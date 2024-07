Spanien - England EM-Finale: Zehntausende feiern friedlich auf Berliner Fan-Meile Stand: 15.07.2024 16:30 Uhr

Den Sieg der Spanier gegen England im EM-Finale verfolgten mehr als 100.000 Menschen in Berlin zumeist friedlich auf der Fan-Meile. Am Olympia-Stadion und im Stadtgebiet gab es jedoch auch vorübergehende Festnahmen.

Europameisterschaft ist mit Finale in Berlin zuende gegangen

Veranstalter sprechen von etwa 118.000 Besuchern auf Berliner "Fan-Zonen"



Vereinzelte, aber keine größeren Zwischenfälle

Innensenatorin Spranger (SPD) zufrieden mit Verlauf der EM

Zehntausende Fußball-Fans haben das Finale der Europameisterschaft zwischen England und Spanien am Sonntagabend auf der Fan-Meile vor dem Brandenburg Tor verfolgt. Wie eine Sprecherin am Montagmorgen dem rbb sagte, wurde die Polizei nur wegen kleinerer Auseinandersetzungen gerufen.

Spanien feiert Europameister-Titel in Berlin Spanien ist der neue Fußball-Europameister. Im Berliner Olympiastadion setzte sich die Mannschaft von Luis de la Fuente verdient gegen England durch. Keine andere Nation hat nun öfter den Titel geholt.mehr

Nach Angaben der Berliner Polizei befanden sich in der Spitze bis zu 4.000 Polizeikräfte vor, während und nach dem Finale im Einsatz. Unterstützt wurden die Berliner Polizistinnen und Polizisten dabei von Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern, von der Bundespolizei sowie der Bundeswehr.



Insgesamt wurden den Angaben zufolge im Stadtgebiet 151 Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen Erschleichens von Leistungen, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Urkundenfälschung sowie Taschendiebstahls. Zudem kam es zu 133 Freiheitsbeschränkungen. Alle Personen kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zwei Polizeieinsatzkräfte wurden im Einsatz verletzt, eine der beiden Einsatzkräfte musste den Dienst beenden.



Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Sonntagabend zumeist rund um das Olympia-Stadion zu zahlreichen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen größtenteils englischer als auch vereinzelt spanischer Fans. Sie hätten versucht ohne Ticket in das Olympia-Stadion zu gelangen. Zudem ging es um das Erschleichen von Leistungen, Fälschungen von Akkreditierungen, Zünden von Pyrotechnik und Körperverletzungen.



Wenn man bedenke, wie viele Menschen im gesamten Stadtgebiet unterwegs gewesen seien, sei es aber insgesamt sehr friedlich gewesen, hieß es von der Polizei.

Innenpolitikerinnen aus Bund und Land werten EM-Ablauf als Erfolg Mit dem Finale in Berlin sind mehr als vier Wochen Fußball-EM in Deutschland zu Ende gegangen. Bundesinnenministerin Faeser und die Berliner Innensenatorin Spranger ziehen eine durchweg positive Abschlussbilanz.mehr

Senatorin zufrieden mit Verlauf der EM

Die Veranstalter der Fan-Meile sprachen von 118.000 Besuchern während des Finales. Die Stimmung sei gut gewesen, sagte eine Sprecherin. Seit Beginn der EM vor vier Wochen kamen den Angaben zufolge rund eine Million Menschen zu Live-Übertragungen der Spiele auf die beiden "Fan-Zones".



Am Montagvormittag äußerte sich die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zufrieden mit dem Verlauf der Fußball-Europameisterschaft. Den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr sagte Spranger als Dank zwei Tage Sonderurlaub zu.

So lief die Europameisterschaft für Berlin und Brandenburg Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland neigt sich dem Ende zu - mit dem Finale steht aber noch ein Höhepunkt aus. Doch wie lief das Turnier für Berlin und Brandenburg - sportlich, wirtschaftlich, für die Fans? Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.mehr

Abbau der Fanmeile beginnt

Ab Montag wird die Fanmeile am Brandenburger Tor wieder abgebaut. Der auf der Straße des 17. Juni verlegte Kunstrasen soll auf Berliner Fußballplätzen weiterverwendet werden. Das riesige Fußballtor, das als Dekoration am Brandenburger Tor steht und eigentlich verschrottet werden sollte, steht zum Verkauf.



Die Straße des 17. Juni bleibt noch bis zum 26. Juli, 18 Uhr, gesperrt. Die Verbindung zwischen Brandenburger Tor und Großer Stern war dann fast drei Monate lang durchgehend dicht.

2.000 Menschen bei spanischem Fanmarsch

Ab Sonntagmittag hatten englische Fans auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg eine große Fußball-Party gefeiert. Auch in anderen Stadtteilen machten die Anhänger der "Three Lions" mit lautstarken Gesängen auf sich aufmerksam, insgesamt sollen sich über 50.000 Engländer auf den Weg nach Berlin gemacht haben.





Treffpunkt der spanischen Fans war der Hammarskjöldplatz am Messegelände, auch dort wurde ausgelassen gefeiert. Am späten Nachmittag startete ein spanischer Fanmarsch vom Hammarskjöldplatz zum Olympiastadion. Daran nahmen gut 2.000 Menschen teil, in der Spitze seien es laut Polizei bis zu 4.500 Menschen gewesen.

Sendung: rbb, 15.07.24, 8:00 Uhr