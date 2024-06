2.000 Polizisten im Einsatz EM startet - Verdächtiger Rucksack sorgt für Sperrung an Berliner Fan-Zone Stand: 14.06.2024 18:13 Uhr

Die Fußball-Europameisterschaft startet, viele Menschen schauen das erste Deutschland-Spiel voraussichtlich auf den Fanmeilen in Berlin und Brandenburg. 2.000 Polizisten sind in der Hauptstadt im Einsatz.

An der Fan-Zone zur Europameisterschaft am Reichstag in Berlin ist am Freitagnachmittag ein verdächtiger Rucksack gefunden worden. Wie die Polizei über X mitteilte, ist der Eingangsbereich an der Scheidemannstraße derzeit gesperrt. Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, dass eine Person identifiziert wurde, der der Rucksack gehören soll. Mit der Person werde nun gesprochen.



Rund um den Fundort wurde ein Sperrkreis eingerichtet. Wie viele Leute den Bereich verlassen mussten, war zunächst unklar. Nun soll der Rucksack unter anderem mit Hilfe eines Sprengstoffhundes untersucht werden.



Die große Fanmeile vor dem Brandenburger Tor ist aktuell nicht von der Sperrung betroffen.



2.000 Polizisten im Einsatz

Das deutsche Eröffnungsspiel bei der Fußball-Europameisterschaft findet am Freitagabend ab 21 Uhr in München statt. In Berlin gibt es große Fan-Bereiche am Brandenburger Tor und vor dem Reichstagsgebäude. Zehntausende Fans werden dort am Abend zum gemeinsamen Fußballgucken auf Großbildschirmen erwartet.



Rund 2.000 sind zum Schutz der Veranstaltungen im Einsatz. Verstärkung erhielt die Berliner Polizei von Hundertschaften aus Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Dazu kamen auch noch 28 Bundeswehrsoldaten, von denen die Polizei-Pressestelle zunächst aber nicht sagen konnte, für welche Aufgaben sie gebraucht werden.

Viele Sicherheitsvorkehrungen

Für den Einlass der Fans in die mit Zäunen abgesperrten Zonen sind die Veranstalter vom Land Berlin und dem Europäischen Fußballverband zuständig, dafür wurden Hunderte private Wachleute bereitgestellt. Taschenkontrollen sind geplant. Wird es zu voll, werden Eingänge geschlossen. Die Fanzone am Brandenburger Tor ist für maximal 30.000 Menschen vorgesehen, kann aber zur Not auch erweitert werden. Vor dem Reichstag können sich höchstens 10.000 Menschen versammeln.



Zum Schutz gegen terroristische Anschläge mit Fahrzeugen stellte die Polizei um die Fanmeilen 400 Kilogramm schwere Metallpoller auf. Eine neu angeschaffte technische Drohnen-Abwehr wurde installiert, die die Funkwellen von Drohnen stören und verhindern soll, dass Terroristen aus der Luft angreifen. Außerdem verhängte die Polizei während der Spiele für den Berliner Luftraum Flugverbote im Umkreis von einigen Kilometern.



Beim ersten EM-Spiel im Berliner Olympiastadion am Samstagabend kommen sogar sogenannte Gesichtserkenner zum Einsatz, um gewalttätige Hooligans zu identifizieren.

Fahnen ohne EM-Bezug verboten

Fahnen von Staaten ohne EM-Bezug sind verboten, auch um konfliktträchtige wie etwa palästinensische, israelische oder russische Fahnen zu verhindern. Über Fahnen wurde übrigens auch bezüglich der Einsatzkräfte diskutiert. So ist es der Berliner Polizei verboten, Deutschland-Fähnchen an ihren Einsatzfahrzeugen zu zeigen. Der Bundespolizei hingegen ist dies inzwischen erlaubt.

Im Internet gab sich die Berliner Polizei nichtsdestotrotz betont fußballerisch mit einer eigenen Aufstellung: "Doppelspitze: unsere Einsatz- und Alarmhundertschaften - 4er-Kette im Mittelfeld: unsere Verkehrs-, Zivil-, Abschnittskräfte und Hubschrauberbesatzung - Abwehr & im Tor: unsere Führungsstäbe.“

