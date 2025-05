Interview | Eiskunstläuferin Minerva Hase Eiskunstlauf-Europameisterin Minerva Hase: "Reich werden wir defienitiv nicht" Stand: 27.05.2025 14:45 Uhr

Mit einem EM-Titel und WM-Silber katapultierte sich die Berlinerin Minerva Hase dieses Jahr in die Weltspitze des Eiskunstlaufs. Im Interview spricht sie über ihre Anfänge, Kommunikationsprobleme mit ihrem Partner und die Bundeswehr.

rbb|24: Minerva Hase, würden Sie mir zustimmen, dass Sie die disziplinierteste Frau Deutschlands sind?



Minerva Hase: Ich glaube, dass jeder Leistungssportler sehr diszipliniert ist. Und weil wir viele sehr erfolgreiche Sportler haben, würde ich sagen, dass ich eine von vielen bin. Aber es stimmt, ich brauche schon viel Disziplin.

Mit fünf Jahren haben Sie mit dem Eiskunstlauf angefangen, also in einem Alter, in dem viele wichtige Entscheidungen noch für einen gefällt werden. Wie war das damals?



Ich war eigentlich bei einem Kindertraining zur Rhythmischen Sportgymnastik. Direkt nebenan war damals eine Eishalle und ich habe meine Eltern wohl so lange genervt, bis ich dort auch mal ein Probetraining machen durfte. Dann bin ich dabeigeblieben.



Wann haben Sie gemerkt, dass Sie besonderes Talent und viel Disziplin auf dem Eis hatten?



Relativ spät, erst als ich mit 14 oder 15 Jahren zum Paarlaufen gewechselt bin. Da bin ich mit meinem Partner zu den ersten EMs und WMs gefahren. Dann wollte ich mehr.



Für dieses "Mehr" mussten Sie in den letzten 20 Jahren sicherlich viel investieren. Große Partys und verkaterte Morgen gab es in Ihrer Jugend eher nicht, oder?



Klar hatte ich als Jugendliche auch ein oder zwei Nächte, die so abgelaufen sind, aber das war schon sehr reduziert. Zu meinem Glück hat mich das nie groß gestört und ich hatte nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. Für mich war der Eiskunstlauf immer etwas Schönes.

Spätestens dieses Jahr wurde er dann besonders schön! Europameister in Tallin, die Silbermedaillen bei der WM in Boston – das klingt nach erfüllten Träumen.



Also als ich angefangen habe, habe ich nicht mal davon geträumt, in diese Sphären hineinzuschnuppern. Auch als es mit meinem neuen Partner losging, waren da noch Zweifel. Als wir dann bei der EM die Goldmedaille in der Hand hatten, dachte ich: Okay, jetzt habe ich es doch ganz schön weit geschafft. Das war sehr emotional und da war neben großen Glücksgefühlen auch viel Dankbarkeit mir selbst und meinem Partner gegenüber.



Dabei war die Zusammenarbeit mit Nikita Volodin anfänglich durchaus kompliziert, oder?



Ja, tatsächlich. Als er das erste Mal nach Deutschland kam, konnte er weder Englisch noch Deutsch und ich konnte fast kein Russisch. Deswegen wurde viel mit Händen und Füßen kommuniziert und über unseren Trainer hin und her übersetzt. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, schließlich trainiert man mehr, wenn man nicht so viel reden kann.



Was für eine emotionale Beziehung entsteht denn im Eiskunstlauf zwischen Partnern, die so sehr aufeinander angewiesen sind?



Es entsteht eine Mischung aus professioneller Partnerschaft und Freundschaft. Man braucht bedingungsloses Vertrauen, und das muss man natürlich erst einmal aufbauen. Wie alle anderen Menschen auch, muss man sich erstmal kennenlernen. Dabei gibt es natürlich auch mal Momente, in denen man keinen Bock auf das Training und einander hat. Wir kriegen das zusammen aber ganz gut geregelt.

Können Sie greifen, was Sie bei alldem tief in Ihrem Inneren antreibt?



Einfach die Liebe zum Sport. Ich liebe die Ästhetik des Eiskunstlaufs und seine Vielfalt. Du hast das Technische, kannst immer was Neues lernen und dich durch die Musik jedes Jahr anders entfalten.



Dazu kommt die Aufregung des Wettkampfes. Spielt die auch eine Rolle?



Auf jeden Fall. Wir haben ja nur acht bis zehn Wettkämpfe im Jahr und den Nervenkitzel, da auf den Punkt bereit sein zu müssen. Ich finde das schön, weil da auch viel mentales Training einfließt. Wir arbeiten zum Beispiel mit Sportpsychologen zusammen und reden sehr, sehr viel mit unseren Trainern.



Ein Schlüsselort ist hierbei ihre Trainingsstätte, das Sportforum in Hohenschönhausen. Was für ein Vibe herrscht dort?



Ich liebe es dort. Von den Ärzten und Physios bis hin zum Eis, Athletik-Anlagen und Ballettsälen haben wir dort mit die besten Voraussetzungen in ganz Europa. Es haben schon zu DDR-Zeiten viele gute Läufer dort trainiert und man merkt, dass deren Geist noch in der Eishalle steckt. Und mir gefällt, dass sich dort auch jeder untereinander seinen Erfolg gönnt.

Insgesamt kommen wir bei vier bis sechs Stunden Training am Tag raus.

Wie sieht ein typischer Trainingstag am Sportforum aus?



Wir haben zwei Blöcke. Der erste startet vormittags und dauert zwei bis drei Stunden. Nachmittags bzw. abends stehen dann nochmal Athletiktraining und Arbeit auf dem Eis an. Insgesamt kommen wir also bei vier bis sechs Stunden Training am Tag raus.



Ist es trotz des Aufwands schwierig, von Ihrem Sport zu leben?



Schon, ja. Ohne die Sportförderung der Bundeswehr wäre der Sport auch für mich nicht möglich, weil man sonst nebenbei arbeiten müsste.



Das heißt, Sie sind nicht nur Eiskunstläuferin, sondern auch Soldatin?



Genau, ich bin Sportsoldatin und bekomme da ein monatliches Gehalt. Das finanziert aktuell auch uns beide, weil Nikita noch keinen deutschen Pass hat. Deswegen ist die Bundeswehr wichtig, die Sporthilfe und der Landessportbund, der uns ein bisschen unterstützt. Wir kriegen von vielen Stellen ein bisschen Geld, aber superreich werden wir definitiv nicht.

Geld ist auch ein großer Aspekt in der Diskussion rund um die geplante Berliner Olympia-Bewerbung. Was halten sie davon?



Ich fände es super, wenn die Spiele mal wieder nach Deutschland kommen. Berlin hat viele geeignete Sportstätten und mir gefällt die Idee, das mit anderen Bundesländern zusammen zu machen. Man hat in Paris gesehen, dass Olympia die Menschen zusammenbringt und den politischen Fokus wieder mehr auf den Sport lenken kann.



Wieso ist das aus Ihrer Sicht wichtig?



Olympische Spiele wären ein Investment in den ganzen Sport. Man könnte neue Hallen und Stützpunkte schaffen und wieder mehr Kinder animieren und inspirieren. Ich glaube, dass der Sport viel mehr Wert hat, als man denkt. Er macht ja nicht nur körperlich fit, sondern vermittelt Werte wie Zusammenhalt, Teamfähigkeit, Ehrgeiz und Disziplin.

Vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview führte Ingo Hoppe für rbb 88.8.

Sendung: rbb 88,8, 26.05.2025, 18:20 Uhr