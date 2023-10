Fußball Energie Cottbus im Landespokal eine Runde weiter Stand: 03.10.2023 15:52 Uhr

Der FC Energie Cottbus hat souverän den Sprung in die dritte Runde des Brandenburger Landespokals geschafft. Die Lausitzer setzten sich am Dienstagmittag auswärts beim Sechstligisten SG Phönix Wildau 95 mit 3:0 (0:0) durch und kommen so ihrer Mission der Titelverteidigung wieder einen Schritt näher.

Außenseiter mit guter erster Hälfte

Im Wildauer Otto-Franke-Stadion hatte das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz zu Beginn einige Probleme gegen den Außenseiter. Der Gastgeber aus der Landesliga zeigte eine starke Abwehrleistung und bot den Cottbusern kaum freie Räume.



Nach der Pause schwand jedoch die Energie der Wildauer und die Stabilität in der Defensive ließ immer weiter nach. Das nutzten die Lausitzer konsequent aus und gingen in der 62. Minute durch Phil Halbauer in Führung. Der 25-Jährige lief in den Strafraum ein und verwandelte die Vorlage von Cedric Euschen sicher ins linke Eck.



Wenig später schraubte sich dann Mittelfeldspieler Janis Juckel bei einer Ecke von Tim Heike in die Luft und erhöhte sehenswert per Kopf zum 2:0 (67.). Für den 3:0-Endstand sorgte Heike dann selbst kurz vor dem Abpfiff. Der Stürmer vollendete einen langen Ball von Mitspieler Maximilian Oesterhelweg im Strafraum (90.).

