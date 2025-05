Fragen und Antworten Fragen und Antworten: Wissenswertes rund um die Berliner Olympiabewerbung Stand: 27.05.2025 18:08 Uhr

Erstmals seit 1936 will Berlin wieder Olympische Spiele ausrichten - allerdings nicht allein. Ein Grundkonzept steht und auch mögliche Sportstätten sind bereits benannt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Berliner Olympiabewerbung.

Was steckt hinter dem Bewerbungskonzept "Berlin+"?

Berlin will Olympia in die Stadt holen. Um aber nicht die gesamte Last des Großevents allein tragen zu müssen, wurden für die Bewerbung vier weitere Bundesländer mit ins Boot geholt. Gemeinsam mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein sollen die Olympischen Spiele ausgerichtet werden.



"Wir wollen diese Spiele nach Deutschland holen. Ich sage ganz bescheiden: Ohne Berlin wird es ein bisschen schwieriger. Berlin hat die Strahlkraft wie keine andere Stadt in Deutschland. Aber es braucht unsere starken Partner", erklärte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) das Konzept.



Noch ist allerdings offen, ob man sich für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben will.

Berlin will Beachvolleyball am Brandenburger Tor Gemeinsam mit vier weiteren Bundesländern hat Berlin am Dienstag das Grobkonzept für eine Olympia-Bewerbung vorgestellt. Darin gibt es auch erste Pläne, wo die Wettkämpfe stattfinden würden. Gemeinsam mit vier weiteren Bundesländern hat Berlin am Dienstag das Grobkonzept für eine Olympia-Bewerbung vorgestellt. Darin gibt es auch erste Pläne, wo die Wettkämpfe stattfinden würden. mehr

Welche Berliner Sportstätten kommen für Olympische Spiele in Frage?

Bei der Auswahl der Sportstätten solle laut Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) Sanierung vor Neubau gehen. So sollen beispielsweise Olympiastadion und Olympiapark, das Sportforum Hohenschönhausen, das Mommsenstadion, das Velodrom, der Jahn-Sportpark und der Europa-Sportpark in Prenzlauer Berg im Falle eines Zuschlags für die Spiele ertüchtigt werden.



Zudem plant Berlin die Ausrichtung populärer Wettkämpfe an Wahrzeichen der Stadt. So sollen die Partien der Beachvolleyballer im Zentrum am Brandenburger Tor stattfinden und die Marathonstrecke an der Museumsinsel entlangführen.



Zudem ist ein großes Olympisches Dorf auf einem Gelände westlich der Messe geplant. Rund 16.000 Athletinnen und Athleten sollen hier Platz finden.

Welche Sportarten übernehmen die anderen Bundesländer?

Für Brandenburg brachte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Regattastrecke am Beetzsee ins Spiel. "Dass diese Strecke für Rudern und Kanu hervorragend geeignet ist, beweist sie jedes Jahr aufs Neue", so Woidke. Zudem sei diese in nur einer halben Stunde aus Berlin erreichbar. Außerdem würde sich für die Ausrichtung des Golfturniers die Anlage in Bad Saarow gut eignen und auch Möglichkeiten für Sportschießen, Triathlon und Straßenradrennen sieht er in seinem Bundesland.



Für die Segelwettkämpfe würden die nördlichen Bundesländer mit Kiel und Warnemünde bereitstehen, Gewichtheben, Fechten, Turnen und Kanuslalom könnten im sächsischen Leipzig ausgetragen werden.

Olympia in Berlin? Unbedingt! Berlin will Olympische Spiele in die Stadt holen. Eine gute Idee, findet rbb-Sportreporter Nikolaus Hillmann. Er sieht in der Olympia-Bewerbung große Chancen für die Entwicklung von Infrastruktur und Sportstätten - und die Vielfalt des Sports. Berlin will Olympische Spiele in die Stadt holen. Eine gute Idee, findet rbb-Sportreporter Nikolaus Hillmann. Er sieht in der Olympia-Bewerbung große Chancen für die Entwicklung von Infrastruktur und Sportstätten - und die Vielfalt des Sports. mehr

Was sollen die Spiele kosten?

