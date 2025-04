Flutlicht, Ersatzbänke, Torlinientechnik Flutlicht, Ersatzbänke, Torlinientechnik: DFL erteilt Energie Cottbus Auflagen für Zweitliga-Lizenz Stand: 23.04.2025 17:44 Uhr

Im Zuge des Lizenzierungsverfahrens für die 2. Fußball-Bundesliga hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Drittligisten FC Energie Cottbus Auflagen im organisatorischen Bereich erteilt.



"Wir haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten sehr intensiv und hart gearbeitet, um die hohen Anforderungen zu erfüllen", wurde Energie-Geschäftsführer Sebastian Berge am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung zitiert. Im sportlichen, administrativen und wirtschaftlichen Bereich habe der Klub alle Lizenz-Anforderungen erfüllt.

Sportlich ist der Aufstieg in Reichweite

"Im organisatorischen Bereich haben wir Auflagen erhalten und diesbezüglich wird noch einiges an Arbeit auf uns zukommen, um diese entsprechend zu erfüllen. Das wussten wir natürlich, weil es sich hierbei vor allem um infrastrukturelle, bauliche und die Medienrichtlinien betreffende Maßnahmen im LEAG Energie Stadion handelt", hieß es weiter.



Konkret geht es dabei um eine Modernisierung der Flutlichtanlagen im Stadion der Freundschaft, die Größe der Ersatzbänke, TV-Anschlüsse, Verkabelung und Voraussetzungen für die Torlinientechnik. Bis Anfang Juni muss Energie der DFL einen verbindlichen Plan zur Erfüllung der Auflagen vorlegen.



Vier Spieltage vor Saisonende belegt der FC Energie in der 3. Liga den dritten Platz, der Relegationsspiele gegen das drittletzte Team der 2. Bundesliga bedeuten würde. Auch ein direkter Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse liegt für das Team von Trainer "Pele" Wollitz sportlich aber noch im Bereich des Möglichen. Der Rückstand auf Arminia Bielefeld auf Platz zwei beträgt vier Punkte.

Finanzielle Unterstützung von Stadt und Land

Um die Defizite im organisatorischen Bereich auszuräumen, hatten das Land Brandenburg und die Stadt Cottbus Ende Februar nach einer langen Hängepartie mitgeteilt, den FC Energie Cottbus auf dem möglichen Weg in die 2. Bundesliga finanziell zu unterstützen.



Um die Auflagen der DFL sukzessive zu erfüllen, sollen dem Verein von der öffentlichen Hand insgesamt bis zu 2,5 Millionen Euro bereitgestellt werden, um die Modernisierung des vereinseigenen Stadions zu realisieren. Energie Cottbus teilte damals mit, in Summe 2,6 Millionen Euro zu benötigen, um sein Heimstadion zweitligatauglich zu machen.