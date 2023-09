1. Runde Landespokal Brandenburg FSV 63 Luckenwalde schlägt den 1. FC Frankfurt mit 5:0 Stand: 09.09.2023 16:38 Uhr

In der 1. Runde des Landespokal Brandenburg ist eine Überraschung ausgeblieben. Regionalligist FSV 63 Luckenwalde hat sich am Samstagmittag deutlich mit 5:0 gegen den Brandenburgligisten 1. FC Frankfurt durchgesetzt. Bis zur Halbzeit hatte das Heimteam aus Frankfurt an der Oder noch das 0:0 im Stadion der Freundschaft gehalten.

Die Gäste von Luckenwalde spielten von Beginn an ihre individuelle Überlegenheit aus und waren die spielbestimmende Mannschaft, doch auch ein in der 20. Minute verschossener Elfmeter sorgte dafür, dass der FSV erst in der zweiten Halbzeit mit dem Toreschießen begann. Doch dann ging es schnell: zwischen der 48. und 68. Minute kassierte die zuvor gut organisierte Frankfurt-Abwehr alle fünf Gegentreffer des Spiels. Danach fingen sich die Hausherren jedoch wieder und ließen das Ergebnis nicht noch schlimmer werden.



Die Mannschaft von FSV-Trainer Ingo Nachtigall ist somit ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und verdient in die 2. Runde des Landespokal eingezogen.

