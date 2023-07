28:0 beim LSV Bergen Energie Cottbus feiert Kantersieg Stand: 02.07.2023 20:50 Uhr

Regionalligist FC Energie Cottbus hat auch das dritte Testspiel seiner Saisonvorbereitung gewonnen. Beim Kreisligisten LSV Bergen im Landkreis Bautzen siegte die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz souverän mit 28:0 (12:0). Damit hat der amtierende Meister der Regionalliga Nordost innerhalb von drei Partien satte 50 Treffer erzielt.

Sieben Treffer für Oesterhelweg

In Bergen ließ Coach Wollitz in beiden Halbzeiten nahezu gänzlich verschiedene Mannschaften aufs Feld. Einzig Arnel Kujovic, Jonas Hildebrandt und Maximilian Oesterhelweg blieben auch nach dem Seitenwechsel im Team.



Die Treffer vor 1.637 Zuschauern erzielten Timmy Thiele (2., 19., 41. Minute), Edwin Bröse (11.), Jonas Hildebrandt (20., 55., 61., 73., 74.), Maximilian Oesterhelweg (26., 29., 34., 37., 45., 56., 80.), Axel Borgmann (35.), Phil Halbauer (56., 73., 76.), Tobias Hasse (59.), Arnel Kujovic (72., 81.), Rudolf Ndualu (77., 79.) sowie Janis Juckel (89.).



Das nächste Testspiel folgt am Freitag, den 7. Juli 2023. Dann ist Energie zu Gast beim Cottbuser Kreisoberligisten SG Sielow.

Sendung: rbb24 Inforadio, 02.07.2023, 19:15 Uhr