Handball Füchse Berlin erhalten Wildcard für Super Globe Stand: 31.07.2023 18:03 Uhr

Der Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat nach eigenen Angaben eine Wildcard für den IHF Super Globe erhalten. Das teilte der Verein am Montag mit, Der Super Globe gilt als Weltmeisterschaft für Vereinsmannschaften im Handball und findet vom 7. bis 12. November 2023 in Saudi-Arabien statt.

2015 und 2016 holten die Füchse den Titel

Für die Füchse Berlin, die in der vergangenen Saison die European League gewonnen haben, ist es bereits die fünfte Teilnahme am Super Globe. Bisher konnten sie in diesem Wettbewerb immer das Finale erreichen, 2015 und 2016 sogar den Titel gewinnen.



"Für die Füchse ist es eine große Ehre und Wertschätzung, in diesem Teilnehmerfeld um einen Titel zu spielen", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. "Wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen. Für die Entwicklung unserer Mannschaft ist es Anreiz und Motivation zugleich, sich mit den Besten der Besten zu messen."



Weitere Teilnehmer sind der Bundesliga-Konkurrent, Champions-League-Sieger und Titelverteidiger SC Magdeburg sowie die europäischen Spitzen-Teams FC Barcelona und Barlinek Industria Kielce aus Polen. Das Feld komplettieren die Titelträger der anderen Kontinentalverbände: Al Ahly aus Ägypten, Al-Naima Club aus Bahrain, San Francisco CalHeat aus den USA und San Fernando HB aus Argentinien.

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.07.2023, 18 Uhr