauen-Mannschaft und wird zur Spielzeit 2025/26 die U19-Junioren der Köpenicker übernehmen. Zuvor war sie als Co-Trainerin der Profis tätig und damit die erste Frau in dieser Position in der Fußball-Bundesliga.