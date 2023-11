48:34-Sieg über San Fernando HB Füchse Berlin starten mit Schützenfest in den Super Globe Stand: 08.11.2023 14:37 Uhr

Die Füchse Berlin sind erfolgreich in den IHF Super Globe gestartet. Am Mittwoch besiegte der Handball-Bundesligist im saudi-arabischen Dammam vor weitestgehend leeren Rängen gegen den argentinischen Außenseiter San Fernando HB am Ende standesgemäß mit 48:34 (23:18). Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit 13 und Jerry Tollbring mit neun Toren.



Bereits am Mittwoch können die Füchse mit einem weiteren Sieg gegen Kuwait SC (12.30 Uhr/handball-globe.tv) das Halbfinale perfekt machen. Vorstand Sport Stefan Kretzschmar erwartet dann aber ein deutlich schwierigeres Spiel. "Da kann man schon erwarten, dass es härter und sportlich gewichtiger zur Sache geht. Das wird keine so einfache Aufgabe werden", sagte er.

"In unserer Situation ist der Super Globe eine willkommene Einnahmequelle" Die Füchse Berlin sind am Montag zur Klub-WM nach Saudi-Arabien gereist. Dort warten ein sportlicher Stresstest und Duelle mit Top-Teams wie Barcelona. Ein Gespräch mit Füchse-Manager Bob Hanning, der auf einen Geldregen hofft.mehr

Füchse liegen zwischenzeitlich überraschend zurück

Die Füchse begannen standesgemäß, lagen schnell 4:1 in Führung. Es fehlte aber insgesamt die letzte Konzentration und Bereitschaft. Es folgten viele technische Fehler, schwache Abschlüsse, wenig Tempo und diverse Abwehrfehler. So war die Partie plötzlich ausgeglichen, nach knapp 18 Minuten lagen die Berliner sogar zurück (12:13).



Erst kurz vor der Halbzeit fingen sie sich wieder. Nach dem Seitenwechsel wurden die Füchse ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen nach gut 41 Minuten auf zehn Tore davon (34:24). Nun konnte Trainer Jaron Siewert zahlreiche Stammkräfte schonen. Am Ende brachten sie den Sieg gegen müder werdende Argentinier ungefährdet ins Ziel.

Füchse durch Wild Card beim Super Globe

Am Montag reiste der aktuelle Tabellenführer der Handball-Bundesliga zum hochdotierten IHF Super Globe, der Klub-WM, die bis Sonntag in der am Persischen Golf gelegenen Stadt Dammam ausgetragen wird. Dort warten zunächst zwei Spiele gegen Klubs aus Argentinien und Kuwait, ehe in Halbfinale und Finale Duelle mit europäischen Top-Klubs wie Kielce und Barcelona folgen könnten. Zwölf Teams nehmen an dem Wettbwerb teil, die Füchse erhielten als Sieger der EHF European League eine Wild Card.

Sendung: rbb24, 08.11.2023, 18 Uhr