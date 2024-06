Fußball-EM Friedliche Atmosphäre vor EM-Spiel zwischen Spanien und Kroatien im Berliner Olympiastadion Stand: 15.06.2024 18:03 Uhr

Bei der Fußball-EM treffen am Samstag die Teams von Spanien und Kroatien im Berliner Olympiastadion aufeinander. Vor der Partie sind die Fans in der City West unterwegs. Die Polizei beschreibt die Stimmung als bislang äußerst friedlich.

Vor dem Spiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und Kroatien am Samstagabend ist es bislang zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen. Die Bundespolizei schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X, dass es rund um das Berliner Olympiastadion bisher ausgesprochen friedlich zugehe.



Es herrsche "eine fröhliche & ausgelassene Atmosphäre." Die Unterstützung für die verschiedenen Teams sei spürbar und alles läufe friedlich unter den wachsamen Augen der Beamten ab.



Zehntausende bejubeln bei Berliner Public Viewing Sieg der DFB-Auswahl Die Fußball-EM hat mit einem Sieg der deutschen Mannschaft gegen Schottland begonnen. Rund 50.000 Fans haben auf den Berliner Fanmeilen begeistert zugesehen. Der Andrang war so groß, dass eine Fan-Zone schon vor Spielbeginn geschlossen wurde.mehr

Polizei mit 3.000 Beamten im Einsatz

Für die Spiele, die Fanbewegungen und die Fanzonen am Reichstag und Brandenburger Tor ist die Polizei mit circa 3.000 Kräften im Einsatz. Die Berliner Polizei wird dabei von Beamten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und der Bundespolizei unterstützt. Verbindungsbeamte aus Spanien und Kroatien sind ebenfalls in der Stadt präsent.

Staus und Sperrungen in der City-West

Aufgrund eines Fanmarsches und des Fan-Treffpunktes kam es am Berliner Breitscheidplatz und in der City West am Samstagnachmittag zu erheblichen Staus und Verkehrsbehinderungen. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren.



Das Teilstück zwischen Kufürstendamm und Tauentzienstraße war in beiden Richtungen gesperrt, ebenfalls die Budapester Straße in beiden Richtungen jeweils zwischen Nürnberger Straße und Joachimsthaler Straße.

Fanmarsch der Kroaten über die Kantstraße

Gegen 14:45 Uhr startete ein Fanmarsch mit mehreren Hundert Anhängern der Kroaten vom Breitscheidplatz. Dieser führte über Kantstraße, Theodor-Heuss-Platz, Heerstraße, Preußenallee und Olympische Straße bis zum Olympiastadion. Bis circa 17:30 Uhr musste entlang der Strecke mit Verkehrseinschränkungen und Sperrungen gerechnet werden.



Spanien trifft um 18 Uhr im Berliner Olympiastadion im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft auf Kroatien. Es ist das erste Spiel des Turniers, das in der Hauptstadt ausgetragen wird. Die Partie ist mit 71.000 Zuschauern ausverkauft.



Sendung: rbb24|Inforadio, 15.06.2024, 14:45 Uhr