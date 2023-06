16:0 in Großräschen Energie Cottbus mit erstem Testspiel-Erfolg Stand: 30.06.2023 21:29 Uhr

Energie Cottbus hat das erste Vorbereitungsspiel auf die Regionalliga-Saison 2023/24 mit 16:0 (5:0) für sich entscheiden können. Beim SV Großräschen, dem Zweitplatzierten der Südbrandenburgliga, begannen dabei mit Mason Grumbach, Edwin Bröse und Tünay Bektas gleich drei U19-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.



Grumbach war es auch, der im strömenden Regen bereits nach drei Minuten zur Führung für das Team von Trainer Pele Wollitz traf. Die folgenden Tore der ersten Halbzeit erzielten Timmy Thiele (6. und 20. Minute), Janis Juckel (16.). Dazu gesellte sich ein Eigentor der Gastgeber aus der Niederlausitz.

Kampfansage zum Trainings-Start Viel Zeit zum Erholen hatte Energie Cottbus nicht. Zwischen dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga und dem Trainings-Auftakt lagen nur 16 Tage. Trotzdem macht der Regionalliga-Meister beim Thema Aufstieg direkt wieder ernst. Von Andreas Friebelmehr

Nächster Test in Bad Liebenbwerda

Zur zweiten Halbzeit wechselte Coach Wollitz seine Mannschaft mit Ausnahme von Neuzugang Tim Campulka komplett durch. Dem Torreigen tat dies keinen Abbruch, im Gegenteil. Neuzugang Cedric Euschen (47., 54., 74.), Tim Heike per Elfmeter (65., 89., 90.), Rudolf Ndualu (66.), Phil Halbauer (70., 78.), Axel Borgmann (77.) erzielten die weiteren Cottbuser Treffer, zu denen noch ein weiteres Eigentor kam.



Viel Zeit für Zufriedenheit bleiben Trainer und Mannschaft allerdings nicht. Bereits am Samstag geht es mit dem nächsten Testspiel in Bad Liebenwerda weiter.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.06.2023, 22:15 Uhr