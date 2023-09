Handball-Bundesliga Füchse Berlin gewinnen Spitzenspiel gegen Hannover hauchdünn Stand: 17.09.2023 17:12 Uhr

Die Füchse haben das fünfte Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen, allerdings denkbar knapp. Die Berliner setzten sich in einem Handball-Krimi am Sonntag zu Hause gegen Hannover-Burgdorf glücklich mit 34:33 (18:21) durch und verteidigten damit ihren zweiten Tabellenplatz hinter der MT Melsungen. Für die Hannoveraner war es nach einem souveränen Auftakt in die Spielzeit die erste Niederlage.



Bester Werfer beim Europa-League-Sieger war Mathias Gidsel mit acht Treffern. Für die Gäste war Marius Steinhauser mit fünf Toren erfolgreichster Werfer.

Lindberg trifft kurz vor Schluss

Die Berliner Mannschaft von Trainer Jaron Siewert lief früh einem Rückstand hinterher. Zwischenzeitlich bauten die Niedersachsen ihren Vorsprung sogar auf sechs Tore aus. Doch der Hauptstadt-Club holte den Rückstand innerhalb von zwölf Minuten auf und glich zum 31:31 aus. Das Spiel in der Max-Schmeling-Halle wurde nun hitziger. Berlin steigerte sich in der Abwehr, Hannover fand immer weniger Lösungen im Angriffsspiel.



In der letzten Minute wurde es dann hektisch. Sechs Sekunden vor Ende sah Hannovers Branko Vujovic die rote Karte und Hans Lindberg traf mit einem Siebenmeter doch noch zum Sieg.





