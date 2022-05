Eishockey: Eisbären Berlin zum neunten Mal Deutscher Meister

München zeigte sich zunächst keinesfalls geschockt, spielte weiter munter nach vorn, fand aber zunehmend weniger Mittel gegen aufmerksame Eisbären. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Kai Wissmann auch in der Drittel-Pause am Mikrofon von MagentaSport: "Wir arbeiten sehr hart hinten, alle fünf. Keiner verlässt die Zone, bis der Puck draußen ist." Kam doch einmal ein Angreifer durch und zum Torschuss, schien ein ums andere Mal kein Weg vorbei am erneut überragenden Eisbären-Schlussmann Mathias Niederberger.

Die Eisbären zeigen sich gnadenlos effektiv

Ein Bild, welches sich auch im zweiten Drittel fortsetzte. Weiterhin spielte sich wenig in der neutralen Zone und vieles vor den jeweiligen Toren ab. Doch während die Eisbären hinten weiterhin die Null hielten, schlugen sie vorn eiskalt zu. Und das mit einem unerbittlichen Doppelschlag. Nielsen (25.) und Noebels (26.) zeigten dabei auch ihre individuelle Klasse und Effizienz. Vor allem der Distanzkracher von Marcel Noebels zum 3:0, der punktgenau den Innenpfosten und von dort ins Tor traf, war dabei von höchster Güte. Und während Mathias Niederberger in der 35. einmal mehr einen Hochkaräter zunichte machte, fälschte Nielsen kurz vor Ende des zweiten Drittels entscheidend zum 4:0 ab. Ein Treffer, der die Münchner sichtlich geschockt zurückließ.

Zusätzlich zum kaum noch verhandenen Münchner Glauben an eine Wende, spielten es die Eisbären im Schluss-Drittel aber auch souverän. Die Gäste hatten das Geschehen im Griff, ohne zu sehr ins Risiko zu gehen. Mal wählten sie einen ruhigen Spielaufbau von hinten heraus, mal jagten sie den Puck zur Entlastung schlicht nach vorn, um sich defensiv neu zu sortieren. So wurden die letzten Minuten dieses schließlich entscheidenden Final-Spiels zu einer Art Schaulaufen für den alten und neuen Deutschen Meister, dem in der Schlussminute sogar noch ein Empty-Net-Goal gelang.

Eisbären bauen Rekordmarke aus

Durch den erneuten Titelgewinn stehen die Eisbären nunmehr bei insgesamt neun Meisterschaften in der 1994 gegründeten DEL. Damit sind die Berliner weiterhin Rekordsieger vor den Adler Mannheim mit sieben Erfolgen. Der diesjährige Erfolg in der Finalserie ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Mannschaft von Trainer Serge Aubin nach der umkämpften Halbfinal-Serie gegen Mannheim direkt am nächsten Tag in das erste Final-Spiel gehen musste. Doch nicht zuletzt die Erfahrung jeder 14 Eisbären-Profis, die bereits im vergangen Jahr die Meisterschaft nach Berlin holen konnten, sowie eine überragende Defensive um Ausnahme-Torhüter Niederberger, der in der Finalserie über 100 Minuten am Stück ohne Gegentor blieb, machten letztlich den Unterschied aus.

Sendung: rbb24, 04.05.2022, 22 Uhr

Quelle: rbb