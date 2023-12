Eishockey Eisbären Berlin siegen souverän in Frankfurt Stand: 28.12.2023 22:39 Uhr

Die Eisbären Berlin haben mit einem deutlichen 5:2 bei den Frankfurter Löwen am Donnerstagabend ihren vierten Ligasieg in Folge gefeiert. Die Berliner bleiben damit einen Punkt hinter Tabellenführer Bremerhaven.



Nach einem unglücklich verlaufenen ersten Drittel und einem 0:2-Rückstand, drehten die Berliner die Partie noch im zweiten Drittel und gewannen schließlich souverän. Bester Torschütze der Eisbären war Zachary Boychuk mit zwei Toren.

Als die Ski-Weltelite auf den Teufelsberg kam Berlin gilt weder als Berg-Region noch als sonderlich schneefest. Trotzdem war der Teufelsberg viele Jahre lang ein Mekka für Ski-Fahrer. 1986 sogar für die weltbesten. Auch wenn nicht alles nach Plan lief. Von Ilja Behnischmehr

Eisbären haben erst Pech und kommen dann in Unterzahl zurück

Die Berliner starteten eigentlich gut in die Partie, scheiterten aber gleich mehrfach am Frankfurter Torwart Marvin Cüpper und sich selbst. Stattdessen trafen die Gastgeber mit einem ihrer ersten Torschüsse - Maksim Matushkin war erfolgreich (1:0, 6. Minute). Die Eisbären-Dominanz nahm anschließend ab, auch weil sich die Berliner einige Strafen einhandelten. Im Vier-gegen-Vier-Spiel kurz vor der Drittelpause trafen dann erneut die Frankfurter Löwen: Nathan Burns staubte ab, als der Eisbären-Torwart Jake Hildebrand einen Fernschuss nicht festhalten oder aus der gefährlichen Zone lenken konnte (2:0, 19. Minute).



Vor fast 7.000 Zuschauern in der Eissporthalle Frankfurt gelang den Berlinern im zweiten Drittel dann der schnelle Anschlusstreffer: Eric Mik stocherte den Puck ins Tor (2:1, 27. Minute). In einem zunächst hektischer werdenden Spiel kassierte der Eisbären-Spieler Ty Ronning kurz darauf eine Spieldauerstrafe, nachdem er den Frankfurter Matushkin hart in die Bande bewegte. In der anschließenden Unterzahl musste der Eisbären-Torwart Hildebrand mehrere Paraden zeigen, um sein Team vor einem höheren Rückstand zu bewahren.



Und dann trafen die Eisbären in Unterzahl kurz vor Ende des zweiten Drittels gleich doppelt: Erst erzielte Yannick Veilleux auf Vorlage von Wiederer nach einem Konter den Ausgleich (2:2, 39. Minute), nur 30 Sekunden später traf Tobias Eder nach einem Puck-Gewinn von Marcel Noebels ins lange Eck (2:3, 39. Minute).

Boychuk trifft doppelt im Schlussabschnitt

Im Abschlussdrittel erledigte Zach Boychuk mit einem Doppelpack die Entscheidung. Der Kanadier erzielte zunächst nach kämpferisch starker Vorarbeit von Wiederer und einem Assist von Tiffels sein 15. Saisontor (2:4, 45. Minute) und legte dann in der Schlussphase noch einen Treffer aus dem eigenen Spielfeld ins leere Frankfurter Tor nach, als diese ihren Torwart für den Angriff ausgewechselt hatten und den Puck verloren (2:5, 58. Minute).



Die Eisbären bleiben damit Zweiter, denn auch der Tabellenführer Fishtown Pinguins Bremerhaven gewann sein Spiel gegen den ERC Ingolstadt (2:1). Das wird auch der letzte Gegner der Eisbären in diesem Kalenderjahr sein: Am Samstag (30. Dezember) treffen die Berliner in Ingolstadt auf den Tabellensechsten ERC Ingolstadt (16:30 Uhr).

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.12.2023, 23 Uhr