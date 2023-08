Handball-Bundesliga Füchse Berlin feiern 31:29-Auftaktsieg in Leipzig Stand: 28.08.2023 20:58 Uhr

Die Füchse Berlin sind mit einem 31:29 (15:13) beim SC DHfK Leipzig in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Lasse Andersson war treffsicherster Werfer des Spiels, Mathias Gidsel setzte in einer packenden Partie den Schlusspunkt.

Mijajlo Marsenic gelang nach rund 80 Sekunden der erste Füchse-Treffer der neuen Saison, doch die Hausherren boten den Hauptstädtern von Beginn an die Stirn. So dauerte es bis zur 10. Minute, ehe die Füchse erstmals in dieser Partie in Führung gehen konnten – durch ein Tor von Jerry Tollbring. Bis zur Halbzeitpause blieb es ein umkämpftes und ausgeglichenes Spiel. In der 26. Minute war es erneut Tollbring, der das 13:9 markierte und den Berlinern erstmals einen kleinen Puffer verschaffte. Mit einer knappen 15:13-Führung aus Sicht der Füchse ging es für beide Mannschaften in die Kabinen.

Zwei Rote Karten - Gidsel hat das letzte Wort

Das Team von Cheftrainer Jaron Siewert hielt den Vorsprung auch nach dem Seitenwechsel und baute ihn phasenweise sogar noch etwas aus. Das Spiel wurde allerdings zusehends ruppiger, Marsenic sah in der 40. Minute die Rote Karte – eine harte Entscheidung. Nur eine Zählerumdrehung später wurde auch Leipzigs Maciej Gebala für einen groben Einsatz mit Rot versehen. Trotz dieser Vorkommnisse und Unterbrechungen behielten die Füchse die Nerven.



In der 57. Minute verhinderte Füchse-Keeper Dejan Milosavljev mit einer Weltklasse-Parade das 30:29, rund zwei Minuten später gelang Leipzigs Matej Klima dann tatsächlich der Anschluss. Es blieb bis zur letzten Sekunde eine Begegnung auf Messers Schneide – mit dem glücklicheren Ende für die Berliner, die durch ein spätes Tor von Mathias Gidsel mit 31:29 als Sieger vom Feld gingen.

Bereits am Freitagabend (20 Uhr) wartet die nächste Aufgabe auf die Füchse: Dann sind die Berliner am 2. Spieltag der Handball-Bundesliga beim TVB Stuttgart zu Gast. Zum Heim-Auftakt in der Max-Schmeling-Halle kommt es am Mittwoch, den 6. September (20:30 Uhr), gegen den SC Magdeburg.

