1:0-Sieg gegen Hohen Neuendorf Frauen von Hertha BSC stehen im Landespokal-Halbfinale Stand: 11.02.2025 21:47 Uhr

Die Frauen von Hertha BSC haben sich im Viertelfinale des Berliner Landespokals beim SV Blau-Weiss Hohen Neuendorf durchgesetzt. Das Team aus der Regionalliga Nordost gewann das Spiel auf dem Sportplatz an der Niederheide am Dienstagabend mit 1:0 (1:0).

Eine frühe Führung entscheidet das Spiel

"Die Vorfreude auf diese Partie ist groß, der Wettbewerb cool. Es geht wieder um etwas, wir können eine Runde weiterkommen und müssen das Ganze demzufolge sehr ernst nehmen – denn die Gegnerinnen werden es uns nicht einfach machen", hatte Herthas Mittelfeldspielerin Ronja Borchmeyer im Vorfeld der Begegnung gesagt - sie sollte Recht behalten.



Die Hertha-Frauen gingen bereits in der 8. Spielminute in Führung. Lotte Reimold erzielte den Treffer nach Vorlage von Ella Mettner. Danach hielt der Verbandsligist aus Hohen Neuendorf im sportlich ungleichen Duell jedoch gut dagegen, ließ keinen weiteren Gegentreffer zu, konnte aber auch selbst nicht netzen, sodass die Partie mit 0:1 endete.



Hertha steht somit im Pokal-Halbfinale. Die Berlinerinnen starten am 9. März in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga Nordost gegen den Bischofswerdaer FV 08.

Sendung: rbb24, 11.02.2025, 21.45 Uhr