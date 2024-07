Fußball-EM Fußball-EM: Türkei rettet Sieg gegen Österreich über die Zeit und steht im Viertelfinale Stand: 02.07.2024 23:37 Uhr

Im letzten Duell um das Viertelfinale der Fußball-EM 2024 hat die Türkei 2:1 gegen Österreich gewonnen. Das schnellste EM-Tor einer K.-o.-Runde schockt Österreich zunächst, doch am Ende wurde es noch einmal spannend.

Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat erstmals seit 2008 das EM-Viertelfinale erreicht und das von Ralf Rangnick trainierte Österreich aus dem Turnier geworfen. Die Türkei gewann am Dienstagabend in Leipzig mit 2:1 (1:0).



Um den Einzug ins Halbfinale der EM spielen die Türken um Youngster Arda Güler nun am Samstag in Berlin (21 Uhr) gegen die Niederländer, die zuvor Rumänien mit 3:0 geschlagen hatten.

Merih Demiral traf für die Türkei bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM sowie in der 59. Minute. Den Anschlusstreffer vor 38.305 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte Freiburgs Michael Gregoritsch (66.). Eine große Schluss-Offensive der Österreicher machte die Partie noch einmal spannend, wurde aber nicht belohnt.



Türkische Fans in Berlin feiern

Zahlreiche türkische Fans verfolgten das Achtelfinale auf der Berliner Fanzone vor dem Brandenburger Tor, die für ein zusätzliches Public Viewings geöffnet war. Da das EM-Spiel nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wurde, nutzen viele türkische Fans die Möglichkeit.



Nach dem Sieg gegen Österreich zog es viele Menschen in der Hauptstadt jubelnd auf die Straßen. Auf dem Kurfürstendamm gab es den schon traditionellen Autokorso zum Breitscheidplatz. Auch an anderen Orten in der Stadt gab es laute Hupkonzerte und es wurde Feuerwerk gezündet.

