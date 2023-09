Handball-Bundesliga Füchse Berlin erkämpfen sich in Stuttgart zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel Stand: 01.09.2023 22:10 Uhr

Die Füchse Berlin haben vier Tage nach dem Auftakterfolg in Leipzig auch ihr zweites Saisonspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Trainer Jaron Siewert setzte sich am Freitagabend beim TVB Stuttgart knapp mit 30:29 (16:16) durch. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit acht und Hans Lindberg mit sieben Toren.

Auf und Ab in Hälfte eins

Die 4.414 Zuschauer in der Stuttgarter Arena sahen eine sehr ausgeglichene Partie. Nach neun Minuten gingen die Berliner erstmals in Führung. Zunächst traf Mathias Gidsel aus dem Rückraum zum 5:4, dann erhöhte Mijajlo Marsenic per Gegenstoß.



Weil Schlussmann Dejan Milosavljev stark parierte und die Füchse immer mehr Tempo in ihr Spiel bekamen, konnten sie ihren Vorsprung bis zur 18. Minute auf fünf Treffer ausbauen (14:9). Danach leistete sich das Team um Kapitän Fabian Wiede jedoch reihenweise Fehler und Stuttgart drehte die Partie vorerst wieder (14:15, 26.).

Füchse verpassen vorzeitige Entscheidung

In der zweiten Hälfte nahmen sich beide Mannschaften weiter wenig. Hans Lindberg traf in der 44. Minute von der Rechtsaußen-Position zwar zum 23:20. Stuttgart gelang es aber wenig später, auf 24:25 zu verkürzen. Abermals verpassten es die Füchse, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Nach einem 29:26 in der 56. Minute stand es 58 Sekunden vor Abpfiff nur noch 30:29. Am Ende retteten die Berliner den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

