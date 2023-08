Bahnrad-WM Friedrich verpasst Sprint-Gold - Hinze geht leer aus Stand: 09.08.2023 20:23 Uhr

Die deutsche Sprinterin Lea Sophie Friedrich hat zum Abschluss der Bahnrad-WM in Glasgow ihre zweite Goldmedaille knapp verpasst. Die 23-jährige Cottbuserin musste sich am Mittwoch im Finale des Sprint-Wettbewerbs nach zwei Läufen der Britin Emma Finucane geschlagen geben und holte Silber. Emma Hinze, ebenfalls aus Cottbus, ging dagegen leer aus.

Lea Sophie Friedrich fährt im Keirin zu Bronze mehr

Die zweimalige Sprint-Weltmeisterin verlor das kleine Finale gegen Ellesse Andrews aus Neuseeland ebenfalls im Schnelldurchgang. Zuvor hatte sie im Duell mit Finucane das Rennen um Gold verpasst. Friedrich, die wie Hinze bislang insgesamt acht WM-Titel gesammelt hat, hatte Andrews in der Vorschlussrunde geschlagen.



Hinze und Friedrich hatten zum Auftakt der Titelkämpfe in Schottland mit Anfahrerin Pauline Grabosch im Teamsprint mit Weltrekord Gold gewonnen. Hinze sicherte sich zudem den Sieg im Zeitfahren über 500 m, in dem Friedrich wie im Keirin Bronze holte.

