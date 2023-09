Eishockey-Testturnier in Bremerhaven Eisbären gewinnen Testspiel gegen Fischtown Pinguins Stand: 09.09.2023 12:48 Uhr

Eine Woche vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga haben die Eisbären Berlin ihr erstes Spiel bei einem Testturnier in Bremerhaven gewonnen. Gegen den Gastgeber Fischtown Pinguins setzte sich der Hauptstadtclub am Freitagabend mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) durch. Ty Ronning (18. Minute), Patrice Cormier (29.) und Leo Pföderl (56.) erzielten die Tore für die Eisbären.

Im Finale der Vorbereitungsveranstaltung, die für die Eisbären gleichzeitig die Saison-Generalprobe ist, geht es am Samstag (20.00 Uhr) nun gegen Valeranga Oslo. Die Norweger hatten zuvor die Grizzlys Wolfsburg mit 6:5 (2:3, 2:0, 1:2) nach Penalty-Shootout geschlagen. Die DEL-Saison beginnt für die Berliner mit der Heimpartie gegen den ERC Ingolstadt (19.30 Uhr) am kommenden Freitag.



