Eisbären, Volleys, Alba und SCP Eisbären, Volleys, Alba und SCP: So präsentieren sich die Top-Teams derzeit in den Playoffs Stand: 02.04.2024 16:29 Uhr

Erfolg oder Enttäuschung? Mehrere Profiklubs aus Berlin und Brandenburg kämpfen in ihren Sportarten aktuell um Titelgewinne. Wie es für die Mannschaften aus der Region in der heißen Phase aussieht und wann die nächsten Aufgaben warten.

Eisbären Berlin: Gelungener Halbfinal-Auftakt

Die Eisbären sind gierig auf die Wiedergutmachung für die verpatzte Vorsaison – und gelten nun sogar wieder als heißer Titelanwärter in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Zum Auftakt-Match der Playoffs gegen Erzrivale Adler Mannheim setzte es noch eine denkwürdige 1:7-Schlappe. Doch danach präsentierte sich das Team von Serge Aubin spiel- und nervenstark, gab kein weiteres Spiel verloren und zog verdient ins Halbfinale ein.



Dort gewannen die Berliner das erste Spiel gegen die Straubing Tigers und zeigten sich einmal mehr hocheffizient. Ihre wenigen Torchancen nutzten Kai Wissmann, Manuel Wiederer und Blaine Byron. Und weil der Außenseiter aus Niederbayern zu überraschend vielen Torchancen kam, konnte sich einmal mehr Jake Hildebrand als starker Rückhalt der Mannschaft beweisen – der mit 93,7 Prozent die stärkste Fanquote aller Playoff-Teams innehat und so immer wieder ein verlässlicher Rückhalt ist.

Effiziente Eisbären starten mit Sieg in die Halbfinal-Serie der DEL Auftakt nach Maß für die Eisbären: Der Eishockey-Rekordmeister setzte sich im ersten Spiel der Halbfinal-Serie mit 3:1 gegen Straubing durch. Die Berliner nutzten ihre Chancen eiskalt aus, während starken Gästen das Abschlussglück fehlte.mehr

Für den Hauptrundenzweiten stehen die Zeichen deutlich auf Finaleinzug. Gegner der Endspiel-Serie wären die Fischtown Pinguins oder der EHC München. Das Team aus Bremerhaven schlug den amtierenden Meister zum Auftakt deutlich mit 3:0.

Termine im Überblick

*falls nötig

Albas Lena Gohlisch (2.v.r.) und ihre Teamkolleginnen haben derzeit Grund zum Jubeln.

Alba Berlin: Im Halbfinale wird es ernst

Während für Albas Männer-Mannschaft erst ab Mai die Playoffs anstehen, befinden sich die Basketballerinnen bereits mitten in der heißen Saisonphase – und haben allen Grund, von der erstmaligen Final-Teilnahme zu träumen. Das Team um Kapitänin Lena Gohlisch entschied die "Best-of-Five"-Viertelfinalserie gegen die Saarloius Royals überzeugend mit 3:0 für sich und treffen am 5. April zum Auftakt der Halbfinal-Serie auf die Lions MBC.



Erwartet wird gegen den Hauptrunden-Vierten eine echte Kraftprobe für die Berlinerinnen. Als Hauptrundenmeister der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) gilt Alba dennoch als Favorit auf den Einzug ins Finale, wo es zum Aufeinandertreffen mit Grüner Stern Keltern oder den Hannover Luchsen kommen würde.

Termine im Überblick

Halbfinale 1: Alba Berlin – Lions MBC, 05.04.2024, 19 Uhr

Halbfinale 2: Alba Berlin – Lions MBC, 12.04.2024, 19 Uhr

Halbfinale 3: Lions MBC – Alba Berlin, 14.04.2024, 18:30 Uhr

Halbfinale 4: Lions MBC – Alba Berlin, 16.04.2024, 19:30 Uhr*

Halbfinale 5: Alba Berlin – Lions MBC, 17.04.2024, 19:30 Uhr*

Carle und Co. erwarten komplizierte Serie gegen Lüneburg Nach einem holprigen Playoff-Auftakt müssen sich die BR Volleys im anstehenden Halbfinale gegen Lüneburg steigern. Außenangreifer Timothée Carle will vor seinem Wechsel in die polnische Topliga einen erfolgreichen Abschied feiern.mehr

BR Volleys: Mit den Aufgaben gewachsen

Die Volleys kämpfen aktuell um den Einzug ins Endspiel. Der Abomeister der Volleyball-Bundesliga (VBL) hatte allenfalls zum Start in die Playoffs noch leichte Schwierigkeiten: Im zweiten Spiel gegen Erstrundengegner SSC Karlsruhe stand die Mannschaft in der Defensive teils wacklig und ließ die Badener der Sensation eines Satzgewinns gefährlich nahe kommen. Das war es dann aber auch. Letztlich zogen die Berliner mit einem glatten Serien-Sieg ins Halbfinale ein, wo sich die Mannschaft aktuell in der Best-of-Five-Serie dem diesjährigen Überraschungsteam SVG Lüneburg zu erwehren hat.



Zwar verlangten die Norddeutschen den Volleys in den ersten beiden Begegnungen – wie erwartet – viel ab. Doch beide Partien konnte der Titelverteidiger durch konzentrierte Teamleistungen sowie die stark aufgelegten Schlüsselspieler Timothé Carle und Marek Sotola jeweils mit 3:1-Sätzen für sich entscheiden. Schon am 03. April könnte das Team im dritten Spiel das Finalticket lösen.



Komplettieren werden die Finalpaarung entweder die Grizzlys Giesen oder der VfB Friedrichshafen. 1:1 steht es aktuell zwischen den Niedersachsen und Berlins Dauerrivalen vom Bodensee.

Termine im Überblick

Weiter fokussiert: SCP-Trainer Boieri

SC Potsdam: Träumen erlaubt

Den Potsdamerinnen fehlt der VBL-Meisterschaftspokal noch in der Klubvitrine. Als Top-Titelkandidat wird der Viertplatzierte der regulären Spielzeit in der Schlussphase der Saison wohl nicht gezählt. Allerdings gelang es Trainer Riccardo Boieri, aus einem im Vorjahr fast vollständig neu besetzen Kader ein funktionierendes Team zu formen, dem zuletzt in der ersten Playoff-Runde gegen Suhl ein erfolgreicher Auftakt in die Playoffs gelang. Zweimal schlug der SC Potsdam die Herausforderinnen glatt mit 3:0.



In der ab Mittwoch beginnenden Best-of-Three-Halbfinalserie wartet nun mit dem SSC Palmberg Schwerin das beste Team der regulären Saison. "Wir sehen uns nur als Underdog", sagte der Potsdamer Geschäftsführer Eugen Benzel im Vorfeld und gab sich damit bescheiden. Doch die zuletzt starken Leitungen des SCP dürften sich bis zur Ostsee herumgesprochen haben.

Termine im Überblick:

Halbfinale 1: SSC Palmberg Schwerin – SC Potsdam, 03.04.2024, 19:10 Uhr

Halbfinale 2: SC Potsdam – SSC Palmberg Schwerin, 06.04.2024, 19 Uhr

Halbfinale 3: SSC Palmberg Schwerin – SC Potsdam, 10.04.2024, 18 Uhr*

Sendung: rbb24 Inforadio, 02.04.2024, 13:15 Uhr