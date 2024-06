Fußball-EM Fußball-EM: Berlin zeigt Achtelfinale Türkei gegen Österreich nun doch auf Fanmeile Stand: 28.06.2024 11:31 Uhr

Kehrtwende der Stadt Berlin: Die mit Spannung erwartete Begegnung zwischen der Türkei und Österreich läuft nun doch auf der Fanmeile. Das dürfte zahlreiche Fußball-Fans freuen - nicht zuletzt, weil die Partie nicht für alle im Fernsehen zu sehen ist.

Die Achtelfinal-Partie zwischen der Türkei und Österreich am Dienstag (21 Uhr) soll nun doch auf der Fanmeile am Brandenburger Tor gezeigt werden. Das bestätigte der Veranstalter am Freitag rbb|24. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet. Die Senatorin für Inneres und Sport, Iris Spranger (SPD), wird die Entscheidung voraussichtlich am Mittag auf einer Pressekonferenz verkünden.

Fans gefrustet wegen Angebot auf Fanmeile - Berlin hofft, mehr Spiele zeigen zu können Türkei gegen Portugal an einem Samstag - auf der Fanmeile dürfte dieser Kracher für ein Fußballfest sorgen. Allerdings läuft die Partie dort nicht, das gilt auch für andere Topspiele. Nun gibt es Überlegungen, das Angebot doch noch zu erweitern.mehr

Fan-Frust wegen Verzicht auf Übertragungen

Geplant war ursprünglich, erst ab dem Viertelfinale (ab 05.07.) ausnahmslos alle EM-Partien auf den Großleinwänden auf der Straße des 17. Juni zu zeigen. Bislang beschränkte sich das Public Viewing in der sogenannten "Fan Zone am Brandenburger Tor" auf sämtliche Partien an den Tagen, an denen die DFB-Elf spielt sowie auf sämtliche Begegnungen an den Tagen, an denen eine EM-Partie im Olympiastadion stattfindet.



Der Verzicht auf die Übertragung der restlichen Partien stieß bei einigen Fußballbegeisterten auf Unverständnis.

Partie nicht im Free-TV

Die Kursänderung der Stadt Berlin dürfte für zahlreiche Fußbalfans eine gute Neuigkeit sein. Denn die fragliche Partie der Türkei gegen Österreich läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen (jedoch live im Audiostream auf rbb24.de sowie im rbb24-Inforadio).



Zudem sympathisieren in der Hauptstadt zahlreiche Fußball-Fans mit der türkischen Nationalmannschaft - sie können die Partie nun auf der Fanmeile verfolgen.

Die EM-Stimmung in Bildern Von 0 auf 100 in EM-Stimmung: Der Fußball das Stadtbild in Berlin. Ob gut gefüllte Fanmeile, Rauch überm Olympiastadion, sehr viel Müll oder absurde Verkleidungen der Fans - eine Bildergalerie mit Eindrücken der Europameisterschaft.mehr

Sportlich ansprechende Partie

Die türkische Mannschaft war am Mittwochabend durch ein 2:1-Erfolg gegen Tschechien als Gruppenzweiter ins Achtelfinale eingezogen. Die von Ralf Rangnick trainierte ÖFB-Auswahl qualifizierte sich überraschend als Gruppensieger für die Runde der letzten 16. In der Vorrunde ließ sie Frankreich, die Niederlande und Polen hinter sich.

Sendung: DER TAG, 28.06.2024, 19:15 Uhr