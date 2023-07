4:1-Testspielsieg vor Saisonstart Energie Cottbus gelingt Generalprobe gegen Hertha II Stand: 22.07.2023 18:01 Uhr

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Nordost ist Energie Cottbus eine erfolgreiche Generalprobe gelungen. Durch Tore von Jonas Hofmann (2. Minute) und Cedric Euschen (17.) sowie einen Doppelpack von Tim Heike (56., 57.) siegten die Lausitzer am Samstag mit 4:1 gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC. Für die Berliner traf Änis Ben-Hatira per Elfmeter. Die Cottbuser beginnen die Saison am 30. Juli gegen Viktoria Berlin.

Weitere Testspielerfolge für Berliner Regionalligisten

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für den BFC Dynamo, der das Testspiel gegen den Oberligisten Lichtenberg 47 durch Treffer von McMoordy Hüther und Amar Suljic mit 2:0 gewann. Der Berliner AK feierte ebenfalls einen Testspiel-Erfolg: Beim Oberligisten TSG Neustrelitz setzte sich der BAK mit 2:1 durch.