Zu den möglichen Kosten hielt sich Spranger vorerst bedeckt. "Wir haben jetzt im Haushalt 500.000 Euro drin. Dieses Geld in Berlin verwenden wir in erster Linie, um Dialogveranstaltung zu machen. Um in die Gesellschaft reinzugehen", sagte die SPD-Politikerin. Außerdem rechne man fest mit der finanziellen Unterstützung des Bundes.

Was sagen die Befürworter?

"Es geht um eine riesengroße Chance. Eine Chance für den Sport, eine Chance für Berlin, eine Chance für Deutschland", so Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bei der Präsentation des Grundkonzepts im Olympiastadion. Er verspricht nachhaltige Spiele und ein Investitionsprogramm, von dem der gesamte Nordosten Deutschlands profitieren werde.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist von der gemeinsamen Bewerbung ebenfalls überzeugt. "Paris hat im letzten Jahr erst gezeigt, welche verbindende Kraft und Leidenschaft von Olympischen und Paralympischen Spielen ausgeht. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen", sagt er.



Zuspruch gab es zudem vom Landessportbund Berlin (LSB). "Schon die Bewerbung und erst recht die Spiele können ganz neue Energien freisetzen, auch für die Sanierung unserer Sportstätten", sagt LSB-Präsident Thomas Härtel. "Den Sport wirken zu lassen, das können wir mit einer Bewerbung erreichen, auch mit Blick auf die nächsten Generationen. Gerade weil wir in Zeiten des zunehmenden Bewegungsmangels leben, sagen wir: Gebt die Spiele den Kindern."



Auch einige Sportstars warben zuletzt für Berlins Olympiabewerbung.

Die Olympischen Spiele nach Berlin - und nach Brandenburg gleich mit? Berlin kann Sport, und Brandenburg ist das beste Wettkampfareal nordöstlich von Griechenland. Darum sollten endlich auch nochmal die Olympischen Spiele hier stattfinden. Allerdings gibt es Gegenargumente. "Ja!" oder "Nein!" oder "Äh, was?" - Stimmen Sie ab! Berlin kann Sport, und Brandenburg ist das beste Wettkampfareal nordöstlich von Griechenland. Darum sollten endlich auch nochmal die Olympischen Spiele hier stattfinden. Allerdings gibt es Gegenargumente. "Ja!" oder "Nein!" oder "Äh, was?" - Stimmen Sie ab! mehr

Was sagen die Gegner?

Kritik an Berlins Olympia-Plänen gab es von den Grünen. "Es darf nicht passieren, dass das IOC hohe Gewinne einfährt, während die Austragungsorte am Ende auf den Kosten sitzen bleiben. Wir blicken kritisch auf die strukturellen Probleme, die mit Olympischen Spielen verbunden sind, und fordern eine offene Debatte sowie eine transparente Kosten-Nutzen-Abwägung", erklärte Clemens Rostock, Landesvorsitzender der Brandenburger Bündnisgrünen.



Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Berlin positionierte sich gegen eine Bewerbung. Angesichts hoher Kosten und fehlender oder zumindest zweifelhafter Nachhaltigkeit scheinen Olympische Spiele kein positiver Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Berlins zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung.



Zudem möchte die Initiative "NOlympia Berlin" eine Austragung der Spiele in der Hauptstadt verhindern und kündigt ein Volksbegehren gegen die Austragung der Spiele an. Für einen erfolgreichen Antrag müssen 20.000 gültige Unterschriften nachgewiesen werden. In einem zweiten Schritt müssten dann etwa 170.000 Berliner gegen das Vorhaben abstimmen. Dann kommt es zum Volksentscheid, bei dem Berliner für oder gegen die Spiele in Berlin abstimmen können.

Welche Mitbewerber gibt es und wann fällt die Entscheidung?

Eine Bewerbung um Olympische Spiele und Paralympics planen neben Berlin noch München, Hamburg und Nordrhein-Westfalen mit der Region Rhein und Ruhr. Die jeweiligen Bewerbungskonzepte werden bis Ende September vom Deutschen Olympischen Sportbund geprüft. Die finale Entscheidung über den deutschen Bewerber soll bis Herbst 2026 getroffen und dann noch von den DOSB-Mitgliedern abgesegnet werden.

Sendung: Der Tag, 27.05.2025, 19:15 Uhr