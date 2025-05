Frauenfußball-Bundesliga Frauenfußball-Bundesliga: Union Berlin verpflichtet Anna Aehling für Debütsaison

Frauenfußball-Bundesliga Frauenfuß ball-Bundesliga: Union Berlin verpflichtet Anna Aehling für Debütsaison Stand: 27.05.2025 13:58 Uhr

Der 1. FC Union Berlin bastelt weiter am Kader für seine Premierensaison in der Frauenfußball-Bundesliga. Wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten, wechselt die Abwehrspielerin Anna Aehling zu den "Eisernen Ladies".



Die 24-Jährige stand zuletzt beim künftigen Ligarivalen Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Dort absolvierte sie in der vergangenen Spielzeit insgesamt 15 Spiele in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Qualifikation für die Champions League. Dass Aehling nicht häufiger auf dem Rasen stand, lag nicht zuletzt an einer Fußverletzung, welche sie die erste Saisonhälfte aus dem Gefecht setzte.

Nationale und internationale Erfahrung

Zusätzlich bringt Aehling die Erfahrung aus 34 Länderspielen in verschiedenen Jugendnationalmannschaften mit nach Berlin. Unter anderem gewann sie mit der U17 und U18 jeweils die Vize-Europameisterschaft. "Anna bringt mit ihrer Vielseitigkeit, ihrer Erfahrung aus der Bundesliga und aus dem internationalen Wettbewerb sowie ihrer Persönlichkeit genau die Qualitäten mit, die wir uns für unser Team wünschen", kommentierte Unions Geschäftsführerin für den Profifußball der Frauen Jennifer Zietz die Verpflichtung.



Aehling ist nach der bereits zuvor verpflichteten Angreifern Eileen Campbell der zweite Neuzugang bei den Frauen des 1. FC Union Berlin. "Ich habe große Lust auf die Aufgabe bei Union und freue mich darauf, Teil dieses spannenden Klubs zu werden. Union verfolgt eine klare Vision, und ich spüre, dass hier mit viel Überzeugung und Herz gearbeitet wird", kommentierte sie ihre Vertragsunterschrift.