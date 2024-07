EM-Viertelfinale Niederlande-Türkei EM-Viertelfinale Niederlande-Türkei: Fanzonen-Eingänge am Brandenburger Tor geschlossen Stand: 06.07.2024 21:21 Uhr

Die Berliner Fanzonen haben rechtzeitig für das EM-Viertelfinale der Türkei gegen die Niederlande am Samstagabend wieder geöffnet. Aber die Eingänge am Brandenburger Tor waren zum Anstoß bereits dicht.

Fußball-Fans, die das EM-Viertelfinale zwischen der Türkei und den Niederlanden auf der Berliner Fanzone auf dem 17. Juni verfolgen wollen, können nur noch über die Siegessäule auf das Areal. Die Eingänge am Brandenburger Tor wurden geschlossen, wie die Berliner Polizei kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr auf X mitteilte.

Das erwartet Berlin beim EM-Viertelfinale Niederlande gegen Türkei Im EM-Viertelfinale in Berlin geht es beim Duell der Türkei mit den Niederlanden um viel. Der Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan hebt das Spiel stärker auf eine politische Ebene. Fragen und Antworten zum Spiel der Niederlande gegen die Türkei.mehr

Die Fanzonen waren erst am frühen Abend wieder geöffnet worden, wegen angesagter Sturmböen hatten die Veranstalter das Gelände am Nachmittag zunächst geräumt. Etwa zwei Stunden vor Spielbeginn teilten die Veranstalter dann mit: "Die starken Sturmböen und potenziellen Gewitter sind über Berlin hinweggezogen und die Wetterlage hat sich deutlich entspannt", hieß es. Betroffen waren die Bereiche am Brandenburger Tor und am Reichstag.



Die Türkei und die Niederlande spielen seit 21 Uhr im Berliner Olympiastadion ihr Viertelfinale. Am Nachmittag trafen sich an unterschiedlichen Punkten in der Stadt bereits Zehntausende Fans beider Mannschaften zu Fanmärschen.



Das erste Viertelfinale des Tages hatte England gegen die Schweiz im Elfmeterschießen 5:3 gewonnen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 06.07.2024, 18:00 Uhr